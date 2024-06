Glosario de tecnología: qué significa Diagrama de flujo

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Diagrama de flujo

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Un diagrama de flujo es una herramienta gráfica que permite representar visualmente el flujo y la secuencia de los pasos necesarios para llevar a cabo un proceso. Está compuesta por símbolos específicos que indican la dirección del flujo, las operaciones a realizar y los resultados obtenidos.

¡Bienvenidos al mundo de los diagramas de flujo! Esta herramienta gráfica es una forma muy intuitiva y eficaz de representar procesos y secuencias. Un diagrama de flujo está compuesto por símbolos que indican la dirección del flujo, las operaciones a realizar y los resultados obtenidos.

En las próximas líneas trataremos desde cómo crear un diagrama de flujo hasta para qué se usan. Por otra parte, te daremos algunos ejemplos para que conozcas mejor este concepto. ¡Empecemos!

Pasos para crear un diagrama de flujo

Los pasos a seguir para crear un diagrama de flujo son:

Identifica el proceso que quieres representar.

Escribe una lista de todos los pasos involucrados en el proceso.

Identifica las entradas y salidas del proceso.

Utiliza la simbología adecuada para representar cada paso del proceso, las entradas y las salidas.

Asegúrate de que todos los símbolos estén correctamente conectados entre sí para formar un flujo lógico a través del diagrama.

Si es necesario, añade etiquetas o instrucciones a tu diagrama de flujo para explicar mejor cada paso o condición específica del proceso representado.

Herramientas más populares para crear diagramas de flujo

Las herramientas más populares para crear diagramas de flujo son:

Microsoft Visio . Esta herramienta de Microsoft ofrece una interfaz intuitiva para crear diagramas de flujo y otros diagramas. Incluye plantillas predefinidas, símbolos y la capacidad de compartir y colaborar con otros usuarios.

. Esta herramienta de Microsoft ofrece una interfaz intuitiva para crear diagramas de flujo y otros diagramas. Incluye plantillas predefinidas, símbolos y la capacidad de compartir y colaborar con otros usuarios. Lucidchart . Esta aplicación basada en navegador ofrece una amplia variedad de plantillas, símbolos, opciones de diseño y un entorno colaborativo.

. Esta aplicación basada en navegador ofrece una amplia variedad de plantillas, símbolos, opciones de diseño y un entorno colaborativo. Draw.io . Esta herramienta gratuita se puede utilizar en línea o descargarse como aplicación basada en navegador. Ofrece muchas opciones para personalizar el diseño del diagrama e integración con diferentes servicios web como Dropbox y Google Drive.

. Esta herramienta gratuita se puede utilizar en línea o descargarse como aplicación basada en navegador. Ofrece muchas opciones para personalizar el diseño del diagrama e integración con diferentes servicios web como Dropbox y Google Drive. Gliffy . Está disponible como aplicación basada en navegador o descargable como software local, e incluye numerosas plantillas preconfiguradas, además de la capacidad para guardar los archivos en formato PDF o PNG.

. Está disponible como aplicación basada en navegador o descargable como software local, e incluye numerosas plantillas preconfiguradas, además de la capacidad para guardar los archivos en formato PDF o PNG. SmartDraw . Esta aplicación es compatible con todos los dispositivos y ofrece numerosas plantillas predefinidas para diferentes tipos de diagramas, además de la posibilidad de compartirlos con otros usuarios a través del correo electrónico u otras plataformas sociales

¿Para qué se usa un diagrama de flujo?

Los diagramas de flujo son herramientas gráficas que se utilizan para representar un proceso paso a paso. Los diagramas de flujo se usan para:

Describir un proceso . Los diagramas de flujo permiten representar claramente los pasos involucrados en un proceso y la secuencia en que deben realizarse. Esta representación visual ayuda a entender mejor el proceso y facilita su explicación.

. Los diagramas de flujo permiten representar claramente los pasos involucrados en un proceso y la secuencia en que deben realizarse. Esta representación visual ayuda a entender mejor el proceso y facilita su explicación. Diseñar un algoritmo . Los diagramas de flujo son útiles para diseñar algoritmos computacionales, es decir, el conjunto de instrucciones lógicas necesarias para solucionar problemas.

. Los diagramas de flujo son útiles para diseñar algoritmos computacionales, es decir, el conjunto de instrucciones lógicas necesarias para solucionar problemas. Identificar problemas y oportunidades . El análisis de los diagramas de flujo permite identificar posibles problemas o errores en un proceso existente, así como nuevas oportunidades y soluciones que pueden mejorarlo.

. El análisis de los diagramas de flujo permite identificar posibles problemas o errores en un proceso existente, así como nuevas oportunidades y soluciones que pueden mejorarlo. Mejorar la eficiencia . Un análisis detallado del diagrama de flujo puede ayudar a identificar áreas con baja productividad, errores en la organización del trabajo y otros factores que reduzcan la eficiencia del proceso.

Ejemplos de diagramas de flujo

Ejemplos de diagramas de flujo:

Proceso de compra . Se utiliza para explicar el proceso que un cliente sigue para realizar una compra en un establecimiento, desde la selección del producto hasta el pago y recibir el pedido.

. Se utiliza para explicar el proceso que un cliente sigue para realizar una compra en un establecimiento, desde la selección del producto hasta el pago y recibir el pedido. Proceso de solicitud de empleo . Muestra los pasos que se siguen durante el proceso de solicitud de empleo, desde la presentación del currículum hasta la entrevista y oferta final.

. Muestra los pasos que se siguen durante el proceso de solicitud de empleo, desde la presentación del currículum hasta la entrevista y oferta final. Proceso administrativo . Explica los pasos necesarios para llevar a cabo un proyecto administrativo, desde la recopilación de información hasta la evaluación y puesta en marcha del mismo.

. Explica los pasos necesarios para llevar a cabo un proyecto administrativo, desde la recopilación de información hasta la evaluación y puesta en marcha del mismo. Flujo logístico . Representa todas las etapas necesarias para llevar a cabo un procesamiento logístico, desde el transporte hasta el almacenamiento y distribución final del producto.

. Representa todas las etapas necesarias para llevar a cabo un procesamiento logístico, desde el transporte hasta el almacenamiento y distribución final del producto. Diagrama de flujo de datos . Muestra cómo fluyen los datos entre diferentes dispositivos o sistemas informáticos, comenzando por la captura inicial hasta su almacenamiento final en un servidor centralizado.

A continuación se muestra una imagen de ejemplo sobre un diagrama de flujo:

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.