Apple hace importante anuncio con la película Killers of the Flower Moon

Luego de su éxito en salas y su participación en los festivales de cine más importantes para la industria, como es el caso del realizado en Cannes, durante el mes de mayo del año 2023, la película de Martin Scorsese, “Los Asesinos de la Luna”, llegará a plataformas streaming bajo demanda y en formato de compra digital a partir del día martes 5 de diciembre.

La cinta, que reúne a actores de renombre como Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, estará disponible en más de 100 países debido a la colaboración entre Apple TV+ y Paramount Home Entertainment, por lo que ambas plataformas de difusión de contenido ofrecerán al premiado largometraje como parte de su catálogo.

“Killers of the Flower Moon”, como se llama el largometraje en su idioma original, también ha sido laureado con el premio Gotham Historical Icon and Creator Tribute en los Gotham Awards, y añadió a su lista de reconocimientos el trofeo a la Mejor Banda Sonora en los Hollywood Music in Media Awards.

Además, se espera que reciba el premio Vanguard en la gala de los Palm Springs International Film Festival Film Awards durante el mes de enero del año 2024, por lo que quienes decidan comprar la versión digital de la película tendrán cine de calidad al alcance de sus pantallas en casa.

Apple y Paramount se unen para competir

Según el medio estadounidense Wall Street Journal, Apple y Paramount ya habrían entrado en conversaciones para unificar sus servicios streaming Apple TV+ y Paramount+ en un paquete de plataformas al igual que hace, por ejemplo, Disney+, Star+ y Hulu, que ofrecen una suscripción simultánea a un precio reducido.

Este desarrollo llega en un momento en que, según el WSJ, Paramount Global reportó más de 63 millones de suscriptores para su servicio individual hasta el tercer trimestre del año 2023. Después del anuncio sobre la intención de colaborar con Apple, las acciones de la productora de cine experimentaron un incremento de casi 10%.

El costo actual de una suscripción de Paramount+ es de 5.99 dólares, mientras que la tarifa para Paramount+ en asociación con Showtime es de 11.99 dólares. Por su lado, Apple tiene una tarifa mínima de 9.99 dólares por la suscripción a Apple TV+. De concretarse, esta alianza no solo buscará generar un precio más económico y atractivo para los usuarios, sino que además posicionará mejor a Paramount con respecto a otros servicios.

Además, la posible asociación permitiría combinar estrategias de contenido divergentes: mientras que Apple TV+ es conocido por su amplia gama de contenido exclusivo y prestigioso, Paramount+ brinda acceso a películas populares y programas de televisión. Estas diferencias estratégicas podrían traducirse en un catálogo combinado más atractivo y diversificado para los suscriptores.

Apple TV+ y Paramount+ estarían buscando unificar sus servicios para competir en el mercado del streaming. (El Economista)

Netflix, otra de las compañías más importantes de este sector del entretenimiento en casa también concretó en noviembre un acuerdo similar con HBO Max (ahora solo Max), con una oferta en la que un usuario puede suscribirse en ambos servicios por solo 10 dólares al mes, cifra inferior a los 17 dólares que costaría la suscripción individual a cada uno.

Ejecutivos de Liberty Media y Warner Bros. Discovery han tenido discusiones similares en torno a paquetes de streaming.

Disney, por su parte, ya ofrece servicios combinados como Disney+, ESPN+ y Hulu. Estos acuerdos y colaboraciones no son nuevas y podrían tener como consecuencia la reducción en los precios de las suscripciones, ya sea mensual o anual, para las plataformas involucradas en estas asociaciones.