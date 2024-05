Así es el control futurista de videojuegos que Sony creará en 10 años

La empresa quiere que el control tenga inteligencia artificial.

Sony ha revelado el concepto de un mando futurista para las próximas consolas PlayStation. Este anuncio fue el centro de atención durante una reunión corporativa, donde la compañía no solo mostró su visión a largo plazo para los videojuegos, sino también sus planes ambiciosos para integrar tecnologías avanzadas y expandir sus propiedades intelectuales en diversas plataformas de entretenimiento.

Durante el evento, Sony publicó un video conceptual que ofrece una visión de cómo serán los avances tecnológicos en la próxima década. En este video, destaca un mando que evoca prototipos del pasado, como el que se consideró para PlayStation 3, pero con notables diferencias, como una pantalla holográfica, que sugiere un salto significativo hacia nuevas formas de interacción y experiencia de juego.

El futuro que quiere Sony

La presentación de Sony se enmarca bajo su “Visión del Entretenimiento Creativo”, donde la empresa busca fusionar las realidades físicas y virtuales de manera fluida y sin límites. Esta no se limita únicamente al ámbito de los videojuegos, sino que abarca todo el espectro del entretenimiento, desde el cine hasta las atracciones en parques temáticos, utilizando sus IP más reconocidas como plataforma de expansión.

El control futurista de Sony tiene una pantalla holográfica e inteligencia artificial. (Sony)

Según el comunicado oficial, el objetivo es llenar el mundo con nuevas experiencias sensoriales que enriquezcan la vida cotidiana a través de la creatividad y la tecnología. Esta ambición se materializa en tres fases principales: la utilización de la tecnología para potenciar la creatividad de creadores de todo el mundo, la conexión de comunidades diversas y la creación de experiencias narrativas que superen los límites de la imaginación.

El mando futurista presentado es más que un solo dispositivo imaginario, ya integra funciones de tecnologías actuales adaptadas a la experiencia de juego. Además de las capacidades holográficas mencionadas, se espera que este nuevo control integre avances como el aprendizaje automático, facilitando tareas como el subtitulado automático en juegos para una experiencia de usuario más inmersiva y accesible.

Sony también está explorando nuevas formas de llevar sus franquicias más allá de las consolas tradicionales y los PC, con incursiones en el entretenimiento en vivo, atracciones basadas en IP como Uncharted y The Last of Us, y colaboraciones en la producción de series y películas que expanden el universo de sus juegos más icónicos.

Además del mando futurista y la visión del entretenimiento creativo, la compañía reveló planes concretos para expandir y diversificar la presencia de PlayStation en varios frentes.

Esto incluye el desarrollo de una posible nueva consola portátil que seguiría los pasos de dispositivos populares como la PSP y PS Vita, aunque con una compatibilidad que podría abarcar generaciones anteriores como PlayStation 4.

Este movimiento se alinea con la tendencia creciente hacia la portabilidad en la industria de los videojuegos, impulsada por el éxito de plataformas como Nintendo Switch y el reciente Steam Deck. Algo que también estaría pensado hacer Xbox, que nunca ha tenido un dispositivo portátil para videojuegos.

El control futurista de Sony tiene una pantalla holográfica e inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En cuanto a próximos juegos, Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, el estudio responsable de títulos como Uncharted y The Last of Us, compartió su visión sobre cómo el próximo título de la compañía podría redefinir las percepciones convencionales sobre los videojuegos.

En términos económicos, Sony ha reportado el envío de 4.5 millones de consolas PS5 durante el último trimestre, alcanzando un total de 59.3 millones de unidades hasta la fecha. Este éxito en el mercado consolida la posición de PlayStation como líder en la industria de los videojuegos, mientras que los nombramientos de Hermen Hulst y Hideaki Nishino como nuevos CEOs conjuntos de PlayStation subrayan el compromiso continuo de la compañía con la innovación y la excelencia operativa en su división de juegos.