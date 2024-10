Chiche Gelblung, internado, habló sobre su estado de salud: “Están tratando de identificar la bacteria”

Chiche Gelblung habló sobre su estado de salud, mientras continúa internado

El reconocido periodista Chiche Gelblung tuvo que ser internado el sábado pasado, causando preocupación en los medios y su audiencia. Sin embargo, tanto él como su entorno se han encargado de llevar tranquilidad sobre su estado de salud. Este domingo, en diálogo con Teleshow, el conductor explicó: “Estoy bien, tuve fiebre y están tratando de identificar la bacteria. Nada grave ni complicado”. Aunque aún se están realizando estudios para determinar con exactitud el origen de la temperatura, Gelblung aseguró que su situación no es de gravedad.

Por su parte, María Gelblung, hija del periodista, habló el sábado con Teleshow y reiteró que no hay razones para alarmarse. “Está todo perfecto. Estuvo haciéndose estudios”, comentó, subrayando que su padre está en buenas condiciones. “Nada de qué preocuparse”, agregó María, quien además es parte del equipo de producción del programa que Chiche conduce en El Nueve, 70-20-Hoy. Según ella, la ausencia de conductor durante la emisión de este sábado se debió a que está con “estudios pendientes, nada más”. María también mencionó que su padre tiene intenciones de volver a trabajar durante la semana, minimizando la situación que lo llevó a ser internado.

La preocupación por la salud de Gelblung se hizo evidente durante la emisión de su programa, cuando la periodista Mercedes Cordero fue la encargada de comunicar la ausencia del periodista. “Él hoy no se sintió bien y por eso decidió quedarse a descansar y a recuperarse. Por supuesto el sábado próximo estará con nosotros. Así que le mandamos un beso”, expresó al comienzo del programa, desdramatizando la situación.

La noticia de la internación también fue difundida por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), quien brindó más detalles: “Chiche está internado en el Sanatorio Mater Dei. Entró con fiebre y lo llevaron a terapia. Ya está mejor”, compartió De Brito, añadiendo que la situación ya está bajo control.

Los problemas de salud de Chiche Gelblung

Chiche Gelblung estuvo internado también en diciembre de 2023, cuando tuvo algunos valores alterados, según él mismo contó.

Este no es el primer episodio en el que la salud del periodista de 79 años genera preocupación. En diciembre de 2023, Gelblung fue internado de urgencia también en el Sanatorio Mater Dei, debido a una insuficiencia renal provocada por el uso prolongado de antiinflamatorios. Estos medicamentos los tomaba para tratar el dolor de cadera, pero complicaron su estado de salud, lo que lo llevó a ser sometido a observación médica intensiva. Aunque permaneció más de cinco días internado, finalmente fue dado de alta y habló desde su casa a través de su programa de radio, explicando que la hospitalización se debió a “valores alterados” en sus estudios médicos.

En esa ocasión, Chiche se mostró agradecido por poder regresar a su hogar, aunque confesó que no prestó atención a los síntomas que lo llevaron a ser internado. “Me bajaron unos valores que no tendrían que haber bajado y yo no le di bola”, comentó. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones médicas de mantener reposo, expresó su deseo de continuar trabajando y no alejarse de sus responsabilidades profesionales.

Durante ese período, el periodista también recibió la visita del entonces presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien se acercó de manera sorpresiva al sanatorio. La visita, que duró más de una hora, llamó la atención tanto de los medios como del público, ya que ambos habían tenido desencuentros en el pasado. Sin embargo, Milei decidió acompañar a Gelblung, un gesto que fue ampliamente cubierto por la prensa. Tras ese encuentro, Gelblung dijo: “Fue sorpresivo porque no estaba previsto. Y se quedó una hora y pico charlando”. Al mismo tiempo sostuvo que habían estado enemistados pero que, más allá de eso, el político lo visitó y acompañó por más de una hora.