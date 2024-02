Glosario de tecnología: qué significa Router virtual

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa Imprenta

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa innovación disruptiva

Qué significa Router virtual

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Un router virtual es un router que está emulado por un software en una computadora o servidor.

Te puede interesar: Glosario de tecnología: qué significa ingeniería mecánica

El hecho de que esté en una computadora o servidor permite a los usuarios de la red compartir el ancho de banda y la conectividad a Internet, así como también permiten a los administradores de red controlar el tráfico de red.

¿Para qué sirve un router virtual?

Router virtuales se utilizan a menudo en entornos de red virtualizados, tales como los que se encuentran en las empresas y centros de datos.

En estos entornos, los administradores de red pueden utilizar el software de router virtual para controlar el tráfico de red y asegurarse de que las aplicaciones y servicios funcionan correctamente.

Los router virtuales también se utilizan en entornos de prueba y desarrollo. Ya que permiten a los usuarios simular un entorno de red real para probar aplicaciones y servicios antes de implementarlos en un entorno de producción.

Además, un router virtual puede permitir que los usuarios compartan una conexión a Internet.

Por ejemplo, si una empresa tiene una conexión de banda ancha a Internet, pero sólo un número limitado de líneas telefónicas, puede usar un router virtual para permitir que los usuarios compartan la conexión de banda ancha.

Y, por otro lado, como ya hemos visto, un router virtual puede permitir que los administradores de red controlen el tráfico de red. ¿Y para que es útil esto?

Esto es especialmente útil en entornos de red virtualizados, donde se pueden tener varias máquinas virtuales corriendo en la misma computadora. Esto ofrece seguridad y eficiencia.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.