WhatsApp no estará más en estos celulares desde junio

La aplicación de mensajería está implementando nuevas mejoras en sus últimas actualizaciones. (Foto: ShutterStock)

WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, dejará de funcionar en varios modelos de celulares antiguos a partir del 1 de junio de 2024, siguiendo la línea que ha llevado a seguir renovando sus funciones.

La decisión de la app se debe a actualizaciones en los sistemas operativos Android e iOS que harán incompatible la aplicación con determinados dispositivos más antiguos.

El anuncio afecta a más de 30 modelos de teléfonos, que incluyen dispositivos de marcas como Apple (iPhone), Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo, y ZTE, entre otras marcas presentes en el mercado tecnológico.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares

La app quiere seguir mejoran la privacidad de sus usuarios. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

Las nuevas versiones incorporan mejoras en seguridad, rendimiento y compatibilidad con hardware más reciente, lo que hace que los dispositivos más viejos no puedan soportar la app de mensajería instantánea adecuadamente y todo el repertorio que integrará.

La pérdida de esta app puede representar un desnivel en las actividades rutinarias, así que hay que seguir ciertas recomendaciones para que el impacto no sea tan drástico.

Qué debes hacer si tu celular ya no tiene WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp con dispositivos afectados tienen varias opciones para evitar quedarse incomunicados. Primero, pueden intentar actualizar el sistema operativo de sus teléfonos, si es que la actualización está disponible y prolongar por un tiempo el uso de la aplicación.

Se recomienda cambiar de móvil si aparece en la lista de afectados. (Foto: Shutterstock)

De no ser así, se recomienda considerar la adquisición de un nuevo teléfono compatible con las versiones más recientes de la app, así que hay que asegurarse de no comprar los modelos que ya no tengan la app.

Otra alternativa es usar otras aplicaciones de mensajería instantánea, aunque estas no son tan populares como WhatsApp y quizá no tengan la misma base de usuarios, pero ante la pérdida total de la app es importante revisar posibilidades.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de Junio

La lista completa de los modelos de teléfonos que se quedarán sin soporte de WhatsApp incluye los siguientes:

Apple (iOS):

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Samsung:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Celulares antiguos que hayan salido hace varios años perderán WhatsApp. (Foto: Shutterstock)

LG:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei:

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony:

Sony Xperia M

Lenovo:

Lenovo A820

ZTE:

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Otras marcas:

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Cómo crear una copia de seguridad en WhatsApp

Las copias de seguridad es el respaldo que se tiene para no perder los archivos guardados. (Foto: Infobae)

Una forma para que toda tu información guardada en WhatsApp no se pierda es crear una copia de seguridad. Estos son los pasos a seguir:

En móviles Android:

Abrir WhatsApp e ir a los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona “Ajustes” en el menú desplegable. Ingresa a “Chats” y luego a “Copia de seguridad de chats”. En esta sección, puedes ver el estado de la última copia de seguridad realizada. Para iniciar una nueva, toca en “Guardar” en Google Drive. Puedes seleccionar la frecuencia con la que deseas que las copias de seguridad se realicen automáticamente. Elige la cuenta de Google en la que deseas guardar la copia de seguridad. Si no has agregado una cuenta de Google, WhatsApp te ofrecerá la opción de añadir una. Selecciona si quieres incluir o no videos en la copia de seguridad. Toma en cuenta que los videos pueden ocupar mucho espacio en Google Drive. Presiona en “Guardar” para iniciar el proceso de copia de seguridad manualmente.

En móviles iOS (iPhone):

Entra a WhatsApp y dirígete a “Ajustes” en la esquina inferior derecha. Selecciona “Chats” y después “Copia de seguridad”. Aquí podrás ver cuándo se realizó la última copia de seguridad. Para crear una nueva, toca en “Realizar copia de seguridad ahora”. Antes de realizar la copia, puedes elegir si deseas incluir videos o no, marcando o desmarcando la opción “Incluir videos”. La copia de seguridad se guarda en iCloud, así que asegúrate de tener suficiente espacio disponible en tu cuenta de iCloud para completar la copia.

Es crucial que los usuarios de los dispositivos afectados actúen con anticipación para no quedar incomunicados cuando estas actualizaciones entren en vigor.