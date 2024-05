Por qué Bill Gates recomienda la serie Slow Horses de Apple TV

Gates es fan de las series de espías. (Instagram: thisisbillgates)

Bill Gates suele recomendar libros y series de televisión a sus seguidores. Hace poco, compartió unas nuevas sugerencias a través de su Instagram y Gates Notes, su blog.

Gates dijo que era un gran fan de las historias sobre espías por eso aprovechó para recomendar Slow Horses, una serie de Apple TV. Se trata de River Cartwright, un exiliado agente británico que debe enfrentar varios retos en una nueva misión: trabajar en una oficina totalmente administrativa.

Serie de Apple TV que Bill Gates recomienda

Slow Horses es una serie de televisión británica basada en la saga de novelas escritas por Mick Herron. La trama sigue a un grupo de agentes del MI5 relegados a una unidad de inteligencia de bajo prestigio llamada Slough House debido a sus errores pasados.

Bill Gates destaca Slow Horses por ser una serie de espías. (Fotocomposición: Infobae)

Liderados por el irascible jefe Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman, estos caballos lentos trabajan en casos secundarios pero inesperadamente se ven involucrados en tramas de espionaje de mayor importancia.

Cuatro libros que ha recomendado Bill Gates

Además de recomendar Slow Horses, Gates recomendó cuatro libros, que según él, son ideales para la época de verano.

“Cuando termino un libro y decido qué leer a continuación, rara vez hay una conexión lógica entre los dos. Podría llegar al final de un libro de historia sobre la Guerra Civil y luego leer una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano. Lo mismo ocurre con los programas y las películas: me inclino por lo que suene más interesante en este momento”, revela en su blog Gates Notes.

Bill Gates recomienda algunos libros para pasar la época de verano. (YouTube: Bill Gates)

1. La generosidad contagiosa de Chris Anderson

Gates subraya que Anderson ha sido el curador de TED Talks por más de veinte años, permitiéndole investigar cómo internet puede aumentar el impacto de la generosidad.

Anderson argumenta que se debe ampliar la definición de generosidad, señalando que no solo implica donar dinero. También menciona que es crucial que individuos, gobiernos y empresas reconsideren su comprensión de este concepto.

El filántropo afirma que, para quienes deseen contribuir a la creación de un mundo más equitativo pero no sepan por dónde empezar, este libro es el indicado.

2. Cómo conocer a una persona de David Brooks

Gates señala que este libro es más que una guía para mejorar conversaciones; ofrece conocimientos para construir una vida más conectada y humana.

Las mujeres es una novela que entretuvo a Gates en su tiempo de ocio. (YouTube: Bill Gates)

“Una de las premisas clave de Brooks, que no he encontrado en ningún otro lugar, es que las habilidades sociales y conversacionales no son únicamente rasgos innatos; se pueden aprender y perfeccionar”, comenta el filántropo y empresario.

3. Las mujeres de Kristin Hannah

La novela narra la historia de una enfermera del ejército estadounidense que sirve dos períodos en el frente de batalla en Vietnam. Al regresar, se encuentra en un país convulsionado por las protestas y el sentimiento pacifista.

“Es un tributo bellamente escrito a un grupo de veteranos que merecen más reconocimiento por los increíbles sacrificios que hicieron”, destaca Gates sobre este título.

Las recomendaciones de lectura de Gates suelen ser educativas. (YouTube: Bill Gates)

4. Palabras nuevas y valientes de Sal Khan

Khan, fundador de Khan Academy, ha sido un pionero en el campo de la tecnología educativa desde mucho antes del auge de la inteligencia artificial, según Gates. Este libro explora cómo la IA tiene el potencial de mejorar la educación.

El autor afirma que la inteligencia artificial transformará tanto los resultados de los estudiantes como las experiencias de los profesores, y contribuirá a garantizar que todos tengan acceso a una educación de alta calidad.

En la lista de lecturas sugeridas de Gates, suelen aparecer títulos que exploran temáticas relacionadas con la inteligencia artificial, la salud pública, la economía y la ingeniería. Gates destaca obras que promueven el aprendizaje continuo y ofrecen herramientas útiles para mejorar tanto a nivel profesional como personal.