Wanda y Zaira Nara en modo fan: así vivieron el recital de Emilia Mernes junto a sus hijas

Wanda Nara y sus hijas fueron a ver a Emilia

Este viernes, Emilia Mernes dio el tercero de sus cuatro shows pactados en el estadio de Vélez Sarsfield. La cantante atraviesa el mejor momento de su carrera, y a bordo del .mp3 Tour derivado de su más reciente álbum, lleva sus canciones por todo el mundo. Como parte de este itinerario, el barrio de Liniers fue testigo de una de esas noches mágicas de la que nadie quiso quedarse afuera. Unas 35 mil personas latieron al ritmo de las canciones pop en un estadio que este sábado tendrá su última función, al menos por esta etapa.

Entre las más efusivas estuvo Wanda Nara, que comandó una divertida troupe junto a junto a sus hijas Francesca e Isabella, su hermana, Zaira y su sobrina, Malaika. Fiel al código que mantiene con sus seguidores, la empresaria mostró en sus redes el paso a paso de la tarde noche del viernes. Primero se vio a las pequeñas de civil y entrecasa, antes de lucir el atuendo de gala para la ocasión. Remeras y buzos oversize con las fechas y el logo de la gira y los característicos brillitos que Mernes usa en sus pestañas y que sus fans adoptaron para asistir a los conciertos.

Las madres de civil, las hijas uniformadas para ver a su ídola

Así arribaron al José Amalfitani, con la ansiedad de quien se acerca a las grandes citas. Apuraron el paso por la avenida Juan B Justo, aceleraron en los pasillos hasta llegar a sus butacas, bien cerca del escenario, acompañadas por personal de seguridad.

Desde allí siguieron el impactante show de Emilia, en el que bailaron, se emocionaron, hicieron coreografías y cantaron las canciones a viva voz. Y guardaron en sus retinas, y en sus teléfonos celulares, algunos de los momentos más destacados, como ocurrió con “Perdonarte. ¿Para qué?”, el tema que la entrerriana grabó con Los Ángeles Azules y que parece ser el soundtrack ideal para este momento personal de la conductora: “Porfa, mejor no me llames / No te quiero ni de amigo”.

Francesca e Isabella Icardi son fanáticas de Emilia y se vistieron para la ocasión

El diálogo entre Emilia Mernes y Lali Espósito

Claro que las Nara no fueron las únicas celebrities que asistieron al uno de los conciertos más esperados del año. Pese a estar con las pulsaciones a mil, atenta a la lista de temas, los cambios de vestuario y las coreografías, Emilia vivió un momento único y especial cuando reconoció a Lali Espósito entre la multitud, generando un intercambio que emocionó tanto a los fanáticos como a las dos artistas.

La reacción de Emilia Mernes al encontrar a Lali Espósito entre su público

Emilia, vestida con un deslumbrante conjunto blanco con aplicaciones de pedrería y guantes a juego, recorría el escenario cuando sus seguidores comenzaron a advertirle sobre la presencia de Lali en una de las primeras filas. “Unos anteojos urgentes, ¿qué hago?”, bromeó Emilia mientras buscaba a la cantante de “Fanático” entre la audiencia. Lali, por su parte, saludaba a la cámara, lanzaba besos y hacía gestos con las manos, esperando ser vista por su colega.

Finalmente, tras unos segundos de búsqueda, Emilia logró encontrarla y le expresó con entusiasmo toda su admiración: “Ay Lali, ahí te vi. Fuerte el aplauso para Lali”. La ovación del público no se hizo esperar, celebrando el encuentro entre ambas estrellas del pop argentino. Felices por compartir ese momento, Emilia cerró la divertida interacción diciendo: “Te amo reina hermosa”, lanzándole un beso al aire, mientras las miles de personas presentes aplaudían con fervor por ser testigos espontáneos del cruce de las divas.