Outlook Lite: una versión más ligera de correo electrónico para Android se encuentra en desarrollo

Aún no hay fecha de lanzamiento de la aplicación (Foto: archivo)

La empresa Microsoft indicó que se encuentra trabajando en una nueva aplicación para Android llamada Outlook Lite, la cual tendrá las principales características de la versión estándar pero de manera más ligera y rápida, lo cual permitirá un rendimiento optimizado para los usuarios.

La app llegará como una opción para los usuarios que tienen dificultades por temas como el tamaño de la memoria de su celular, pues podrán revisar sus correos electrónicos sin inconvenientes ya que Microsoft buscará que se pueda utilizar en todo los celulares sin importar su capacidad o gama.

También informó que continuará con el desarrollo de la aplicación, así como otras apps de carácter lite, es decir, optimizadas para un mejor rendimiento para el usuario.

Será una versión de correo optimizada (Foto: Pixabay)

Según informes, Outlook Lite se encuentra disponible en la hoja de ruta de Microsoft 365 y se encuentra actualmente en las fases finales de pruebas de desarrollo. “Los principales beneficios de Outlook en un tamaño de aplicación más pequeño, con un rendimiento más rápido” y será apta para dispositivos “de gama baja y cualquier red”, indicó Microsoft en su página oficial.

Por el momento no adelantó más detalles y no se sabe oficialmente la fecha de lanzamiento de la aplicación, asimismo, no se sabe si ambas aplicaciones, Outlook Lite y Outlook, podrán ser utilizadas o se reemplazará una con la otra.

Cabe destacar que Microsoft Outlook llegó en 2015 para los usuarios de Android como un gestor de correo electrónico que unifica los mensajes, el calendario, los contactos y los archivos de las personas.

Outlook unifica los mensajes, el calendario, los contactos y los archivos (foto: ComputerHoy.com)

En la versión de Outlook normal, tanto para dispositivos celulares como para escritorio se puede utilizar el correo y también el calendario integrado para realizar un seguimiento de las citas y los eventos que se tienen programados. Incluso se pueden utilizar programas como Word, PowerPoint y Excel, así como Skype, directamente de la cuenta de Outlook.

“Diseñamos Outlook para que sea la bandeja de entrada más accesible de todos los usuarios, con una navegación intuitiva con control de voz, compatibilidad con varios dispositivos de asistencia y mucho más”, indicó Microsoft.

Además aseguraron que se encuentran comprometidos a crear las mejores soluciones de correo y calendario gratis. Cabe señalar que hay otra versión del correo llamada Outlook para empresas, la cual tiene diversas herramientas para mejorar la experiencia del usuario.

De igual manera, Microsoft comparte constantemente tips para mejorar la productividad del correo. Entre los que destacan: mantener presionado en el cambio de cuentas para desplegar las carpetas de correos, presionar y arrastrar hacia abajo o arriba en correos que se busquen eliminar, deslizar hacia la izquierda para archivar los correos o hacia la derecha para eliminarlos.

El correo podrá ser utilizado para cualquier teléfono android (Foto: Microsoft)

Por otro lado, indicó a través de un tuit sobre las características premium que tiene una suscripción a Microsoft 365 como una interfaz sin anuncios, seguridad mejorada, versión de escritorio completa de las aplicaciones de Office apps y 1 TB de almacenamiento en la nube.

Cabe aclarar que actualmente se puede utilizar la versión light de Outlook, ésta tiene menos características que la versión estándar, de acuerdo con información de Microsoft.

Las características que no están disponibles en la versión light de Outlook son las vistas del calendario semanal o mensual, el acceso a buzones compartidos o calendarios compartidos, importar o exportar mensajes o contactos y crear o modificar tareas o notas.

