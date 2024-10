Anto Pane visitó la tumba de Evita en el Día de la Lealtad y se hizo viral

Desde diversas actividades políticas hasta actos multitudinarios, este 17 de octubre miles de personas celebraron el Día de la Lealtad. En ese marco, la influencer Anto Pane aprovechó la conmemoración de esta fecha para visitar la tumba de Eva Perón en el cementerio de la Recoleta, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de personas, la joven compartió las imágenes de la sepultura.

A través de una serie de videos y mensajes en las historias de su cuenta, Pane mostró cada momento de su visita, transmitiendo su homenaje a la exprimera dama argentina. En uno de los primeros clips, visiblemente emocionada, expresó: “Qué hermoso día. Feliz día, chicos. Feliz Día de la Lealtad Peronista. Los amo. Viva Evita”. Este saludo, simple pero contundente, dejó en claro el peso simbólico que tiene esta fecha para Pane, quien ha hecho de su posicionamiento político una parte importante de su identidad en redes.

Anto Pane mostró su recorrido por la tumba de Eva Perón

Tras desearle un feliz día a sus seguidores peronistas, la joven se dio cuenta que estaba a tan solo unos metros de donde descansaba Eva. “Encima estoy a una cuadra del cementerio de la Recoleta, donde está la tumba de Evita. Mi querida amada Evita. Feliz Día de la Lealtad peronista. Viva Perón y viva Evita la con...”, exclamó en un tono informal y cercano que caracteriza su estilo en redes.

En la siguiente historia se la podía ver a Pane dentro del lugar, donde continuó relatando su recorrido por el cementerio, destacando lo que sintió al estar frente al panteón de Evita: “Qué hermosa energía. Estamos acá, en el panteón de la familia Duarte”, dijo mientras mostraba imágenes del lugar, visiblemente emocionada. En medio de esta mezcla de solemnidad y devoción, la influencer leyó las palabras que figuraban en las placas de la tumba: “No llores, mi pérdida ni lejana. Ya soy parte esencial de tu existencia”. Esta frase, escrita sobre el mármol, resuenan entre los seguidores de Evita, quienes ven en ella no solo una figura histórica, sino un símbolo de lucha por los trabajadores.

Tiempo atrás, Anto Pane ya había mostrado su admiración por Eva Perón al lookearse como ella (Instagram)

A 72 años de su muerte, Eva Perón sigue siendo una figura central del partido peronista. Su lucha por los derechos de los más humildes y su labor a favor de las mujeres y los trabajadores la han convertido en un ícono de la justicia social. Para Pane, la visita al panteón no fue un simple acto conmemorativo, sino un recordatorio de la vigencia de sus ideales. “Siento deseos irrefrenables de quemar mi vida, sí quemándola pudiera alumbrar el camino y la felicidad del pueblo argentino”, citó Anto emocionada, refiriéndose al legado de Eva Perón. “Lo único que quiero es sentir a los humildes y a los trabajadores. Volveré y seremos millones. Ay Evita, te amo tanto”, añadió Pane, retomando una de las frases más emblemáticas del peronismo.

La tumba de Eva Perón, ubicada en el panteón de la familia Duarte en el cementerio de Recoleta, es un sitio de gran relevancia no solo para el peronismo, sino para la historia política de Argentina. El panteón es visitado constantemente por simpatizantes del movimiento que Eva y Juan Domingo Perón fundaron. Para Pane, la visita no fue solo una muestra de lealtad política, sino un acto cargado de emociones personales.

Tumba de la exprimera dama argentina Eva Duarte de Perón (REUTERS/Marcos Brindicci)

Segundos después de que terminó de leer la frase de una de las placas, la joven fue interrumpida por una fanática. “Me muero, me quiero sacar una foto con vos. No te quería interrumpir”, comentó la adolescente al ver a la influencer. Sorprendida por la situación, Pane llegó a responder con amabilidad: “No pasa nada”. Durante su visita, Antonela se cruzó con diversos jóvenes que le pidieron sacarse una selfie con ella. Luego, compartió en su perfil las imágenes donde la habían etiquetado. Ya de regreso en su casa, la personalidad de las redes resumió su visita: “Dije que me iba a ir a dormir. Pero pasaron cosas hermosas y mágicas. Feliz día”.