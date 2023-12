La Bebe, Kim Loaiza, Feid y más tendencias en TikTok Colombia y México este 2023

La red social presentó cuáles fueron los mejores videos y creadores de contenido de 2023 a nivel global.

En 2023, TikTok se consolidó como una de las redes sociales más influyentes, alcanzando el hito de más de mil millones de personas conectadas a través de su contenido.

En Colombia ha tenido el protagonismo las historias y recetas culinarias que reflejan la creatividad de su gente. Un ejemplo de ello es Inesita, la abuela de 88 años de edad famosa por su enorme carisma al momento de compartir recetas

Top de videos favoritos “Para Ti”

El año 2023 estuvo lleno de momentos memorables y tendencias en TikTok, la plataforma de videos cortos más popular del mundo. (TikTok)

El contenido que marcó el “Año en TikTok” estuvo centrado en las categorías de entretenimiento, estilo de vida, educación y deportes, así como los tutoriales de maquillaje, los sonidos populares y la moda versátil que se apoderaron de los feeds “Para Ti”.

Así lo confirma la lista con el top cinco de videos favoritos en México, Colombia y el mundo:

México

- @jezzzini - Las historias de Jezzini que no dejaron de hacer reír.

- @donsilverio_gu - La voz que da mucha agusticidad.

- @sonrixs_ - Una relación que es muy seguida.

- @dorisjocelyn - Excelentes tips para maquillarse el próximo Halloween.

- @arayfer_hernandez - Las gemelas más famosas de TikTok (y la pasarela)

Colombia

- @los_chicaneros - Una familia colombiana que comparte lo más divertido de su cotidianidad y la convivencia en el hogar.

- @sebasmorenooo - Fotógrafo urbano que captura el estilo y autenticidad de las personas que transitan las calles de la ciudad.

- @donrafa_bga - Los abuelitos más famosos y divertidos de la ciudad de Bucaramanga, que están desde el asilo San Rafael.

- @mapusa - Una de las creadoras de contenido más jóvenes de Colombia, con sus experiencias y contenido, nos hizo reir durante todo este 2023.

.- @lindainesita - Para el 2024 un propósito puede ser aprender a cocinar con las recetas de Inesita.

Inesita, la abuelita de 88 años tiktoker que comparte recetas. (@lindainesita)

En el Mundo

- @seanthesheepman - #FarmTok sigue vigente con Sean the Sheep y sus perros Kate, Storm, Echo y Monty, mostrando la brillantez e inteligencia de sus perros pastores.

-@kirbyquimado - Formas creativas de preparar un rico snack.

- @jazephua - Es fácil moverse al ritmo contagioso de la canción viral Capybara.

- @unknowndazza - Aquí está la historia de Frodrick la rana y su casa impresa en 3D.

- @gabryellurlan - Ser agradecido por el día mientras se escucha a los pájaros discutir a las 6:00 am.

La playlist

FIFTY FIFTY, el grupo de K-pop que es viral en TikTok.

La canción más popular en TikTok durante 2023 fue “Cupid – Twin Ver – Sped Up Version” del grupo de K-Pop FIFTY FIFTY, la cual escaló en el entorno digital hasta colocarse en el Top 100 de Billboard por primera vez en la historia del grupo.

Por otro lado, Mae Stephens con su tema “If We Ever Broke Up” aseguró la segunda posición en la plataforma, permitiéndole a la artista británica renunciar a su trabajo cotidiano para enfocarse en su carrera musical.

TikTok, conocido por dictar tendencias en la industria musical, ha sido plataforma clave para el despegue de canciones como “Cupid”.

La versión acelerada de esta melodía k-pop se convirtió en el motor de diversas tendencias, incluyendo vídeos de moda y memes, los cuales han acumulado millones de reproducciones.

Pero también ha implicado el surgimiento de historias como la de Stephens, quien se catapultó a la fama global partiendo de una base de seguidores modesta.

La cantante compartió su gratitud diciendo: “¡Tengo que agradecer a TikTok por darme la oportunidad de lograr la aspiración más loca de mi infancia!”

En México, Colombia y el mundo, las canciones más populares del año fueron:

México

- “La Bebe (Remix) - Yng Lvcas & Peso Pluma

- “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado & Peso Pluma

- “TQG” - KAROL G y Shakira

- “LALA” - Myke Towers

- “Malas Decisiones” - Kenia OS

Colombia

- “La Bebe (Remix) - Yng Lvcas & Peso Pluma

- “LALA” - Myke Towers

- “TQG” - Karol G y Shakira

- “Mientras Me Curo del Cora” - Karol G

- “Ella Baila Sola” - Eslabon Armado & Peso Pluma

En el Mundo

- “Cupid – Twin Ver – Sped Up Version” - FIFTY FIFTY

- “If We Ever Broke Up” - Mae Stephens

- “Collide (more sped up)” - Justine Skye

- “What It Is - Solo Version” - Doechii

- “La Bebé (Remix)” - Yng Lvcas & Peso Pluma

Los Hitmakers

Kim Loaiza y Feid se impusieron como los Hitmakers de TikTok en México, Colombia y parte del mundo.

En el panorama musical de TikTok durante el 2023, Selena Gomez, BTS y Kim Loaiza se destacaron por encabezar repetidamente las listas de éxitos.

Junto a ellos, figuras emergentes de la plataforma como Mont Pantoja, Kenia OS y Rod Contreras también resonaron fuertemente y marcaron tendencia

Además, la interacción entre músicos consolidados y nuevos talentos ha generado un dinamismo en el que la cultura musical y las tendencias se fusionan, dando pie a una nueva ola de éxitos globales.

Estos son los artistas más populares cuyas producciones se apoderaron de la seccion “Para ti”.

México

- Kim Loaiza - Una de las creadoras, artistas y empresarias favoritas de la comunidad.

- Kunno - Este creador ha cautivado con varios de sus éxitos y hoy cuenta con más de 30 millones de seguidores.

- Mont Pantoja - Con sus diferentes sonidos, esta artista nos lleva por distintos lugares musicales que nos encantan. Mont actualmente cuenta con más de 38 millones de seguidores.

- Kenia OS - La mexa que tiene a todo el mundo cantando “Malas decisiones”, ahora cuenta con más de 20 millones de seguidores.

- JD Pantoja - Cantante de música urbana que ha llevado su música a más de 35 millones de seguidores.

Colombia

- Feid: El Ferxxo se lleva el primer lugar del artista más visto en TikTok en el país, cautivando a más 13.1 millones de seguidores, con sus canciones y sonidos en tendencia que divierten a su comunidad.

- Karol G: Con más de 50 millones de seguidores en TikTok, la cantante colombiana sigue conquistando los corazones de su comunidad.

- Shakira: Una de las artistas más queridas del país y con más de 83 millones de seguidores se volvió viral con su sencillo ‘BZRP Music Sessions, Vol 53′.

- Maluma: El artista colombiano interactuó con sus más de 9.7 millones de seguidores respondiendo a los videos que hacía su comunidad con sus clásicos.

- Soley: TikTok se convirtió en la plataforma que ayudó a impulsar a la cantautora colombiana, posicionándola como la artista más joven del género guaracha en en el país.

En el Mundo

- Kim Loaiza : La cantante mexicana Kim Loaiza se aferra a la corona de la artista más vista a nivel mundial en TikTok de este año. Ahora cuenta con más de 80 millones de seguidores en la plataforma.

- Selena Gomez: La princesa del pop y compositora, es una de las favoritas de TikTok con 59.3 millones de seguidores. followers.

- BLACKPINK: Actualmente, este grupo de chicas cuenta con 47.1 millones de seguidores, un catálogo de sonidos populares y han construido una base de fanáticos de hueso colorado en la plataforma.

- BTS: Ha sido un año increíble para las superestrellas del K-Pop, BTS, quienes de convirtieron en los primeros artistas en utilizar la función “Nuevo lanzamiento” cuando su desafío de aniversario alcanzó 400 millones de visitas en una semana.

- Feid: La comunidad ha estado en su “Era Feid” este 2023. Desde su primera entrada en la lista Hot 100 de Billboard, Feid ha ascendido a ser el artista #5 a nivel mundial en TikTok con 13.1 millones de seguidores.

Aprender en TikTok

Rafael Bastos, mejor conocido como Mr. Bean da Matemática, muestra trucos para hacer operaciones mucho más fácil. (@mrbeandamatematica)

TikTok también se ha convertido en una herramienta educativa que va más allá del entretenimiento. La plataforma ha visto un auge de contenido de calidad con #BookTok como uno de los impulsores más significativos en 2023 de la lectura y al aprendizaje multifacético.

Creadores de México y Colombia lideran esta tendencia de conocimientos y habilidades en campos como la ingeniería de alimentos, biología, fútbol, lingüística, pintura, fotografía, literatura y artes visuales.

México

- @soyrafacarbajal - Un ingeniero en alimentos que comparte con su comunidad tips y trucos para la vida diaria.

- @pollipadilla - Los animales más extraños explicados por esta popular bióloga.

- @mercedesroa - La atleta favorita de TikTok que enseña cómo jugar fútbol.

- @solibolita - Un divertido padre de familia que enseña.

- @nochaveznada - Clases de lingüista con una taza de té.

Colombia

- @pintupolar - Para aprender lo mejor de la pintura y combinación de colores.

- @creandoconjhonathan - Recomendaciones auténticas para que las fotografías tengan un toque profesional y que capturen los mejores momentos.

- @justunalectoramas - Un espacio en donde se vive lo mejor del mundo de la literatura.

- @soyfelipego - Un aficionado de la lectura que brinda tips y reseñas de libros y adaptaciones de películas.

- @easyart.hd - Aprender a dibujar como todo un experto.

En el Mundo

- @mrbeandamatematica - Rafael Bastos, mejor conocido como Mr. Bean da Matemática, enseña trucos para hacer operaciones mucho más fácil.

- @james.bok - El creador canadiense capturó la atención de todos con una revelación que resonó en prácticamente en todo el mundo: el arte de seleccionar la sandía perfecta, un truco infalible para la elección de frutas.

- @rijksmuseum - En un vídeo creado por el museo nacional holandés en Ámsterdam, La lechera, una pintura del siglo XVII del maestro holandés Johannes Vermeer, cobra vida y se explica desde la perspectiva de un artista.

- @patriciafedz - Patricia Fernández es una creadora española cuyos videos aderezados de cultura pop, historia y literatura brindan una fuente inagotable de entretenimiento para sus fanáticos.

- @jack.designs - Jack Callaghan comparte prácticos trucos a través del hashtag #CleanTok junto con otros consejos de limpieza y bienestar del hogar.