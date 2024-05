Cómo saber quién ve mis historias en Instagram y Facebook

Las historias de Facebook e Instagram sirvan para revisar quien de tus seguidores o amigos están pendientes de ti. (Fotocomposición: Infobae)

Quien puede ver mis historias en Instagram

Estas opciones te permiten controlar quién accede a tu contenido y ajustar tu privacidad según tus preferencias:

- Cuenta pública: Cualquier usuario de Instagram puede ver tus historias, incluso aquellos que no te siguen.

- Cuenta privada: Solo tus seguidores aprobados pueden ver tus historias.

- Configuraciones personalizadas: Puedes seleccionar ocultar tus historias de usuarios específicos o crear una lista de “Mejores amigos” para compartir historias solo con ellos.

Si tu perfil es privado, solo tus seguidores pueden ver tus historias. (Meta)

Para saber quién vio tus historias en Instagram, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación de Instagram.

2. Ve a tu perfil y toca tu foto de perfil para ver tu historia.

3. Una vez abierta la historia, desliza hacia arriba en la pantalla.

4. Aparecerá una lista de usuarios que han visto tu historia.

Este método te permite identificar quién ha interactuado con tu contenido en un período de 24 horas desde su publicación.

Facebook cuenta con diversas configuraciones de privacidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Quiénes pueden ver mis historias de Facebook

Quiénes pueden ver tus historias de Facebook depende de la configuración de privacidad elegida:

- Amigos: Solo tus amigos en Facebook pueden ver tu historia.

- Público: Cualquier usuario de Facebook puede ver tu historia, incluso si no están en tu lista de amigos.

- Personalizado: Puedes seleccionar personas específicas que pueden o no pueden ver tu historia, como creando listas de amigos específicas o excluyendo ciertos contactos.

Para averiguar quién vio tus historias en Facebook, considera estas instrucciones:

1. Abre la aplicación de Facebook.

2. Toca en ‘Tu historia’ en la parte superior de la sección de noticias.

3. Desliza hacia arriba en la pantalla.

4. Aparecerá una lista de personas que han visto tu historia.

Puedes las historias de alguien en Facebook si tiene su cuenta pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona ‘Mejores amigos’ en Instagram

La función ‘Mejores amigos’ en Instagram permite a los usuarios compartir contenido exclusivo con un grupo selecto de seguidores.

- Crear lista de mejores amigos:

1. Abre tu perfil en Instagram.

2. Toca el ícono de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha.

3. Selecciona ‘Mejores amigos’.

4. Añade a las personas que quieres incluir en tu lista.

Si las historias de alguien te aparecen con un anillo verde, es que te tiene en mejores amigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

- Subir una historia a mejores amigos

1. Crea una historia como lo harías normalmente.

2. Antes de publicar, toca el botón verde que dice ‘Mejores amigos’.

3. Solo las personas en tu lista de ‘Mejores amigos’ podrán ver esta historia.

- Ver historias de mejores amigos

Si alguien te ha agregado a su lista de ‘Mejores amigos’, su historia aparecerá con un anillo verde alrededor de su foto de perfil.

Qué pasa si metes a alguien que no te sigue en ‘Mejores amigos’

La función de Mejores consiste en que solo un grupo de personas pueden ver cierto contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si agregas a alguien que no te sigue a tu lista de ‘Mejores amigos’ en Instagram, esta persona no podrá ver tus historias exclusivas para ‘Mejores amigos’. Para que puedan verlas, primero deben seguirte. La función se basa en la reciprocidad de seguidores, por lo que incluir a usuarios que no te siguen no tendrá efecto hasta que te comiencen a seguir.

Cómo saber si alguien me eliminó de ‘Mejores amigos’

Instagram no notifica ni visualiza explícitamente cuándo alguien te elimina de su lista de ‘Mejores amigos’. Sin embargo, hay algunas señales que pueden indicarlo:

Anillo verde ausente : Si dejaste de ver historias con el anillo verde alrededor del icono de perfil de la persona, puede ser una señal de que ya no estás en su lista de ‘Mejores amigos’.

Frecuencia de historias: Si notas que antes veías historias públicas y privadas con cierta regularidad y ahora solo ves historias públicas, podría ser otra señal.

También es posible que la persona simplemente haya dejado de publicar tanto contenido en su lista de ‘Mejores amigos’.