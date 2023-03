Las cuatro claves tecnológicas para emprender cualquier negocio

“Sensei Talks”, el podcast de Infobae sobre ideas, experiencias y datos no googleables de los pioneros del mundo tech, compartió algunos consejos y aprendizajes para emprender este 2023, ya que se considera el año para crear startups en Latinoamérica.

Pablo Larguia y Nieves Zuberbühler, quienes moderan el podcast, indicaron que lo primero es mirar los hábitos de cada persona (posible cliente o emprendedor) y analizarlos.

Aconsejan que es esencial considerar cuán cercana está la empresa de los gustos que tiene el emprendedor. “Un ejemplo, es por más que se me ocurra hacer algo sobre la medicina o un instrumento quirúrgico, no lo voy a lograr, porque no tengo conocimiento en ese ámbito”, indicó Larguia.

En segundo lugar, recomiendan medir las probabilidades que se pueda o no ejecutar la idea, así se puede medir el presupuesto y el personal que se necesita para realizar la startup.

Es importante tener un equipo preparado para poder afrontar el reto de crear una startup. (Foto: Captura)

Como tercera clave, destacaron tener un equipo preparado para afrontar el reto de crear una startup.

Por ejemplo, si se va a ejecutar una idea relacionada con un sistema más eficiente para las grandes empresas que administran recursos humanos, lo primero sería sumar al equipo alguien que tenga años de experiencia en ese campo.

De esta manera, con la experiencia en el área y el conocimiento de las frustraciones o problemas que tienen los software actuales para administrar los recursos humanos, se podría llevar a cabo el proyecto con mayor eficacia.

“Una vez que uno le comenta la idea y si ve que la persona muestra interés y le gustaría sumarse al equipo, simplemente se le podría ofrecer ser cofundador para llevar a cabo este producto o servicio”, destacó Larguia.

En el podcast se habla que a causa del despido de miles de personas en las grandes compañías del mundo, existe mucho talento que tiene la experiencia, el conocimiento y que podría ser un apoyo para crear emprendimientos este 2023.

En un plazo aproximado de seis meses o más se puede buscar una inversión y un capital para empezar a mover el proyecto. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

El mundo digital

En cuarto lugar, el uso de la tecnología es un eslabón clave para llevar a cabo un emprendimiento, en el que se puede llegar a una aproximación al producto mínimo viable a través de plataformas freelance.

Afirman que con estas herramientas se puede crear el producto y encontrar un potencial cliente, y en un plazo aproximado de seis meses o más se puede buscar una inversión y un capital para empezar a mover el proyecto.

Por otra parte, recomiendan el uso de Google Trends que ayuda a conocer las tendencias de la sociedad.

Google Trends utiliza datos agregados y anónimos de búsquedas realizadas. (foto: Google)

La plataforma utiliza datos agregados y anónimos de búsquedas realizadas. También, permite a los usuarios comparar la popularidad de varios términos de búsqueda, seleccionar un intervalo de tiempo específico y limitar los resultados a una región geográfica determinada.

De hecho, una tendencia que las empresas pueden explorar es el video online, ya que según los moderadores es uno de los formatos que ayudaría a crecer a la compañía.

Finalmente, las oportunidades de crear una startup están en la educación, ya que es completamente natural hacer cursos y programas de participación, así como en las finanzas y tecnología que están creciendo cada vez más.

El año 2023 es una oportunidad para crear emprendimientos debido a la cantidad de talento de primer nivel disponible, lo que permite unificar equipos para realizar nuevos proyectos y llevarlos al siguiente nivel.