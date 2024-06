Glosario de tecnología: qué tipos de electrónica hay

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Tipos de electrónica

Los tipos de electrónica se dividen en dos: analógica y digital. El primero fue usado en los comienzos de la electrónica y el segundo llegó con la revolución digital.

Antes de continuar, es importante mencionar qué es la electrónica y un poco de su historia.

La electrónica no es más que la ciencia que trabaja junto con los electrones para emitir y gestionar señales eléctricas.

Su origen se encuentra en los años 80 por Thomas Edison, un inventor y científico estadounidense que observó por primera vez la emisión termoiónica.

Antes de continuar, es importante mostrar cómo se representan los tipos de electrónica:

El primer tipo de electrónica: la analógica

Es un tipo de electrónica que estudia aquellos sistemas en los cuales sus variables se mantienen de forma continua en el tiempo y podrían tomar valores infinitos. Estas variables están compuestas por la tensión, la corriente, entre otros.

El inicio de la electrónica analógica se dio en el año 1904 por el físico John Ambrose Fleming cuando creó el diodo de vacío. Este se diseñó con base en la emisión termoiónica, también conocida como «efecto Edison».

Dos años después surgió el triodo de vacío y a medida que pasaban los años nacieron otros inventos como el transistor, revolucionando por completo la ciencia detrás de la electrónica.

Gracias al transistor fue posible minimizar el tamaño de dispositivos como la radio.

Clasificación de la electrónica analógica

De igual forma, este tipo de electrónica se puede dividir a su vez en más tipos como la electrónica analógica dinámica y la analógica hidráulica.

A continuación, una explicación de lo que trata cada una:

Electrónica analógica dinámica. Se refiere al circuito que transmite ondas o vibraciones a un sistema eléctrico.

Electrónica analógica hidráulica. Es aquella que existe entre una corriente de agua de superficie plana o bien, un flujo bidimensional.

Electrónica digital

Es aquella rama de la electrónica que inició la revolución digital. Es la tecnología que evoluciona de forma mucho más rápida y se trata de sistemas electrónicos que contienen información codificada en estados discretos. Esto significa que son valores enteros y, en este caso, se trata de tan sólo dos, los cuales se denominan niveles lógicos.

Estos estados son conocidos por distintos nombres, entre estos tenemos: 0 y 1, false y true, off y on y muchos más. Dichos valores son conocidos como el álgebra booleana y los códigos binarios. A partir de allí se pueden realizar distintas herramientas para obtener cálculos de las señales de entrada.

Por otra parte, es importante destacar el gran crecimiento que ha tenido la electrónica dentro de la tecnología, siendo una parte fundamental de la creación de los equipos y dispositivos informáticos.

Hoy en día es necesaria su evolución de forma constante con la finalidad de cumplir con las expectativas y la demanda de los consumidores.

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.