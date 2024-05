Jennifer Lopez sorprende con IA y su selección de comida mexicana para maratón de Netflix

La actriz protagoniza una producción llamada Atlas, en la que está constantemente hablando con una IA para salvar la Tierra.

No se trata de un deepfake. Esta vez la real Jennifer Lopez estuvo hablando con una inteligencia artificial para pedirle ayuda y crear un menú ideal para pasar una tarde viendo su nueva película en Netflix, llamada Atlas.

A través de un video subido en la cuenta de Instagram de la aplicación de streaming, la actriz estuvo hablando con una IA, recibiendo ayuda para seleccionar un trago, una comida y un postre, típicos de la cultura mexicana y en todos encontró que no podía faltar el chile.

Cómo le fue a JLo pidiendo comida a la IA

La actriz decidió empezar pidiendo un trago para poder disfrutar de la película. La IA le dio dos opciones: tequila y pulque. Aunque terminó eligiendo la primera, le pidió una mejor descripción de la segunda alternativa que le estaba dando.

“Es una bebida tradicional hecha con agua fermentada con mucílago. Es como viscosa y burbujeante. Sí, suena muy arriesgada, pero es deliciosa”, le dijo la inteligencia artificial.

Jennifer Lopez protagoniza Atlas, la nueva película de Netflix en la que ella debe enfrentar a la IA. (Foto AP/Marco Ugarte)

Pasando a la comida le volvió a dar dos opciones: tacos o esquites. Pero nuevamente pidió una mejor descripción de la segunda sugerencia y la respuesta de la IA fue: “Los esquites son granos de maíz cocidos con queso, mayonesa y limón. Puedes comerlos con chile ‘del que pica’ o chile ‘del que no pica’”.

La elección de Jennifer Lopez fueron los tacos, porque no se sentía tan “aventurera” como para ir por los esquites.

Para terminar pidió algo dulce y las opciones fueron: helado de jamaica o escamocha. JLo le pidió ayuda para saber más sobre la escamocha.

Jennifer Lopez protagoniza Atlas, la nueva película de Netflix en la que ella debe enfrentar a la IA. (Netflix vía AP)

“Es un cóctel de fruta fresca con granadina, jugo de limón y chile. Porque incluso los postres mexicanos llevan chile”, aseguró la IA y esta fue la elección de postre de la actriz.

Qué relación tiene la IA con la nueva película de Jennifer Lopez

Atlas, la nueva película protagonizada por Jlo, es un thriller de ciencia ficción que disponible en Netflix y es dirigida por Brad Peyton, reconocido por su labor en “San Andrés” y “Viaje al centro de la Tierra”.

En esta ocasión, se trata de una película de ciencia ficción ambientada en una realidad distópica, en un futuro en el que las inteligencias artificiales se han rebelado contra los humanos, iniciando un genocidio. El líder de esta rebelión fue creado por una científica que tenía la intención de mejorar el mundo fusionando las habilidades humanas con las de la IA. Este líder fue criado junto a la hija de la científica, Atlas.

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante pero misántropa analista de datos que no confía en la inteligencia artificial, se une a una misión para capturar a un robot renegado con quien comparte un misterioso pasado. Pero cuando el plan se complica, deberá aprender a trabajar con la tecnología para salvar a la humanidad. Atlas» se estrena el 24 de mayo. (Crédito: Netflix)

Después de la masacre, el líder, llamado Harlan, escapó a un planeta desconocido y no se supo nada de él durante casi treinta años. En el presente, Atlas, interpretada por Jennifer Lopez, se ha convertido en una científica y analista obsesionada con encontrar a su ‘hermano robot’ Harlan, quien es interpretado por Simu Liu.

Para buscarlo, se organiza una misión espacial al planeta donde él está escondido, y Atlas, por ser quien mejor lo conoce, se une a la misión. Para combatir a las IA, el ejército ha creado un robot de combate militar basado en la misma tecnología que la madre de Atlas desarrolló, que combina entidades humanas con máquinas.

Ella se opone a este proyecto y se niega a unirse con la IA que se le ha asignado, llamada Smith. Sin embargo, ambos enfrentan una serie de situaciones extremas y deben aprender a confiar el uno en el otro para lograr su objetivo.

El elenco de esta producción también cuenta con actores como Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), Sterling K. Brown (This Is Us), Gregory James Cohan (Velocipastor), Abraham Popoola (The Marvels), Lana Parrilla (Érase una vez) y Mark Strong (Kingsman: el servicio secreto)