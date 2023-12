Tráiler de Grand Theft Auto VI bate récords de audiencia en YouTube

El primer trailer del esperadísimo Grand Theft Auto VI llega un día antes de lo que estipulaba su anuncio oficial.

Pese a que la popular desarrolladora de videojuegos Rockstar Games tuvo que lanzar el esperado tráiler de GTA VI antes de tiempo debido a una filtración, 48 horas después de su publicación, el video sigue ocupando el puesto número 1 en las tendencias de YouTube y ya supera los 103 millones de reproducciones.

Te puede interesar: Fede Vigevani, MrBeast y más creadores populares en YouTube desde Latinoamérica durante 2023

Esto se debe la enorme expectativa que ha generado la nueva entrega de la saga Grand Theft Auto, diez años después de la quinta entrega.

De hecho, si se comparan las cifras de los primeros tráileres de ambos juegos, el que fue publicado en 2013 y cuenta con 98 millones de vistas, fue superado en poco más de un día por el nuevo avance que da un gran abrebocas de lo que será el sexto título de esta legendaria franquicia.

El tráiler que batió un récord mundial

Rockstar Games reveló el primer trailer del nuevo videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI), donde ha mostrado las primeras imágenes de esta entrega y ha anunciado que llegará a las consolas de PlayStation y Xbox en el año 2025. (Rockstar Games)

El logro más destacado alcanzado por el primer adelanto de GTA VI es que logró acumular 90 millones de visitas en menos de 24 horas.

Te puede interesar: Rockstar Games anuncia en sus redes que el primer trailer de Grand Theft Auto 6 llegará este 5 de diciembre

Un número que marcó un nuevo récord mundial como “la revelación de un videojuego más vista en YouTube en 24 horas. ¡Una hazaña digna de aplausos!”, según aseguró la cuenta oficial de los Guinness World Records,

El tráiler también rompió el récord como el video no musical con más reproducciones en YouTube y sorprendió MrBeast, el creador de contenido más popular de toda la plataforma, quien hasta solamente unas horas ostentaba esa marca con 59,4 millones de visualizaciones en un día.

Te puede interesar: Estos fueron los videos de YouTube más vistos por los colombianos en el 2023: desde Rihanna hasta Juanpis González y la revisión técnico mecánica

En menos de 24 horas desde su publicación, el tráiler ya supera los 76 millones de reproducciones. Al momento de escribir esta nota, está a 22 millones de reproducciones por debajo del primer vistazo de ‘GTA V’, que cuenta con 98 millones de vistas actualmente.

Y una de las razones de este éxito masivo, además de la expectativa por la larga espera, se debe a la gran cantidad de huevos de pascua o easter eggs que incluyeron en el video.

Rockstar Games es conocido por utilizar referencias a juegos anteriores y otros elementos del mundo real en sus videos, por lo que los fanáticos reproducen el video una y otra vez en busca de ellos.

Por si fuera poco, este primer vistazo ha obtenido 9,2 millones de me gusta, posicionándolo como uno de los mejor valorados en los últimos tiempos.

El tráiler de GTA VI, tercero en el top general

La historia de Lucia y Jason en su odisea delictiva siguen siendo en gran parte un misterio emocionante para los jugadores y fans de la franquicia. (Rocksart Games)

El adelanto estuvo muy cerca de destronar el popular video vídeo musical Dynamite de BTS durante las primeras 24 horas después de ser publicado; sin embargo, no logró y cuanto al top general, el tráiler de GTA VI ocupa el tercer puesto, quedando de la siguiente manera:

- 1. BTS — Butter (108.2M

- 2. BTS — Dynamite (101.1M)

- 3. GTA 6 Trailer (90.6M)

- 4. BLACKPINK — Pink Venom (90.4M)

- 5. BLACKPINK — How You Like That (86.3M)

Qué esperar de la sexta entrega de Grand Theft Auto

El tráiler sugiere un posible componente online con una fuerte presencia de redes sociales. (Rockstar)

La anticipada secuela, programada para lanzarse en 2025, traerá de vuelta a los jugadores a una Vice City renovada y expandida, ofreciendo un mundo abierto rico en detalles y un vasto elenco de personajes en un entorno que parodia el sueño americano.

Además, el tráiler confirma la inclusión de Lucia, la primera protagonista femenina de la franquicia, junto a su contraparte masculina, Jason. Ambos parecen ser dos fugitivos de la ley en una versión moderna de la historia de Bonnie & Clyde.

Adentrándose más en los detalles, el tráiler de un minuto y treinta y un segundos destaca una Vice City con una representación de la ciudad de Miami, situada en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida.

Además, el tráiler sugiere un posible componente online con una fuerte presencia de redes sociales, incluyendo rumores de un sistema similar a TikTok para compartir momentos del juego.

La calidad gráfica es otro aspecto destacable, con un nivel de detalle y de iluminación avanzado, elementos que siguen la línea de Red Dead Redemption 2, otro título aclamado de Rockstar.