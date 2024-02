El truco de Google para saber si una llamada perdida es un engaño o spam

Trucos para saber si una llamada perdida es spam. (Andina) Fuente: Andina

A diario es apenas natural que nuestro celular reciba distintas llamadas de números desconocidos, las cuales pueden proceder de un teléfono móvil o fijo convencional. Sin embargo, a veces estas comunicaciones se caracterizan porque una vez se contesta, la persona cuelga inmediatamente.

Afortunadamente, Android, el sistema operativo móvil desarrollado por Google, cuenta funciones para proteger a los usuarios frente a este tipo de llamadas no deseadas. La cuales normalmente son realizadas con fines comerciales para averiguar la disponibilidad horaria de un usuario y bombardearlo con spam.

Aunque es importante destacar que identificar un número como spam a simple vista resulta bastante complicado y a veces rechazar todas las llamadas de desconocidos puede hacer que se pierdan oportunidades.

Y pese a lo que hacen muchas personas ante esta duda es devolver la llamada, existe métodos más efectivos para saber a quién pertenece el número en cuestión sin necesidad de descolgar el teléfono.

Cómo identificar y filtrar las llamadas spam en Android

Los usuarios de Android cuentan con herramientas eficaces para combatir las llamadas spam. (Reuters)

Android cuenta con dos funciones para proteger a los usuarios frente a las llamadas comerciales no deseadas: el identificador de llamadas y el filtro de llamadas spam.

La primera viene activada de forma predeterminada y permite ver información sobre las personas o empresas que llaman y cuyos números no figuran en la agenda de contactos.

Se debe destacar que la identificación de llamada muestra el nombre de empresas y servicios que tienen ficha en Google My Business, el servicio de por el que empresas y negocios aparecen en Maps, y diversos directorios.

Google ha integrado funciones como el identificador de llamadas y el filtro de llamadas spam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en este caso Google no accede a la lista de contactos del usuario, pero sí recibe información sobre las llamadas para determinar si es spam o no. Por lo que el usuario ve en pantalla el nombre de la empresa de la que proviene una llamada y decide si le interesa responder o no.

En cuanto al filtro de llamadas spam, este debe ser activado por el usuario para que en su terminal dejen de entrar las llamadas comerciales y mensajes de voz no deseados.

Mientras que sí quedan registradas en el historial de llamadas, aparecerá el número y la hora de la llamada junto a un icono de advertencia y el calificativo de llamada spam.

Para activar esta opción es necesario:

- Abrir la app Teléfono en un móvil.

- Tocar en el icono de Más opciones (los tres puntos verticales).

- Seleccionar Ajustes y después Identificador de llamada y de spam.

- Asegurarse de que la opción Ver identificador de llamadas y spam está activada.

- Activar Filtrar llamadas de spam.

El identificador de llamadas de Android funciona de manera predeterminada, proporcionando a los usuarios detalles sobre quienes llaman, incluso si el número en cuestión no se encuentra en su lista de contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que si se recibe una llamada que Google no identifica como spam, pero que parece serlo, es posible comunicárselo con estos pasos:

- Abrir la app Teléfono.

- Tocar en Recientes en la parte inferior.

- Mantener pulsado el número de teléfono que se quiere denunciar.

- En el menú desplegable, tocar en Bloquear o marcar como spam.

Cómo bloquear llamadas spam en un iPhone

Los usuarios de iPhone disponen del modo Silenciar desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple permite que los usuarios silencien las llamadas de números desconocidos, pero esta opción afecta más allá de las llamadas spam.

Para activarla se necesita:

- Entrar en Ajustes desde un iPhone

- Seleccionar Teléfono.

- Desplazarse hacia abajo, tocar en Silenciar desconocidos y activar el deslizador.

Para un filtro más eficaz se requiere descargar aplicaciones como TrueCaller, que cuenta con la capacidad para identificar la procedencia de las llamadas recibidas gracias a que cuenta con una comunidad formada por casi 370 millones de usuarios en todo el mundo.

Todos ellos pueden realizar reportes de spam que hayan recibido, de modo que la app puede reconocer los números indicados.