Por qué Meta tuvo que disculparse tras bloquear el acceso a algunos medios locales estadounidenses

Meta no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza de los bloqueos ni comunicó a los usuarios acerca de las advertencias de seguridad que se habían emitido. (David Paul Morris/Bloomberg)

Meta, el conglomerado tecnológico liderado por Mark Zuckerberg, se vio obligado a disculparse después de utilizar sus sistemas de bloqueo de sitios contra algunos portales de noticias estadounidenses que replicaron un artículo de opinión crítico sobre la red social Facebook y que fue publicado inicialmente por The Kansas Reflector.

El incidente también involucró a los portales News From The States y The Handbasket, que compartieron el texto que fue titulado ‘Cuando Facebook fracasa, los medios locales importan aún más para el futuro de nuestro planeta’.

Además, el caso generó algunas preocupaciones sobre la transparencia y la efectividad de las políticas de moderación de contenido de Meta. Así como cuestionamientos por supuestamente limitar la libertad de prensa.

Cómo ocurrió el bloqueo y por qué se disculpa Meta

Meta pidió disculpas después de haber bloqueado erróneamente enlaces a The Kansas Reflector, News From The States y The Handbasket. (Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg)

Facebook impidió compartir la columna del Kansas Reflector que criticaba a la misma plataforma por su posición frente al cambio climático, catalogando erróneamente los enlaces como una “amenaza a la ciberseguridad”.

Mientras que la disculpa de Meta llegó después de que los lectores del medio notaron que no podían compartir el artículo crítico. El portavoz de la tecnológica, Andy Stone, explicó que el bloqueo de enlaces a estos sitios se debió a un “error de seguridad”.

Stone intentó hacer un llamado a la calma desde su cuenta de Threads, asegurando que “los bloqueos aplicados incorrectamente ahora se han eliminado de los tres dominios, pero nuestro sistema necesita tiempo para volver a llenar completamente todos los enlaces.

Las publicaciones en las redes sociales reflejan las acciones de Facebook para bloquear los sitios de noticias que publicaron la columna que criticaba a la red social. (Sherman Smith/Kansas Reflector)

“Sin duda, esto es frustrante y nos disculpamos sinceramente con todos los que se han visto afectados. Continuaremos monitoreando la situación”, concluyo el vocero.

En contraste, Marisa Kabas, escritora de The Handbasket, expresó su frustración por la falta de transparencia de Meta, advirtiendo que “es inquietante que Meta esté intentando abiertamente censurar a la prensa”.

Mientras sostuvo que “también es sorprendente que un gigante tecnológico no pueda soportar un poco de crítica, especialmente en torno a un tema tan importante como el cambio climático”.

Cuáles son las políticas de bloqueo de sitios de Meta

Este incidente ha generado preocupaciones sobre la transparencia y los mecanismos de seguridad de la plataforma. (REUTERS/Peter DaSilva)

Las políticas de bloqueo de sitios de Meta están diseñadas para proteger a los usuarios de contenidos maliciosos o inseguros. Estos parámetros, que se aplican a todas sus plataformas, son utilizados por la compañía contra:

Contenido violento o incitación a la violencia: Publicaciones o imágenes que promuevan la violencia física o amenazas contra individuos o grupos.

Discurso de odio: Cualquier contenido que ataque directa o indirectamente a personas basándose en características como raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, sexo, identidad de género, enfermedades serias o discapacidades.

Contenido sexual o explotación: Fotos o vídeos de carácter sexual explícito, así como cualquier forma de explotación sexual o tráfico humano.

Información falsa o engañosa: Publicaciones que contengan afirmaciones falsas que puedan causar daño real, como información errónea sobre salud o elecciones políticas.

Spam y comportamiento inauténtico: Cualquier práctica que manipule la plataforma para fines comerciales no auténticos, incluido el spam.

Violaciones de la privacidad: Publicar información personal de otros sin su consentimiento, como números telefónicos, direcciones, o documentos de identidad.

Propiedad intelectual: Publicar contenido que viole derechos de autor o marca registrada.

Meta enfrentó críticas luego de bloquear erróneamente los enlaces a artículos relevantes del Kansas Reflector. (REUTERS/Dado Ruvic)

Sin embargo, este incidente pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y claridad en la aplicación de estas políticas. También subraya la necesidad de que las empresas de tecnología sean más responsables en la forma en que manejan el contenido y responden a los errores.

Meta ha prometido mejorar sus sistemas para evitar que incidentes como este vuelvan a ocurrir en el futuro. El objetivo de este tipo de servicios debe ser equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger a la comunidad contra daños.