Esta aplicación permite enviar mensajes después de muerto

Past Post es la aplicación que permite crear mensajes póstumos que son entregados después de que el usuario haya perdido la vida

En México desarrollaron una app que permite programar mensajes para que se envíen a los seres queridos que escogió cuando muera. En este aplicativo, las personas podrán guardarlos como un NFT.

Past Post es el nombre de la aplicación que permite crear estos mensajes póstumos que son entregados después de que el usuario haya perdido la vida. De acuerdo con la herramienta, la idea es que pueda resolver todas las posibles preguntas que sus seres queridos puedan tener.

Según cuentan desde la aplicación, pueden crear mensajes, y también ayudará a organizarlos de una mejor manera, guardarlos y después enviarlos a las personas que escogió. Esto será posible dejando a cargo a una persona de confianza para que realice los envíos.

“Es una máquina del tiempo en la que puede dejar mensajes, saludos, recomendaciones o un último consejo para los seres queridos y estar preparados para el momento en el que ya no estén con ellos”, explica la app mexicana, Past Post. La herramienta tiene un costo base de 19 dólares anuales.

Cómo funciona

Por otro lado, la creación de mensajes no solo se limita a textos, ya que también se pueden aplicar a multimedia, añadir destinatarios, elegir las fechas de envíos, entre otras opciones.

Todos estos mensajes serán convertidos en NFT, ya que según los creadores, Past Post funciona con tecnología blockchain, certificando digitalmente la identidad de los diferentes usuarios. En ese sentido, aplican sellado del tiempo a todas las actividades y se conservan en la nueva herramienta tecnológica que está llegando al mercado los NFT, para que haya una mejor experiencia para el usuario.

Según la empresa, los NFT alojados en blockchain incluyen desde expedientes clínicos hasta activos de cadenas de suministro o la llamada “legaltech”, que es tecnología legal, es decir, el uso de software para brindar servicios legales.

Está aplicación está disponible App Store y Google Play; por ahora solo se puede utilizar en territorio mexicano, pero tienen pensado que se extienda por toda Latinoamérica para el uso de todas las personas.

“Crea una lista de “últimos deseos”, organizadas por sus preferencias funerarias, disposición de tus restos, en atención médica, donaciones, cuidado de dependientes y mascotas”, se lee desde la página principal”.

Todos los mensajes póstumos serán convertidos en NFT, para después enviarlos a los seres queridos.

Qué es un NFT

El NFT le otorga a una especie de propiedad a un activo digital, que puede ser desde una canción, un video hasta un tuit. El token no fungible está registrado con una cadena de caracteres únicos, entre los que están números, letras y signos.

Según los expertos, se considera no fungible un bien cuando no se desgasta por el uso y además, es único. Y es porque no puede ser reemplazado por otro igual. El blockchain cuenta con sistemas que permiten crear identificaciones digitales únicas para intercambiar.

Se pueden crear NFT de todo tipo de elemento digitales, desde memes hasta obras de arte digitales. Hoy los creadores de contenido del mundo pueden comercializar estos activos, como sus obras originales, y al estar en la cadena de bloques, se descentraliza el proceso de compra.

La plataforma de código abierto Ethereum es la criptomoneda más utilizada hoy para pagar este tipo de tokens. En efecto, el sitio opensea.io, uno de los más usados para comprar y vender NFT, especifica que para ingresar a su marketplace es necesario tener una billetera virtual de Ethereum para usar su servicio.