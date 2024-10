Pararon a El Polaco en un control de alcoholemia y se viralizó el video: “Hay que estar careta”

Frenaron a El Polaco en un control de alcoholemia (Video: X/@AU_BA_SA)

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, una de las figuras más reconocidas de la música tropical en Argentina, se volvió tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por uno de sus éxitos musicales. Un video del cantante sometiéndose a un control de alcoholemia en la autopista Buenos Aires-La Plata se viralizó este viernes, generando miles de reacciones y comentarios. Consultado por Teleshow, el artista decidió hablar del tema y contó lo sucedido.

“Estaba yendo para mi casa y me pararon después del peaje de Hudson. Me pidieron los papeles y me hicieron una prueba de alcoholemia. Dio la casualidad de que justo estaban filmando. Nunca me paran encima”, arrancó el intérprete de “Deja de llorar”. Luego detalló: “Venía de hacer trámites y de grabar, me sorprendió. Casi nunca me paran porque yo siempre voy por el otro lado, por el TelePase, pero esta vez vine por acá y justo estaban controlando”.

El video, que rápidamente se difundió en redes sociales, muestra a El Polaco sentado en su auto, con el teléfono en la mano, esperando para completar el procedimiento. En la secuencia, que encabeza esta nota, se lo ve soplar la pipeta para medir su nivel de alcohol en sangre, cuyo resultado fue cero. De esta manera, el cantante cumplió con las expectativas de la ley de alcohol cero vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Pasado el momento, El Polaco aprovechó para enviar un mensaje de concientización a sus seguidores. “Loco, hay que controlar. Hay que estar careta, hay que estar impecable porque tener esto (haciendo referencia al auto) es tener un arma, así que bien ahí”, expresó, mostrando su apoyo a la labor de los oficiales que realizan estos controles para garantizar la seguridad en las autopistas y las rutas.

La palabra de El Polaco a Teleshow

Más tarde, Ezequiel compartió el video en su cuenta de Instagram, acompañado de un emoji de risas, dejando en claro que no tuvo problemas en someterse al control y que respalda las medidas de seguridad vial que se aplican en la provincia.

El clip también fue replicado por José Ramón Arteaga, presidente de la empresa AUBASA, que gestiona la autopista Buenos Aires-La Plata.

Según pudo saber Teleshow, se trata de una serie de controles que se hacen diariamente en la traza junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en conjunto con la Policía de Buenos Aires y el Ministerio de Transporte. En este mismo sentido, se pudo averiguar que el porcentaje de personas con alcoholemia positiva está alrededor del 1%.

El Polaco mostró un adelanto de su nuevo tema y sorprendió con un fuerte mensaje religioso

La nueva canción de El Polaco (Video/@elpolaco)

Meses atrás, el músico de Temperley compartió un fragmento de “De qué nos vale”, canción que todavía no tiene fecha de estreno. “Llegar arriba, alcanzar que te mira la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas, tal vez. Cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones”, canta en el video, desde la cocina de su casa, con la guitarra en mano mientras lee la letra en el celular.

“Ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa manera y razón”, continúa la letra, profundizando el mensaje. “Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, ¿por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente si detrás del telón, sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención?”, cerró.