Ernestina Pais habló de su salud, a 7 meses de su internación: “Pude dar el volantazo, soy un monje tibetano”

En medio de un evento benéfico, Ernestina Pais se refirió a su tratamiento de rehabilitación (Video: Intrusos - América)

Este jueves por la tarde en Intrusos (América), Ernestina Pais habló a corazón abierto sobre su estado físico y emocional. Luego de sufrir una “fuerte crisis de nervios” y dejar entrever un delicado estado psicomotriz, que provocaron una internación de urgencia en marzo pasado, la empresaria gastronómica reapareció en los medios y se mostró optimista de cara al futuro. “En este momento soy un monje tibetano. Están frente a una persona que no necesita bastón de nada”, aseguró en su reencuentro ante las cámaras.

“Como todo proceso profundo hubo mucho trabajo real y fuerte. Lo hice de verdad”, comentó la conductora, quien explicó que dejó de consumir bebidas alcohólicas y cigarrillos, entre otros excesos que conspiraron contra su salud. “No importa el momento de la vida en el que estés, podés dar el volantazo”, expresó en relación a su caso. “Yo busco estar mejor. Se puede estar sin bastones, o sin el celular y la televisión. No lo digo en contra de la industria, ya que obviamente me dio de comer por varios años, sino que uno puede estar bien consigo mismo y después elegir. No que se te metan, pero poder decir: ‘Ahora quiero tal cosa’”.

Ante las palabras de la entrevistada, el cronista del programa indagó por su hijo Benicio, fruto de su relación con Alejandro Guyot. “¿Qué te dijo él?”. Sin dar vueltas, ella expresó: “¡Que me admira!”. Acto seguido, Ernestina volvió a referirse a su proceso de recuperación. “Fueron seis meses y medio. Fue intenso y yo me entregué a eso y dije: ‘Acá salgo bien’. Me parecía el momento indicado. Además, fue un aprendizaje y sigo haciéndolo. No es que uno piensa: ‘Ah, ya está’”, reflexionó, haciendo hincapié en que se trata de un proceso largo y permanente.

“¿Cuándo hiciste el click?”, le preguntó el notero Rafel Juli. “Cuando lo único que quedaba para ver era el fondo. Me lo hicieron notar mis amigos y mi familia”, respondió la ex Mañanas Informales, sin filtro. Sosteniendo esa misma línea, la animadora explayó: “Uno cuando está transitando eso, tal vez no se encuentra tan lúcido como lo estoy ahora. Lo que hice fue entregarme a que me quieras ayudar. Fue difícil estar así cuando no tenía ganas de levantarme, cuando lo que ocurría no estaba bueno y, pese a que trabajaba bien, el resto de la vida era un quilombo”.

La animadora no estuvo exenta de ser consultada por su vida amorosa y una vez más dejó relucir su mirada esperanzadora: “Ahora vendrá lo mejor. Parezco un cliché, pero en este momento soy mi primer gran amor”, respondió. Tras cerrar su reflexión priorizándose a ella misma, el periodista lanzó: “Vos ya no das miedo. Ahora nos das danza y amor. La nueva Ernestina”.

Ernestina Pais, Gabriel Corrado y Carla Vitale en el festejo de Charly Ronco (Gentileza Charly Ronco)

Cabe recordar que la última internación de urgencia de Pais tuvo lugar a mediados de marzo de este año. Previamente, en una charla con LAM (América), la comunicadora expresó que diferentes situaciones dolorosas en su vida la llevaron a meterse en una institución. En ese marco, ella recordó ante Ángel de Brito: “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos colegas en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije: ‘¿Sabes qué? Esta me la voy a permitir. Y pensé: ‘Voy a juntarlas todas, incluida aquellas que vengo ocultando bajo la alfombra’”.

Su reaparición pública fue hace menos de una semana, cuando asistió al cumpleaños del relacionista público Charly Ronco, celebrado en un bar de Palermo y al que asistieron otros famosos como Alejandro Gravier, Coco Fernández, Virginia Elizalde, Benito Fernández, Gabriel Corrado y Carolina Baldini. “La vi impecable, súper bien, y de muy buen humor, muy consciente de todo”, le contó el homenajeado a Teleshow.