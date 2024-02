¿Cómo prevenir ciberataques en el móvil y PC? Sigue estos consejos de Google

Una de las empresas de tecnología más grandes del mundo quiere disminuir los casos de ciberataques durante las búsquedas en la web. (Imagen ilustrativa Infobae)

En la era digital actual, la seguridad en línea es en un tema de gran importancia. Con la propagación de amenazas cibernéticas, como el pishing, el robo de contraseñas o las estafas o hurtos durante las búsquedas web, la protección de la información personal y financiera en Internet es más crucial que nunca.

Las noticias y el incremento de casos que se registran en todo el mundo, generan el riesgo de todas las personas de ser víctimas de estos delitos, y muchas veces las autoridades no son capaces de responder ante estas amenazas que aunque parezcan que no son de preocupar pueden generar varios perjuicios.

Ante este panorama, Google, una de las empresas más grandes de tecnología ha hecho públicas una serie de recomendaciones esenciales para fortalecer la seguridad cibernética de los usuarios y minimizar los riesgos asociados al uso de la red.

Las contraseñas son la principal barrera a ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claves de cuentas son de esencial cuidado

La protección de contraseñas figura como uno de los consejos más importantes proporcionados por el gigante tecnológico. Google sugiere a los usuarios el uso de su Gestor de Contraseñas para crear y almacenar contraseñas seguras y únicas para cada sitio web y aplicación.

Esta herramienta no solo facilita el manejo de las contraseñas sino que también alerta a los usuarios sobre posibles brechas de seguridad, contribuyendo significativamente en la prevención en el acceso no autorizado a información sensible.

Siempre hay que verificar cada ingreso a cuentas

Otro aspecto destacado en las recomendaciones de Google es la implementación de la verificación en dos pasos. Este mecanismo, que añade una capa adicional de seguridad al proceso de autenticación, requiere que los usuarios proporcionan dos tipos de información antes de concederles acceso a sus cuentas, reduciendo así la probabilidad de accesos no autorizados.

Google recalca que esta medida, junto con la activación de la navegación segura mejorada en su navegador Chrome, puede disminuir entre un 20% y un 35% el riesgo de ser víctima de phishing, ofreciendo una protección avanzada contra descargas maliciosas e intentos de suplantación de identidad (phishing).

Estar atento a correos peligrosos y verificar su cuenta de Google es de gran importancia. (foto: Segurilatam).

Estar pendiente a acciones peligrosas durante la navegación web

La compañía resalta la importancia de un monitoreo constante de actividades sospechosas en la red y la verificación de URL para identificar sitios web fraudulentos. A pesar de los esfuerzos de Google por bloquear aproximadamente 100 millones de intentos de phishing diariamente, la probabilidad de riesgo de caer en trampas puestas por ciberdelincuentes aún persiste. La vigilancia y el escrutinio meticuloso de los sitios web visitados son, por tanto, esenciales para navegar de manera segura.

La propagación de estafas online y el duplicado de sitios web legítimos para engañar a los usuarios son algunas de las tácticas empleadas por los estafadores para obtener información personal y financiera de manera fraudulenta. Google insta a los usuarios a estar alerta ante tales prácticas y a emplear herramientas de seguridad disponibles para salvaguardar su privacidad.

Tome con seriedad las amenazas durante una búsqueda en Línea

La adopción de estas recomendaciones de seguridad por parte de los usuarios es fundamental para enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas. La seguridad en línea, en constante evolución, requiere un enfoque proactivo y una actualización continua de las prácticas de seguridad. La educación y la concienciación sobre las mejores maneras de protegerse en Internet son, por tanto, imprescindibles en un mundo digital cada vez más interconectado.

Mientras que la tecnología avanza a pasos agigantados, las amenazas cibernéticas también se vuelven más sofisticadas. Es responsabilidad tanto de las empresas tecnológicas como de los usuarios tomar medidas proactivas para asegurar un entorno digital seguro. Siguiendo las recomendaciones de Google, los usuarios pueden mejorar significativamente su seguridad en línea y protegerse contra las múltiples amenazas que acechan en el ciberespacio.