60 juegos para PC con descuento en Steam: valen menos de 5 euros

Steam es una plataforma segura para conseguir juegos gratuitos y pagos. (Foto: Europa Press)

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Steam mantiene descuentos temporales en decenas de juegos para PC por menos de 5 euros, sin necesidad de esperar a las rebajas de verano, invierno u otras campañas de gran alcance. La plataforma de Valve actualiza sus promociones de forma constante a partir de las ofertas que publican desarrolladoras y distribuidoras.

La selección incluye propuestas de acción, estrategia, simulación, aventura, puzles y lucha. Los precios parten de 0,79 euros y alcanzan un máximo de 4,99 euros. La relación facilitada reúne 60 títulos en rebajas.

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Qué juegos de Steam valen menos de 5 euros

Los descuentos incluyen lanzamientos, clásicos de PC y ediciones definitivas. Entre los precios bajos figuran inbento, por 0,79 euros; Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don’t Dry, por 1,49 euros; y Escape Academy, por 1,67 euros. Esta es la lista de títulos con descuentos:

La plataforma de Valve actualiza sus promociones con descuentos de editoras y desarrolladoras. (Foto: Europa Press)

Terraria, por 4,87 euros (-50%).

Alan Wake, por 1,94 euros (-85%).

The Talos Principle 2, por 2,89 euros (-90%).

Cooking Simulator, por 4,19 euros (-75%).

Journey, por 3,49 euros (-75%).

RoboCop: Rogue City, por 4,49 euros (-90%).

Darkwood, por 1,99 euros (-90%).

Sonic Mania, por 4,99 euros (-75%).

Green Hell, por 2,39 euros (-90%).

Venba, por 3,74 euros (-75%).

Death’s Door, por 1,95 euros (-90%).

Total War: MEDIEVAL II - Definitive Edition, por 4,99 euros (-75%).

Celeste, por 4,74 euros (-75%).

Outward Definitive Edition, por 1,99 euros (-95%).

What Remains of Edith Finch, por 4,62 euros (-75%).

Stick Fight: The Game, por 1,90 euros (-60%).

Hotline Miami 2: Wrong Number, por 2,21 euros (-85%).

Street Fighter 30th Anniversary Collection, por 4,49 euros (-85%).

Breathedge, por 2,49 euros (-90%).

The Escapists, por 2,34 euros (-90%).

Moonstone Island, por 4,87 euros (-75%).

Aliens vs. Predator, por 2,99 euros (-80%).

The Long Dark, por 4,24 euros (-75%).

Game Dev Tycoon, por 3,79 euros (-60%).

Sleeping Dogs: Definitive Edition, por 2,99 euros (-85%).

Gorogoa, por 3,49 euros (-75%).

Ultimate Marvel vs Capcom 3, por 4,99 euros (-80%).

Kingdom Two Crowns, por 1,99 euros (-90%).

Darkest Dungeon, por 3,44 euros (-85%).

Tribes of Midgard, por 4,99 euros (-75%).

Algunos títulos de la lista alcanzan rebajas de hasta el 95% en Steam. (Foto: Europa Press)

Nobody Wants to Die, por 2,49 euros (-90%).

The Messenger, por 3,90 euros (-80%).

Just Cause 3, por 2,99 euros (-85%).

Strange Horticulture, por 4,73 euros (-70%).

Enter the Gungeon, por 2,95 euros (-80%).

Warhammer: Vermintide 2, por 4,19 euros (-85%).

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice, por 1,74 euros (-95%).

Dome Keeper, por 4,49 euros (-75%).

The Forgotten City, por 4,99 euros (-80%).

Arctic Eggs, por 3,90 euros (-60%).

Steelrising, por 2,99 euros (-90%).

Lost in Play, por 2,85 euros (-80%).

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, por 3,99 euros (-90%).

Machinarium, por 3,99 euros (-80%).

Sonic Adventure 2, por 4,99 euros (-50%).

Neon Abyss, por 4,99 euros (-75%).

Bad North: Jotunn Edition, por 2,99 euros (-80%).

Two Point Campus, por 2,99 euros (-90%).

Donut County, por 2,99 euros (-75%).

The Talos Principle, por 4,34 euros (-85%).

Getting Over It with Bennett Foddy, por 1,74 euros (-75%).

Ghostbusters: The Video Game Remastered, por 4,99 euros (-80%).

Hotline Miami, por 1,95 euros (-80%).

Stacklands, por 3,99 euros (-50%).

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, por 4,99 euros (-75%).

Police Stories, por 2,99 euros (-85%).

Make Way, por 3,74 euros (-75%).

Saints Row, por 4,49 euros (-85%).

Ultra Street Fighter IV, por 3,89 euros (-87%).

inbento, por 0,79 euros (-84%).

Escape Academy, por 1,67 euros (-90%).

Total War: EMPIRE - Definitive Edition, por 4,99 euros (-75%).

Total War: NAPOLEON - Definitive Edition, por 4,99 euros (-75%).

Wolfenstein II: The New Colossus, por 4,49 euros (-85%).

Cada juego tiene una fecha distinta para el final de su descuento en la tienda digital. (Foto: Europa Press)

Cómo comprar los juegos con descuentos en Steam

Para adquirir cualquiera de los títulos es necesario contar con una cuenta en Steam, disponible de forma gratuita. Tras iniciar sesión, el usuario puede buscar el juego en la tienda, comprobar el precio rebajado y añadirlo al carrito desde la página individual de cada producto.

La compra se completa mediante los métodos de pago habilitados para cada país. Una vez confirmada la operación, el título queda asociado de forma permanente a la biblioteca de la cuenta, incluso después de que termine la promoción. Es posible enviarlo como regalo si Steam habilita esa opción para el juego seleccionado.

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Los juegos adquiridos durante una oferta quedan vinculados de forma permanente a la biblioteca del usuario. (Foto: Europa Press)

Qué conviene verificar antes de realizar el pago

La ficha de cada videojuego incluye los requisitos mínimos y sugeridos para PC, sumado a los idiomas disponibles, las funciones en línea y la compatibilidad con mandos.

Este punto resulta clave en propuestas como RoboCop: Rogue City, Steelrising o The Talos Principle 2, que pueden exigir más recursos de hardware que títulos independientes o clásicos.

Asimismo, conviene verificar qué edición está incluida. Algunos nombres de la lista corresponden a versiones definitivas o remasterizadas, como Outward Definitive Edition, Sleeping Dogs: Definitive Edition y los tres juegos de Total War.