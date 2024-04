Cuáles son las dos actividades que hace Elon Musk para aliviar el estrés

Musk se vale de la lectura y los videojuegos como válvulas de escape frente al volumen de estrés que conlleva ser el líder de algunas de las empresas más innovadoras del mundo. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Elon Musk es actualmente la tercera persona más rica del mundo y aunque no ostente oficialmente el cargo de director ejecutivo en varias importantes tecnológicas bajo su manto, sí ejerce una significativa influencia en ellas. Esto representa altos niveles de estrés para el magnate que adopta dos actividades principales para abordar este problema.

Recordemos que entre las compañías dirigidas por Musk se encuentran el fabricante de vehículos eléctricos Tesla y la empresa espacia SpaceX, cuyas valuaciones superan los 175.000 millones de dólares.

El compromiso de Musk con sus ideales y estrategias de gestión le han consolidado como una figura emblemática en el mundo empresarial y tecnológico. Y su habilidad para fusionar intereses personales como herramientas de gestión destaca una faceta menos conocida que también define la dirección estratégica de sus empresas.

Qué hace Musk para combatir el estrés

Desde su infancia, Musk ha sido un lector voraz, especialmente de ciencia ficción. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Según lo describe Walter Isaacson en la biografía del magnate, Musk se vale de la lectura y los videojuegos como válvulas de escape frente al volumen de estrés que conlleva ser el timonel de algunas de las empresas más innovadoras del mundo.

Leer para escapar de la realidad

Desde su niñez, Elon Musk ha sido un ávido lector, particularmente fascinado por la ciencia ficción. Títulos como ‘La guía del autoestopista galáctico’ de Douglas Adams y ‘The Player of Games’ de Iain M. Banks no solo marcaron su infancia, sino que también han influido notoriamente en su vida adulta y su carrera empresarial.

A través de la lectura, Musk no solo encuentra un refugio para escapar de la realidad por momentos, sino que también ha desarrollado un enfoque creativo hacia la innovación.

Isaacson detalla cómo “ese gusto por la lectura ha permitido al multimillonario adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar el método de pensamiento de los primeros principios”, una piedra angular en el proceso creativo de Musk.

Este hábito le ha permitido adquirir amplios conocimientos que luego aplica en sus proyectos, estimulando su innovación y creatividad.

Las prácticas de Musk subrayan un enfoque holístico hacia la gestión, donde el ocio se convierte en una herramienta estratégica. (EFE/Filip ILIP SINGER)

Los videojuegos como herramienta de relajación y estrategia

Por otro lado, los videojuegos han desempeñado un rol significativo en la vida de Musk como una forma de aliviar la tensión y el estrés.

Desde su infancia, juegos como ‘The Ancient Art of War’ y ‘Warcraft: Orcs and Humans’ capturaron su interés, no solo como entretenimiento, sino también como una manera de desarrollar habilidades tácticas y de pensamiento estratégico.

Con el tiempo, juegos como ‘The Battle of Polytopia, Civilization’ y ‘Elden Ring’ han servido tanto de descanso como de inspiración para sus decisiones empresariales, incluso influenciando diseños de producto como se evidencia en el Tesla Cybertruck, reminiscente del ambiente en ‘Cyberpunk 2077′.

Elon Musk es reconocido por su papel fundamental en empresas de gran envergadura como Tesla y SpaceX. (Krisztian Bocsi/Bloomberg)

“La inmersión en esos juegos durante horas se convertiría en su manera de relajarse”, indicó Isaacson. De hecho, esta actividad más allá de un mero pasatiempo para Musk, es una herramienta de aprendizaje y desarrollo de habilidades aplicables en el mundo real.

Las prácticas de Musk subrayan un enfoque holístico hacia la gestión, donde el ocio se convierte en una herramienta estratégica. Esto no solo demuestra cómo sus pasiones personales alimentan su visión empresarial, sino que también destaca la importancia de balancear la carga de trabajo con actividades que nutren el espíritu y la mente.

Cuáles son las compañías que lidera Musk

Tesla es quizás la empresa más visible dentro del portafolio de Musk, dedicada a la producción y comercialización de vehículos eléctricos y soluciones de energía renovable. (Christian Marquardt/Pool)

Elon Musk, el magnate detrás de innovaciones tecnológicas como Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company, X (anteriormente conocida como Twitter), y la recién lanzada xAI, continúa expandiendo su influencia en diversas industrias, desde vehículos eléctricos hasta inteligencia artificial.

Con un valor neto que supera los 200.000 millones de dólares, Musk está al frente de al menos doce compañías, según estimaciones del The New York Times. Y su enfoque se centra en abordar desafíos complejos mediante el uso de tecnología avanzada.

Tesla es quizás la empresa más visible dentro del portafolio de Musk, dedicada a la producción y comercialización de vehículos eléctricos y soluciones de energía renovable. Fundada en 2003, con Musk incorporándose en 2004, la empresa emplea a cerca de 128.000 personas globalmente y tiene presencia en tres continentes.

SpaceX se ha posicionado en la industria aeroespacial. (Austin Barnard/Bloomberg)

Por otro lado, SpaceX, fundada en 2002 por Musk, se ha posicionado en la industria aeroespacial no solo lanzando satélites a órbita, sino también transportando astronautas a la Estación Espacial Internacional. Musk posee aproximadamente el 42% de la compañía.

Respecto a Neuralink, está enfocada en desarrollar interfaces cerebro-máquina y The Boring Company busca aliviar los problemas de tráfico urbano mediante la construcción de túneles subterráneos, iniciando proyectos en lugares como Las Vegas.

A su vez, la compra de Twitter, ahora X, por parte de Musk en 2022 por 44.000 millones de dólares marcó un hito, con planes de transformarla en una “superapp”. Mientras que la más reciente adición al ecosistema Musk es xAI, que llega con el ambicioso objetivo de “comprender la verdadera naturaleza del universo”, apoyándose en la inteligencia artificial para alcanzar sus metas.