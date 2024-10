La hija de Susana Giménez sorprendió a la diva en pleno programa: el video del momento

Saludo sorpresa a Susana Giménez en el Día de la Madre (Video/@SusanaGimenez)

Este domingo, durante el programa especial que preparó por el Día de la Madre, Susana Giménez fue sorprendida al aire con un emotivo saludo de su hija, Mercedes Sarrabayrouse. “Mirá lo que tenemos para vos”, anunció la locutora, mientras comenzaron a proyectar un video con imágenes de ambas y el tema “Juntos a la par” de Pappo como música de fondo. “No me hagan esto”, atinó a decir la diva que, rápidamente, fue interrumpida por la voz de su primogénita.

“Hola, má. Bueno, quiero decirte que sos mi mejor amiga. Sos mi madre. Sos mi padre. Sos mi hermana. Sos todo para mí. Estoy orgullosa de vos porque sos la persona más honesta, trabajadora, divertida y graciosa. Con vos la paso bárbaro y me río mucho. Para mí sos la madre perfecta”, arrancó Mecha.

La reacción de la diva, que no esperaba el mensaje, fue inmediata: “¡Ay, mi amor, qué lindo! En esa foto está mi mamá también: las cuatro generaciones”, comentó Susana, que además destacó la presencia de su nieta Lucía Celasco. “Ay, ahí estaba, patinando. Después de esa toma, me caí”, recordó entre risas, para luego agradecerle a su hija. “Gracias, Mechita de mi corazón. Gracias mi amor por estar siempre en mi vida. Para bien o para mal. A veces nos peleamos un poco. Mecha siempre dice: ‘Habría que filmar esto para que te vieran a vos’”, contó.

Susana Giménez recibió a las madres de los jugadores de la Selección Argentina (Foto/Prensa Telefe)

La edición del domingo también incluyó la participación de las madres de algunos jugadores de la Selección Argentina, quienes compartieron recuerdos y anécdotas de la infancia de sus hijos. Entre las invitadas estuvieron Mónica, madre de Rodrigo De Paul; Myriam, madre de Leandro Paredes; Silvina, mamá de Alexis Mac Allister; Marta, mamá de Enzo Fernández; y Susana, madre de Dibu Martínez. Esta última, emocionada, recordó los momentos difíciles que vivieron cuando su hijo daba sus primeros pasos en el fútbol y reveló una de sus cábalas: “Antes de cada torneo importante, me corto el pelo”.

Luego, Mónica, mamá de De Paul, recordó la infancia de Rodrigo. “Cuando era chico era parecido a como es ahora. Es fresco, inquieto, muy simpático, siempre tiene algo para contar... siempre fue así”, aseguró la mujer y, al igual que la madre del Dibu, contó una cábala que tiene con el jugador del Atlético de Madrid. “Nosotros nos mandamos mensajes y nos saludamos antes de los partidos. Pero nunca nos decimos la palabra ‘Suerte’”, reveló.

Por su parte, Marta, mamá de Enzo Fernández, recordó el sacrificio que hizo por su hijo: “Yo lo llevaba a la cancha de River a entrenar. Nos tomábamos dos colectivos. Salíamos temprano y volvíamos a casa tipo 7 de la tarde, todos los días. Él me dijo: ‘Mamá, yo quiero vivir del fútbol’. Y yo lo apoyé”.

Silvina, mamá de Alexis Mac Allister, contó que a su hijo no le gusta que le digan ‘Colo’. “Sí, no le gusta. No sé bien por qué. Messi ayudó a que pongan un freno”, dijo Silvina, recordando el día que el 10 pidió que no lo apoden ‘Colo’ al actual jugador del Liverpool, que le envió como regalo una camiseta suya de la Selección Argentina.

Myriam, madre de Paredes (Foto/Prensa Telefe)

Myriam, madre de Paredes, protagonizó un blooper cuando Susana le preguntó por el padre del futbolista. “Yo no tengo marido”, remarcó, con firmeza, la mujer, de nacionalidad paraguaya, provocando la risa de la diva y de todos en el estudio.

“Siempre en casa era fútbol y solo fútbol, era terrible”, destacó luego sobre el futbolista de la Roma. Y expresó su alegría por el bebé que viene en camino y la convertirá nuevamente en abuela. También contó una intimidad: “De chico le decían ‘El cebolla’, porque siempre se vestía como Los Cebollitas, que en ese momento estaba en la televisión”.

El programa especial también incluyó la actuación de Valeria Lynch, quien, como regalo a las madres presentes, interpretó “Me das cada día más” mientras en las pantallas del estudio se proyectaban imágenes de la Copa del Mundo ganada en Qatar. La presentación fue ovacionada por las invitadas, quienes recordaron la alegría de aquel triunfo.