La batalla de Ernestina Pais que la llevó a su internación: “Tenía una depresión brutal y comenzó a chuparme la cama”

Después de varios meses alejada de los medios, Ernestina Pais reapareció los últimos días para dar testimonio sobre su lucha contra la depresión y cómo se refugió en el alcohol y el trabajo lo que la llevó a una internación en marzo de este año. Entrevistada por Catalina Dlugi, la conductora habló sobre su proceso de recuperación personal y su internación en un centro especializado.

“Durante estos seis meses y medio que yo pasé con el tratamiento, lo más intensivo es trabajar sobre vos mismo. Entonces yo tenía cinco terapias semanales y grupos de 2 a 4 grupos por día durante seis meses y medio que duró el tratamiento. Así que claramente hoy las terapias son parte de mi vida fundamental, que es un trabajo sobre uno mismo muy fuerte. Básicamente, si yo tuviera que resumir este tiempo es trabajar sobre mí profundamente, profundamente, porque la vida me estaba pidiendo eso, me estaba pidiendo parar”, aseguró la animadora en Agarrate Catalina (La Once Diez).

“Fueron dos meses donde yo tuve el aislamiento total, sin celular, sin computadora, en un lugar en donde tampoco podían venir a verme ni yo salir. Después empecé a tener como el camino hacia bueno, hacia la normalidad de cualquiera de nosotros. Fue acotado y fue dirigido. Hoy estoy en mi casa de nuevo desde el 4 de octubre y la llegada a casa fue absolutamente en tratamiento”, contó, sobre cómo fue el regreso a su vida cotidiana.

Según contó, la decisión de apoyarse en sus seres queridos fue fundamental para recuperarse. “Hablé con la familia y, en realidad, todos dijimos en un momento ‘esto así no puede seguir’. Lo dijimos todos en familia, con mi expareja. Mi familia es muy pequeña. Entonces, fueron mi vieja, mi exmarido el papá de mi hijo Benicio. Todos llegamos a la conclusión de que esto había que hacerlo”, se sinceró.

“Yo tenía una depresión brutal. Brutal. Esas depresiones que te chupa la cama. Trabajando en un restaurant, obviamente, empecé a tener como una especie de adicción al trabajo. Después la gente quiere saber si puntualmente yo consumía algo y en realidad, me parece que eso es parte como secundaria. Claramente el alcohol, en un momento ya de la depresión, estuvo muy presente, pero no es lo básico, no es lo de base”, afirmó.

“La base era precisamente la depresión. Es algo que muy comúnmente la gente no detecta que la tiene. Estás cansado, estás fundido por mucho trabajo. Ese tipo de cosas, dice uno generalmente, en un momento cuando vos no querés salir de la cama o la vida no te está siendo buena y no tenés ganas de hacer las cosas que siempre tenías ganas. Ahí tenés que prender la alerta, tenés que hablar con gente. Después es muy común que esa depresión te lleve a creer que vas a salir solo y no es cierto”, expresó, sobre su experiencia personal.

“Hay un momento en el cual mucha gente, incluida yo, al no poder solucionar ese dolor, lo tapa. Ese pozo hay gente que lo tapa recurriendo al alcohol o a las pastillas. Se automedica con lo que sea. Puede ser pastillas, alcohol, cigarrillo. Puede ser el juego, el casino o trabajar sin parar. Lo tapamos con lo que sea. Entonces, en el momento en el que yo empecé a recurrir a una sustancia, llámese alcohol para taparlo, ahí todos dijimos no, porque yo nunca en la vida me había pasado”, expresó.

Ernestina en este momento está abocada a su recuperación y adelantó que le dará un vuelco a su carrera. “Tengo en claro que la segunda mitad de mi vida, esa chica joven de 22 años que estaba estudiando para ser directora de cine, es ahora”, señaló, mientras contaba que un proyecto gestado por ella ganó un mecenazgo y durante su internación estuvo trabajando en un guión de su primera película. Nuevos horizontes para Ernestina Pais.