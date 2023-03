Aplicaciones con las que los niños están ocultando a sus padres lo que hacen en el celular

Con aplicaciones que ocultan contenidos, los menores se saltan los controles parentales. (Freepik)

Una práctica que se hizo tendencia hace más de cinco años está de regreso para permitirle a los menores ocultar lo que hacen en sus celulares a sus padres, evitando los controles parentales y quedando en riesgo al acceder a sitios que tenían previamente bloqueados.

Las plataformas que permiten esto son conocidas como aplicaciones bóveda, porque pueden almacenar contenidos y otras apps sin que un tercero se dé cuenta, ocultando todo bajo una fachada que parece inofensiva, como puede ser una calculadora.

Una calculadora bóveda

Este tipo de aplicaciones se muestran como cualquier otra y al ingresar a ellas tienen las funciones habituales de una calculadora, pero cuando los menores ingresan un código, la bóveda se abre y muestra un mundo sin restricciones.

Allí los usuarios tienen la capacidad de guardar fotos y videos o ejecutar aplicaciones y navegadores de internet, saltándose los controles parentales que pueden bloquear ciertos sitios o imponer horarios de funcionamiento.

Con aplicaciones que ocultan contenidos, los menores se saltan los controles parentales. (elDiario.es)

Cualquier red social puede ser llevada a esa bóveda, que es totalmente legal porque se descarga de una tienda digital y aparecen con nombres como ‘Calculator +’, ‘Calculator #’, ‘My Calc’ o combinaciones de letras SPV, que son las siglas en inglés de bóveda privada segura.

Estas aplicaciones no son promocionadas para saltarse los controles parentales, sino que los menores las usan para eso, ya que son alternativas que tienen una utilidad importante para usuarios que necesitan tener una mayor privacidad en sus contenidos.

“Pueden ser una herramienta útil. Muchos usuarios me dijeron que estas aplicaciones tendrían que ser ilegales y que habría que denunciarlas. Pero no, tienen una función. Por ejemplo, yo la uso cuando tengo que gestionar cosas de mi trabajo desde mi móvil personal y que yo no quiero tener en mi carrete. Que no quiero que si un día mi hijo pequeño coge mi móvil se las encuentre”, aseguró Pablo Duchement, ingeniero informático y perito judicial, en su cuenta de Twitter.

Con aplicaciones que ocultan contenidos, los menores se saltan los controles parentales. (Unsplash)

Cómo saber si un menor tiene una aplicación bóveda

Lo primero que sugiere el experto en ciberseguridad es que antes de cualquier control o restricción, es fundamental que los padres estén en el proceso de uso del celular de su hijo, especialmente en el inicio. Esto abrirá la comunicación y los adultos les podrán enseñar cómo usarlo, los riesgos y los beneficios que tienen.

“El mejor control parental son los padres. Siempre lo digo: la mejor protección es estar ahí. Igual que las primeras clases de conducción las haces con un instructor. Pero no tenemos esa inercia, damos el móvil, pensamos que el niño ya tiene edad y ya está. La cantidad de cosas que pueden pasar es terrible”, afirmó el experto.

Existen dos métodos para comprobar que el menor no tenga una aplicación bóveda en su teléfono. El primero en revisar si tiene una segunda calculadora instalada en el dispositivo, o un reloj que es el segundo formato que se usa en estas plataformas para ocultarse.

Estas son apps que tienen poca utilidad en el celular y siempre van a estar por defecto al momento de comprar el móvil, por lo que no es necesario tener una segunda opción.

El segundo método es revisar el almacenamiento que está ocupando la aplicación de esa segunda calculadora.

A través de las configuraciones se pueden determinar la cantidad de espacio que está tomando de la memoria y normalmente una app de este tipo no debería superar uno o dos megabytes, por lo que si es más de eso seguramente hay más contenido guardado y se trataría de una bóveda.