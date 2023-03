Cómo reiniciar el algoritmo de Instagram

Existen varios métodos para reiniciar el algoritmo del feed, con el propósito de que aparezcan cosas nuevas

En Instagram existen varios métodos para reiniciar el algoritmo del feed, con el propósito de que aparezcan cosas nuevas, si el usuario ya se aburrió de lo que veía, o ya no le interesa lo que la red social está sugiriendo.

El algoritmo de Instagram se utiliza para determinar qué publicaciones aparecen en el feed de noticias y en qué orden se muestran. La red social utiliza un método de clasificación para mostrar las cosas más relevantes y atractivas.

Existen varias razones que influyen en la manera en que aparecen estas publicaciones, por un lado, Meta presta atención a la interacción con diferentes publicaciones. Cuanto más se ve una cuenta, mayor es la probabilidad de que se muestre en el feed.

Una de las opciones es que se puede decidir qué tipo de contenido no se quiere, al presionar la opción en los tres puntos: "No me interesa". (Pantallazo)

Por un lado, la hora del día en que se publica una foto o un video también es un factor importante para determinar la visibilidad. El algoritmo intenta mostrar las publicaciones más recientes en primer lugar.

Asimismo, la aplicación tiene en cuenta el historial de búsqueda. Si se suele buscar publicaciones de un tema en particular, se mostrará más contenido relacionado con ese tema en el feed.

Los hashtags también pueden ayudar a las publicaciones a ser descubiertas por nuevos usuarios. Además, si se comparte la ubicación en una publicación, el algoritmo puede mostrarla a otros que estén cerca.

La aplicación tiene en cuenta el tipo de contenido que se publica. Por ejemplo, los videos tienden a tener más visibilidad que las fotos y las historias pueden aparecer en la parte superior del feed de noticias.

La red social utiliza un método de clasificación para mostrar las cosas más relevantes y atractivas. (Pantallazo)

Cómo renovar el algoritmo

Aunque por el momento no es posible reiniciar el algoritmo de forma directa en Instagram, sí que existen algunos métodos que se pueden tener en cuenta para personalizar el contenido que se quiere en pantalla.

Una de las opciones es que se puede decidir qué tipo de contenido no se quiere, al presionar la opción en los tres puntos: “No me interesa”.

De esta forma, el algoritmo dejará de mostrar vídeos parecidos. Si por el contrario está interesado en que ciertos vídeos aparezcan de forma más frecuente en el feed, solo tiene que dar doble tap, “me gusta” o compartirlo con otras personas.

A medida que se actualice la lupa, refrescando y volviendo a realizar el mismo truco, habrá un cambio en el contenido.

La empresa está desarrollando una aplicación que permita publicar texto y compartir información entre servidores. (Unsplash)

Cómo verificar la cuenta

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció “Meta Verified” en Instagram y Facebook en los Estados Unidos, un servicio de suscripción para dar más veracidad a los perfiles con el check azul.

Este servicio se lanzó por primera vez en Australia y Nueva Zelanda el mes pasado y se espera que llegue pronto a Latinoamérica.

El servicio cuesta $11.99 dólares por mes en la web y $14.99 dólares por mes en dispositivos móviles.

El requisito principal es ser mayor de 18 años de edad, completar el proceso de verificación y proporcionar una identificación con foto emitida por el gobierno de donde se viva. También, se requiere autenticación de dos factores.

Los suscriptores de “Meta Verified” no podrán cambiar su nombre de perfil, foto, nombre de usuario o fecha de nacimiento a menos que estén dispuestos a completar el proceso de verificación nuevamente.

Sin embargo, la verificación no cuenta para ambas cuentas, sino que “para usar Meta Verified tanto en Instagram como en Facebook, debe suscribirse en cada aplicación por separado”.