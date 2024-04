Cómo descargar la foto de perfil de una cuenta de Instagram

Instagram protege las fotos de los usuarios y no permite verlas en tamaño grande y menos descargarlas directamente. (REUTERS)

A diferencia de otras redes sociales, Instagram no tiene una función para descargar las imágenes de la aplicación. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya métodos y trucos para hacerlo, especialmente si lo que queremos es obtener una foto de perfil.

En caso de querer bajar la foto que tenemos en nuestra cuenta o que tiene cualquier otro usuario, vamos a necesitar una aplicación adicional. Así que explicamos todo el proceso para que cualquiera pueda hacerlo en pocos pasos.

Paso a paso para descargar una foto de perfil en Instagram

Afortunadamente, existen herramientas externas que permiten superar esta limitación. Una de las opciones más confiables es InDown, una plataforma en línea que facilita la descarga de fotos de perfil de Instagram de manera rápida y sencilla. A continuación, te guiaremos a través del proceso para utilizar esta herramienta y obtener la imagen que deseas.

Instagram protege las fotos de los usuarios y no permite verlas en tamaño grande y menos descargarlas directamente. (REUTERS)

Accede a la página web de InDown: abre tu navegador web en tu dispositivo móvil o computadora y dirígete a la página oficial de InDown.

Selecciona la opción adecuada: una vez en la página principal de InDown, busca y selecciona la opción de “Descarga de Instagram DP”. Esta función específica está diseñada para descargar fotos de perfil de Instagram.

Ingresa la URL del perfil: utiliza la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la página para ingresar la URL del perfil de Instagram del usuario cuya foto de perfil deseas descargar. Asegúrate de copiar y pegar la URL correctamente, prestando atención a las mayúsculas y minúsculas.

Busca y selecciona el perfil correcto: después de ingresar la URL, haz clic en el botón de búsqueda para que InDown identifique el perfil asociado. Una vez que aparezca la lista de resultados, selecciona el perfil correcto haciendo clic en él.

Descarga la foto de perfil: cuando hayas seleccionado el perfil correcto, simplemente haz clic en el botón de descarga para guardar la foto de perfil en tu dispositivo. Y listo. Ahora tendrás la imagen deseada guardada en tu dispositivo para usarla como desees.

Instagram protege las fotos de los usuarios y no permite verlas en tamaño grande y menos descargarlas directamente. (REUTERS)

Además de la función principal de descargar fotos de perfil de Instagram, esta aplicación ofrece otras características útiles para los usuarios de esta red social. Por ejemplo, la plataforma permite guardar historias de amigos o de cuentas públicas para verlas más tarde. También brinda acceso a información detallada de cualquier perfil de la red social, incluyendo el número de seguidores, publicaciones y a quién siguen.

Instagram tendrá búsquedas con inteligencia artificial

Meta continúa expandiendo las capacidades de sus productos impulsados por inteligencia artificial generativa, haciendo que estas herramientas sean accesibles para un número mayor de usuarios y en una iniciativa reciente, la empresa comenzó a integrar su chatbot Meta AI en WhatsApp para usuarios en la India y está probando incluirlo en la barra de búsqueda de Instagram.

Este desarrollo permite tanto la interacción con la IA para consultas como el descubrimiento de nuevo contenido dentro de la plataforma para compartir fotos y videos, que es utilizada por más de 1.300 millones de personas en todo el mundo.

Instagram protege las fotos de los usuarios y no permite verlas en tamaño grande y menos descargarlas directamente. (EFE)

Este avance permitiría a los usuarios de Instagram interactuar directamente con Meta AI a través de los mensajes directos (DM), utilizando indicaciones precargadas o formulando preguntas específicas.

La experiencia busca no solo facilitar las búsquedas dentro de la aplicación, sino también promover el hallazgo de contenido relevante, como se destacó en una publicación compartida en Threads donde un usuario encontraba Reels sobre un atardecer en Maui mediante esta función.

Meta ha confirmado estos experimentos a al portal especializado TechCrunch, destacando su objetivo de potenciar la búsqueda y descubrimiento de contenido mediante el uso de la IA, aunque no especificó el uso directo de tecnología generativa para estas funciones.