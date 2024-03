Es seguro cargar mi Nintendo Switch con el cargador del celular

La consola de Nintendo requiere de un cargador que soporte mínimo 39 W. (NINTENDO)

A diferencia de las consolas de PlayStation o Xbox, la Nintendo Switch tiene una entrada de carga muy parecida a la de un celular. Este dispositivo cuenta con un puerto USB-C que se conecta con el dock y de esta forma recarga su batería. Por ese motivo surge la duda si es posible usar el cargador de un teléfono móvil como alternativa. Aunque la respuesta no es tan sencilla.

Te puede interesar: Pokémon Go anuncia un evento especial con la serie Horizons: cuándo es y qué novedades incluye

Actualmente gran parte de los celulares usan este tipo de puerto porque les permite tener sistemas de carga rápida y mayor cantidad de voltaje. Sin embargo, la consola de Nintendo es un dispositivo mucho más complejo y hay ciertas consideraciones a tener en cuenta antes de tomar el cargador de nuestro teléfono y conectarlo.

La Switch se puede conectar a un cargador de celular

Al tener un puerto USB-C, técnicamente es posible conectar la consola al cargador del celular. Pero existen muchos riesgos al hacerlo, porque nada garantiza que haya compatibilidad entre ambos dispositivos y por eso hay que considerar temas como la potencia, certificaciones, voltajes de los cables y los cabezales.

Te puede interesar: PlayStation, Nintendo o Xbox: cuál consola consume más energía

Para estar seguros de este proceso, existen tres señales que indican que la carga se está haciendo de buena manera: que la consola reacciones con normalidad, que la carga no sea intermitente y que no aparezca ningún mensaje de error.

Una de las soluciones para cargar la Switch es usar productos de terceros que estén licenciados. (Nintendo)

La recomendación al usar este tipo de cables es dejar la consola quieta y no usarla hasta que no termine todo el proceso de carga, ya que no sabemos cómo será el comportamiento ante un dispositivo externo.

Te puede interesar: La IA de Google para crear videojuegos a partir de imágenes

Sin embargo, Nintendo no garantiza que el uso de cargadores y cables de terceros sean compatibles o que funcionen correctamente con la consola. Por lo que la compañía da otra serie de alternativas para evitar daños en el dispositivo y en su batería.

Alternativas para cargar una Nintendo Switch

En caso de no tener el cargador original de la consola, la página de soporte de Nintendo recomienda usar el cable oficial del mando Pro Controller o el soporte de carga para los Joy-Con, ya que estos son productos oficiales.

Si ninguna de estas opciones está disponible, lo que aconseja la compañía es usar cables que tengan una resistencia de 56k Ohmios, para garantizar la compatibilidad y la estabilidad de la carga. Para esta alternativa existen empresas externas que tienen productos licenciados y ofrecen productos seguros.

El cable del mando Pro Controller puede servir para cargar la Switch porque soporta el proceso de carga. (REUTERS)

Sin embargo, hay que tener en cuenta que al usar cargadores y docks de terceros, es importante entender que la Nintendo Switch está diseñada para cargarse a unos 39 W, mientras que algunos cargadores de teléfonos móviles apenas soportan entre 5 W y 20 W. Esta diferencia de potencia puede resultar en una carga más lenta y, en algunos casos, podría bloquear la consola.

Una tercera opción es usar una batería externa, que además permite mantener la portabilidad de la consola. En este caso también existen productos de terceros que cuentan con la licencia de Nintendo, lo que brinda mayores posibilidades de compatibilidad y seguridad de la carga. Además, muchos de estos productos suelen tener un costo menor al de los oficiales, aunque no siempre garantizan total funcionamiento y durabilidad.

Así que lo mejor antes de conectar la Switch al cargador de nuestro celular es evaluar que el cable cumpla con los requisitos para soportar el voltaje que necesita la consola y luego verificar que el cabezal también brinde un promedio de carga superior a los 39 W.

En caso de no tener ninguna de estas opciones, lo mejor es optar por productos de terceros que estén licenciados o adquirir un accesorio oficial que garantizará la compatibilidad.