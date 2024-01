Nuevas funciones en Instagram y Facebook para los papás: se podrán autorizar los amigos de los hijos

Los padres tendrán que autorizar cualquier cambio que realicen los menores. (Meta)

Meta está haciendo algunos cambios en Instagram y Facebook Messenger para ayudar a los jóvenes a evitar ser contactados por personas que no conocen.

Ahora, las reglas serán más estrictas para que los menores solo puedan recibir mensajes los adolescentes de gente que ya conocen en Instagram y Facebook. También los padres van a poder ajustar mejor la seguridad en las cuentas de sus hijos.

Estas son las nuevas funciones en Meta

Específicamente, han decidido que ahora los usuarios menores de 16 años, o incluso de 18 en algunos lugares, no van a poder ser contactados directamente ni incluidos en grupos de chat por personas que no siguen en Instagram o Messenger.

En Instagram, cuando los jóvenes menores de 16 años quieran hacer cambios en su cuenta para tener menos seguridad y más exposición, como por ejemplo pasar de una cuenta privada a una pública, ajustar su filtro de contenido delicado o permitir mensajes directos de personas que no siguen, sus papás tendrán la opción de decir sí o no.

Incluso los tutores tendrán que autorizar si el menor quiere tener una cuenta pública. (Meta)

Ahora, en vez de solo enterarse de que sus hijos hicieron un cambio, los padres que están usando el control parental recibirán un mensaje para que ellos mismos acepten o rechacen la petición de los cambios que sus hijos quieren hacer.

Meta también informó que los jóvenes que usen Instagram con la supervisión parental se enterarán del nuevo cambio por medio de una notificación que aparecerá en la parte superior de su página principal de publicaciones.

“Esto se basa en el trabajo que ya hemos hecho para ayudar a proteger a los adolescentes de contactos no deseados, incluida la restricción de que los adultos mayores de 19 años envíen mensajes a adolescentes que no les siguen, y la limitación del tipo y número de mensajes de texto que las personas pueden enviar a cualquiera que no les siga a un solo mensaje de texto”, afirmó Meta.

Las restricciones aplican para menores de hasta 16 años, y en algunos países, de 19 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Larry Magid, CEO de ConnectSafely, declaró que “cambiar la configuración predeterminada de Instagram y Facebook para evitar que los adolescentes reciban contactos no deseados de personas que no conocen ayuda a protegerlos del abuso y el acoso, al tiempo que preserva su capacidad para comunicarse con amigos, familiares y aquellos que comparten sus intereses”.

Asimismo, Meta reveló que está trabajando en nuevas funciones relacionadas con la protección de menores en sus plataformas.

La nueva característica estaría diseñada para ayudar a proteger a los adolescentes de ver imágenes no deseadas y potencialmente inapropiadas en sus mensajes de personas con las que ya están conectados, y para disuadirles de enviar ellos mismos este tipo de imágenes.

Supervisión parental en Instagram

El Centro de Supervisión Parental en Meta está por cumplir dos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta lanzó esta opción en marzo del 2022 y con el tiempo le ha añadido varias funciones. Entre ellas se incluye la posibilidad de que los padres establezcan límites de tiempo y programen descansos, se enteren cuándo su hijo adolescente bloquea o comparte que ha denunciado a alguien y reciban notificaciones cuando su hijo adolescente cambie su configuración.

Cómo gestionar el tiempo de mi hijo

“Tómate un descanso” es la primera función que permite crear recordatorios en la pantalla completa para que los adolescentes tomen descansos de la app con regularidad.

La segunda es implementar el “Modo silencioso” el cual permite silenciar las notificaciones, enviar respuestas automáticas y avisar a su comunidad que no están disponibles durante determinados periodos de tiempo.

Aviso de "Tómate un descanso" en Messenger. (Meta)

Una última opción es la implementación de funciones de supervisión parental que ayudan a los adultos responsables a definir límites de tiempo diario o programar descansos durante los cuales los adolescentes no pueden utilizar la app.

Es importante que los adultos sepan que estar en Instagram o Facebook no significa algo negativo, lo importante es que los adolescentes sientan que el tiempo que pasaron en Instagram fue significativo e intencional. Por eso es importante usar estas funciones en el centro de configuración de la cuenta.