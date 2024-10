Lucía Galán regresó a los escenarios tras su operación y se emocionó al hablar de su salud: “Estar acá es una bendición”

Lucía Galán regresó a los escenarios después de su problema de salud

En el mes de junio de este año, Lucía Galán contó que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para prevenir un posible cáncer de páncreas. Este diagnóstico de un quiste premaligno hizo que el grupo Pimpinela pospusiera sus conciertos para que la actriz pudiera concentrarse en su recuperación. Después de una cirugía y meses de tratamiento en España, este sábado la cantante regresó a los escenarios y dejó un emotivo mensaje.

La dupla se presentó en la provincia de Santa Fe en el marco de la gira “Siempre Juntos”. Por medio de sus historias de Instagram, Lucía compartió cómo vivió los instantes previos a este momento: “Qué nervios después de tantos meses. Agradecerles de corazón, todo el amor, todas las oraciones, todos los mensajes que me han mandado de tantas ciudades, de tantos países del mundo”. Cuando la artista puso un pie en el escenario, las personas presentes levantaron unos carteles que leían: “Sos un ejemplo de coraje y esperanza para todos nosotros. Gracias Lucía”.

Al ver esto, Galán se tomó unos segundos para hablar acerca de su salud y agradecer todo el cariño que recibió durante este tiempo: “La verdad es que no soy un ejemplo de nada, ni pretendo serlo. Simplemente, lo que siempre pretendí es que ustedes me sientan como una más”. En medio de gritos y aplausos agregó: “Nos pasan las mismas cosas, somos personas que tienen miedo, que se ponen mal, a todos nos pasa lo mismo. Sentí profundamente el cariño y el amor de todos ustedes, la energía, las oraciones”.

El posteo de Lucía Galán luego de cinco meses lejos de los escenarios

“No solamente estuvo acompañada de mi familia, de mi hija, de mis amigos más cercanos, sino que de todos ustedes, que los llevaba en mi memoria y en mi recuerdo. Para mí estar hoy acá es una bendición, así que gracias por la fuerza y el amor”, cerró. Esto no fue todo, ya que decidió hacer un posteo en las redes sociales detallando todos sus sentimientos por el homenaje que recibió y por regresar a su pasión.

Galán publicó el video que encabeza la nota, y en el pie del mismo escribió: “Era mi primer concierto después de 5 meses, por más que estaba feliz y preparada física y anímicamente, siempre los pensamientos innecesarios y los nervios pueden aparecer en cualquier momento. Al salir al escenario, de golpe, miles de personas mostraron una hoja escrita. Gracias de corazón a todos. Siempre estarán junto a mí”. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios, entre los que se encontraron los de algunas estrellas.

A lo largo de su recuperación, Lucía Galán compartió con sus seguidores el paso a paso de su progreso

Soledad Pastorutti escribió: “Lo que das vuelve siempre”; Eugenia Tobal la felicitó: “Qué hermoso, amiga. Te amo”; Ángela Leiva comentó: “Te amamos”. Su hija, Rocío, también le dejó un breve pero contundente mensaje: “Te amo. Qué lindo”.

Al comenzar su recuperación, la cantante tomó la decisión de hacer su tratamiento en España junto a su hija, que vive allí hace un tiempo. “Voy a trabajar para recuperarme, tengo que hacer mucha gimnasia, recuperar la masa muscular que perdí y la capacidad pulmonar”, contó meses atrás dejando en claro que iba a dar todo lo que tenía en su arsenal para recuperarse, estar al 100% y tener la posibilidad de reencontrarse con sus millones de seguidores en los conciertos que tuvieron que posponer por su salud.

“Yo no llegué a tener cáncer porque lo detectaron a tiempo por una resonancia que me hicieron por una infección en los bronquios. Ahí apareció el quiste. Si no hubiera hecho esa resonancia, y el técnico no hubiera tomado también el abdomen, es muy difícil que hubiera podido seguir adelante”, cerró dando detalles de lo que fue su diagnóstico y alentó a sus seguidores a someterse a estudios tempranos para prevenir cualquier enfermedad.