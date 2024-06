Estos son los 10 podcasts más escuchados de Apple, Spotify, Youtube y Google Podcasts

Las personas pueden escuchar podcasts mientras realizan otras actividades como conducir en el auto o limpiar la casa. (Jesús Avilés/Infobae)

Los podcasts han revolucionado la forma en que consumimos historias, información y entretenimiento. Con la facilidad de escucha en cualquier momento y lugar, plataformas comoApple Podcasts, Spotify, YouTube, entre otras, han visto un aumento significativo en la audiencia. A continuación, presentamos el ranking de los podcasts más escuchados, según los datos de Chartable, en estas plataformas, que son referentes en el mundo del streaming de audio.

Los podcasts más escuchados en este momento

Los podcasts muestran cuáles son los gustos más comunes de las personas. (Europa Press)

1.- Crime Junkie

2.- Dateline NBC

3.- SmartLess

4.- Morbid

5.- Stuff You Should Know

6.- Huberman Lab

7.- On Purpose with Jay Shetty

8.- Relatos de la Noche

9.- 12 Hour Sound Machines for Sleep (no loops or fades)

10.- Pod Save America

Los gustos más comunes

La lista refleja los gustos más comunes de las personas, sin importar la plataforma que usan para escuchar sus podcasts. En el listado se encuentran programas que se suben simultáneamente en Spotify, YouTube, Apple Podcast, entre otros donde los creadores de contenido tienen canales, por lo que “lo más popular” contempla las visitas de todos los sitios.

Como se puede ver en este top, los temas que las personas prefieren escuchar rondan entre los casos de asesinos seriales, crimen real y temas extranormales, así como de salud y comedia.

Los podcasts muestran cuáles son los gustos más comunes de las personas. (Getty Images)

Qué relevancia tienen los podcasts

En el presente, los podcasts se han posicionado como una de las formas de entretenimiento e información más dinámicas y accesibles. Esta modalidad de audio digital, que permite a los usuarios escuchar contenidos sobre una amplia gama de temas en cualquier momento y lugar, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.

Los podcasts ofrecen un abanico de opciones para todos los gustos. La comodidad de poder consumir estos contenidos en cualquier hora y momento del día, aún si se están realizando otras actividades, es uno de los factores clave de su popularidad.

La evolución tecnológica también ha jugado un papel importante en el auge de los podcasts. La mejora en las aplicaciones de streaming y el aumento de personas que usan smartphones han facilitado que estos programas de audio sean fácilmente accesibles para una audiencia global. Además, la posibilidad de suscripción y descarga permite que los usuarios puedan disfrutar de sus episodios favoritos sin necesidad de una conexión a internet constante.

Por otro lado, este tipo de programas permiten que se establezca una conexión íntima y personal entre el anfitrión y el oyente, generando comunidades de seguidores fieles. Los creadores de podcasts suelen explotar esta ventaja para fomentar una relación cercana con su audiencia, a través de la interacción directa y la creación de contenidos que responden a los intereses y necesidades específicos de sus seguidores.

Con el aumento de los teléfonos inteligentes y la mejora continua de las plataformas de audio digital, es posible que la relevancia de los podcasts siga en ascenso. Las expectativas apuntan a que estos formatos de audio continuarán diversificándose, ofreciendo más contenidos personalizados y especializados.