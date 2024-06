Top 5 de las aplicaciones de citas más famosas en Latinoamérica

Estas aplicaciones son ideales para encontrar relaciones series, o conocer gente para algo más casual. (Imagen ilustrativa Infobae)

A continuación, presentamos las cinco aplicaciones de citas más populares en la región, destacando sus características y lo que las hace únicas, ya sea que estés buscando una relación seria y estable o simplemente conocer personas para relaciones casuales o amistades.

Tinder

Tinder es, sin duda, la aplicación de citas más popular en el mundo y en América Latina no es la excepción. Esta plataforma se basa en un sistema de deslizamiento simple: si te gusta el perfil de alguien, desliza el dedo hacia la derecha; si no, desliza el dedo hacia la izquierda. Si ambos usuarios se deslizan el uno hacia el otro, pueden comenzar a chatear.

Tinder es la aplicación más popular de la región con más 595 millones de usuarios. (Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)

Desde su lanzamiento en 2012, Tinder ha revolucionado el mundo de las citas online con su enfoque intuitivo y fácil de usar. En México, el 72% de los usuarios de apps de citas prefieren Tinder sobre otras opciones como Bumble o Happn. Brasil también destaca por su alta adopción de esta aplicación, siendo el país latinoamericano con el mayor número de descargas de Tinder en mayo de 2022, seguido por México y Colombia.

Esta plataforma también permite ajustar el radio de proximidad y cuenta con la funcionalidad Tinder Passport, con la que se pueden conocer usuarios de otros países, haciendo posible conexiones internacionales.

Bumble

Bumble se destaca por su enfoque en empoderar a las mujeres, permitiéndoles dar el primer paso. Esta diferencia clave ha permitido a esta aplicación ganarse una reputación como una aplicación más feminista y empoderadora. Creada en 2014 por una de las cofundadoras de Tinder, esta plataforma promueve un ambiente sano y seguro para sus usuarias.

La aplicación de citas quiere mejorar las interacciones entre los usuarios, para hacerlas más naturales y cercanas. (Bumble)

Además de las citas románticas, la app permite a los usuarios buscar amistades y conexiones profesionales. Inicialmente, los usuarios deben llenar un perfil detallado que incluye intereses, planes a futuro, y aspectos personales como si se desea tener hijos, mascotas, o si se es fumador. Después de hacer match, las mujeres tienen 24 horas para iniciar una conversación, dando así el control a ellas y minimizando el acoso.

Grindr

Grindr es una aplicación de citas específicamente dirigida a la comunidad LGBTQ+. Lanzada en 2009, esta plataforma basada en la ubicación permite a los usuarios ver a otros usuarios homosexuales y bisexuales que se encuentran cerca. Es una de las aplicaciones más antiguas y populares dentro de su nicho.

La plataforma se caracteriza por su enfoque en la seguridad y la privacidad de sus usuarios, implementando medidas para combatir cuentas falsas y spam. La aplicación es utilizada principalmente para encuentros esporádicos y conexiones rápidas, aunque también es posible encontrar relaciones más serias a través de ella.

Los usuarios en Latinoamérica están dispuestos a buscar relaciones casuales y a largo plazo en aplicaciones móviles. (REUTERS/Aly Song/Illustration/File Photo/File Photo)

Happn

Happn ofrece una propuesta única: facilita el encuentro entre personas que se han cruzado en algún momento en la vida real, pero no se conocen. Utiliza la geolocalización del teléfono para mostrar perfiles de personas que han estado cerca de ti en un radio de 250 metros.

Este enfoque da una segunda oportunidad para conocer a alguien con quien has compartido un espacio físico, pero no has tenido la oportunidad de interactuar. El funcionamiento es similar a otras aplicaciones en cuanto a que se puede dar like a un perfil y, si hay un match, ambos usuarios pueden chatear y conocerse mejor.

Meetic

Meetic es una de las aplicaciones de citas más populares en Europa y América Latina. Aunque más tradicional en su enfoque, esta plataforma se basa en perfiles detallados e intereses específicos para hacer coincidir a sus usuarios.

La plataforma se diferencia de otras aplicaciones por su énfasis en la búsqueda de relaciones serias y duraderas. La aplicación realiza una verificación de datos con la IP del perfil registrado y la contrasta con información de las redes sociales, aumentando así la seguridad y la autenticidad de los perfiles. Es una opción ideal para quienes buscan algo más que una conexión casual.