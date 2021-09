Twitter por fin lanza Super Follows y estos son los detalles más importantes que debe conocer

Este 1 de septiembre, Twitter por fin estrenó los Super Follows, una estrategia de monetización con la que los creadores de contenido podrán generar membresías dentro de su perfil para que sus seguidores más acérrimos puedan pagar una cuota mensual por contenido exclusivo de su ‘influencer’ favorito.

“Twitter es donde la gente va para tener conversaciones reales sobre lo que está sucediendo. Es un lugar donde las personas pueden expresarse auténticamente y compartir sus pensamientos sin filtrar en el momento. Estamos trabajando en forma para que las personas que impulsan esas conversaciones puedan ganar dinero con el apoyo de la audiencia e involucrar a sus seguidores de una manera nueva”, indicó Twitter en un comunicado oficial.

De esta forma, Twitter busca que exista un verdadero ecosistema económico dentro de su plataforma, con un sistema muy básico de compra y venta de servicios, tal como se ofrece, por ejemplo, en OnlyFans.

Cabe recordar que, esta estrategia se viene gestando desde febrero pasado, cuando Twitter hizo el anuncio oficial de Super Follows. Sin embargo, la ejecución de la idea tardó un poco más de lo esperado, teniendo en cuenta la logística económica y corporativa que hay detrás de esta nueva herramienta.

“Con Super Follows, las personas pueden monetizar el contenido adicional ‘detrás de escena’ para sus seguidores más comprometidos en Twitter (…) Y a cambio, estos seguidores obtienen acceso especial a más de sus conversaciones y contenido auténtico favorito de Twitter”, es la explicación sencilla que dio un portavoz de Twitter en conversación con el portal especializado Mashable.

En cuestión de pagos, Twitter ha sido muy específico informando que los influencers que decidan formar parte de esta nueva forma de monetizar dentro de la red social, lo podrán hacer con tres opciones de membresías puestas a disposición del público: 2,99, 4,99 o 9,99 dólares al mes.

Así, de acuerdo con la empresa, las personas que decidan suscribirse podrán gozar de contenido un poco más privado del famoso al que le están pagando, así como de información mucho más natural y fresca que este creador decida mostrar.

“Los no suscriptores verán sus tweets públicos habituales, pero no verán los tweets de Super Follows. Tampoco verán ningún tweet de Super Follows enviado a través de un enlace o en un mensaje directo. Los súper seguidores pueden citar o retwittear sus tuits de súper seguidores, pero cuando lo hacen, los no suscriptores solo ven comentarios adicionales sobre ellos. No verán los retweets de sus tweets de Super Follows en absoluto. En su lugar, se les indicará que lo sigan en Super para ver su tweet de Super Follows”