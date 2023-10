WhatsApp: cómo añadir más administradores a los canales

Canales de WhatsApp. (Meta)

Una nueva actualización de WhatsApp permitirá a los usuarios añadir nuevos administradores a los canales que han creado dentro de la plataforma, de modo que puedan tener colaboradores responsables.

La nueva característica de WhatsApp añade un botón adicional llamado “invitar a un administrador” dentro de las opciones de configuración de los canales, el cual permite asignar este rol a un contacto de confianza siempre y cuando este tenga acceso a su número de teléfono para realizar la invitación, la cual puede ser aceptada o no por el usuario seleccionado.

En particular, esta función es de gran utilidad para aquellos canales que tienen cientos o miles de usuarios suscritos a estos espacios pues en estas situaciones es cuando las comunidades requieren no solo mayor atención sino un ritmo mayor de generación de contenido para mantenerlos relacionados al canal y no perder audiencia.

Una vez que los usuarios invitados acepten la invitación del creador del canal, en la lista de administradores se mostrarán los nombres de los usuarios que colaboran en esta labor. Sin embargo, el sistema de WhatsApp realiza distinciones en dos cargos: “dueño del canal” y “administrador del canal”, siendo este último el que es añadido para dar apoyo al creador del espacio.

Nueva función en canales de WhatsApp permite incorporar a nuevos administradores a los canales. (WABetaInfo)

Si bien esta función se encuentra en fase de desarrollo, se espera que esté disponible en una próxima actualización de la plataforma, aunque no se conoce una fecha tentativa de lanzamiento oficial. WhatsApp puede tomar varias semanas e incluso meses en incorporar una nueva característica a la aplicación.

Luego de superar la fase inicial de desarrollo, la característica tendrá que pasar un primer periodo de pruebas en el que se deberán detectar incompatibilidades o posibles mal funcionamientos que puedan interrumpir la experiencia de los usuarios. Luego de pasar por correcciones, se abrirá un segundo periodo de pruebas que admitirá la particpación de cada vez más usuarios de forma gradual hasta su lanzamiento oficial.

Incluso luego del lanzamiento de la función, los usuarios deberán esperar a que esta se encuentre disponible en sus países y regiones pues este proceso se realiza de forma gradual, por lo que se debe estar al pendiente de futuras actualizaciones para tenerla activa en el dispositivo.

Nombres de usuario únicos en WhatsApp

Por otro lado, los usuarios de la aplicación estarían próximos a tener que elegir un nombre de usuario único al estilo de otras redes sociales como Instagram y Facebook. Esto permitirá que en lugar de compartir datos personales como el número de teléfono, solo sea necesario compartir el nombre especial.

Función permite crear nombres de usuario en WhatsApp. (WABetaInfo)

La nueva función de identificación de los titulares de las cuentas en WhatsApp toma como referencia el uso de los nombres de usuario que se le da a otras plataformas sociales similares como en el caso de Telegram, donde se utiliza como un método de identificación para encontrar a otros contactos en la aplicación usando el buscador incorporado.

Así como en otras plataformas, los usuarios pueden incluir números y algunos caracteres especiales (“-”, “_” o “.”) en los nombres que vayan a usar en WhatsApp y que todos serán únicos, por lo que, en caso de que alguno ya esté siendo utilizado por alguien, ya no podrá ser usado por otra persona.

Aunque por el momento no se conoce mucho sobre cuáles serían las características adicionales que se le dará a esta función nueva en WhatsApp, sí se ha establecido que esta característica no será obligatoria y podrán usarla solo quienes deseen establecer un nombre de usuario.