La inteligencia artificial podría llegar a “dar miedo”

Sam Altman considera que la inteligencia artificial necesita regulación para evitar que sea utilizada de forma incorrecta por otras personas.

Sam Altman, CEO de OpenAI la compañía encargada del desarrollo de inteligencias artificiales populares como DALL-E2 y ChatGPT, se mostró interesado en el potencial de estos programas y las posibles consecuencias que podrían tener las personas que las utilizan, aunque indicó que dicha tecnología “asustará” a los usuarios en el futuro.

En una serie de publicaciones realizadas en su cuenta oficial de Twitter, el cofundador de OpenAI explicó los beneficios de estas herramientas relacionados a la productividad, salud, educación y el entretenimiento. Además, afirmó que la transición será muy rápida, lo que hace que el proceso sea “aterrador” pues “la sociedad necesita tiempo antes de adaptarse a algo tan grande”.

El CEO de OpenAI considera que las inteligencias artificiales tienen el potencial de "dar miedo". (REUTERS/Dado Ruvic)

Altman también hizo referencia a los cuestionamientos que tienen algunos usuarios a los sistemas de inteligencias artificiales, pues se pueden encontrar respuestas que revelan alguna preferencia por una tendencia política en particular, en algunos casos.

“No queremos que ChatGPT esté a favor o en contra de ninguna política de forma predeterminada. Si las personas quieren alguna de ellas, entonces debería ser así”, afirmó.

Por otro lado, el representante de OpenAI insistió en la necesidad de trabajar en la mejora constante de las herramientas que cuentan con inteligencia artificial para que estas, brinden atención adecuada a las necesidades de los usuarios. También, se refirió a estas plataformas como “rotas” y consideró que la temprana difusión de estas puede significar algo positivo, si es que los desarrolladores trabajan más en sus características.

Por qué daría miedo la IA

En sus publicaciones en Twitter, Altman también hizo referencia a los esfuerzos de instituciones y autoridades para regular el uso de la inteligencia artificial mientras que los desarrolladores y los clientes encuentran nuevos usos para esta tecnología.

Además, Altman indicó que aún cuando la inteligencia artificial de la actualidad no da miedo, “creo que potencialmente no estamos tan lejos de las que pueden llegar a dar miedo”, aunque no hizo referencia a qué características podrían llegar a asustar a las personas.

El CEO también indicó que las personas necesitan más tiempo para entender no solo cómo usar la inteligencia artificial y las herramientas en las que se aplica, sino que además cómo la sociedad puede evolucionar a la par que se mejoran estos sistemas.

Bill Gates considera que la inteligencia artificial puede beneficiar a las personas y ayudar a reducir la cantidad de horas laborales que se tienen en la actualidad. (NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS)

Por su parte, el fundador de Microsoft, Bill Gates se mostró a favor de que la inteligencia artificial participe más en la vida de las personas en diferentes aspectos como el laboral pues a diferencia de lo que se piensa, estos sistemas no eliminarían puestos de trabajo, sino se transformarán en otros.

Como consecuencia de la aplicación de estos sistemas, Gates indicó que sería posible reducir la cantidad de horas laborales que tienen las personas en la actualidad, pues “mientras las máquinas se encargan de las tareas rutinarias los empleados pueden concentrarse en las actividades importantes de su trabajo”.