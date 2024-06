Las series que acaparan la conversación en X para ver hoy

La lista de las producciones que más han causado impacto entre la comunidad de usuarios de X, antes Twitter. (Infobae/Jovani Pérez)

Con más de 300 millones de usuarios, X (antes Twitter) se ha convertido en una de las redes sociales favoritas de los internautas, quienes ven en esta plataforma el medio para enterarse de los hechos más comentados, relevantes o importantes del momento, por lo que la industria del entretenimiento también encuentra aquí un “medidor” de popularidad.

Plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o HBO Max son conscientes del impacto que puede llegar a tener X, por lo que buscan posicionar sus series y películas en los trending topics para despertar el interés de más usuarios que puedan reproducir las producciones y sumarse a la conversación.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades y los 65 millones de tuits que son escritos al día, las tendencias de X —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda.

Estas son las series más mencionadas en X este día:

1. The Boys

Menciones: 7,200

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

2. Los Bridgerton

Menciones: 2,651

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

3. One Piece

Menciones: 1,236

Una historia de aventuras piratas de acción real basada en el manga más vendido de Eiichiro Oda.

4. La monja guerrera

Menciones: 659

Una joven huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes. Es la elegida: la portadora del halo.

5. Sobrenatural

Menciones: 396

Cuando eran niños, Sam y Dean Winchester, perdieron a su madre debido a una misteriosa y demoníaca fuerza supernatural. Posteriormente, su padre los crió para que fueran soldados. Él les enseño sobre el mal que vive en los rincones obscuros y en las carreteras secundarias de América.. y también les enseñó como matarlo. Ahora los hermanos Winchester recorren el país en su Chevy Impala del '67, luchando contra todo tipo de amenaza sobrenatural que encuentran en el camino.

6. Cazadores de sombras

Menciones: 310

Clary Fray nunca volverá a su vida normal de adolescente: ha descubierto que pertenece a una raza de cazadores de demonios y que tiene sangre de ángel.

7. Amigos pasajeros

Menciones: 294

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

8. The Rookie

Menciones: 293

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

9. Está bien no estar bien

Menciones: 199

It's Okay to Not Be Okay Una historia sobre un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer, con un trastorno de personalidad antisocial, que es una escritora popular de libros infantiles. Un hombre que niega el amor y una mujer que no conoce el amor desafían el destino y se enamoran, encontrando sus almas e identidades en el proceso.

10. Vikingos

Menciones: 194

Sigue las aventuras de Ragnar Lothbrok, el héroe más grande de su época. La serie narra las sagas de la banda de hermanos vikingos de Ragnar y su familia, cuando él se levanta para convertirse en el rey de las tribus vikingas. Además de ser un guerrero valiente, Ragnar encarna las tradiciones nórdicas de la devoción a los dioses, la leyenda dice que él era un descendiente directo de Odín, el dios de la guerra y los guerreros.

Las tendencias de X, un medidor

Aunque X ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red social, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de X un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de X, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.