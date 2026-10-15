La embarazada que sufrió quemaduras en el 15% del cuerpo sigue en terapia intensiva y el caso se investiga como tentativa de femicidio

Hospital Eva Perón en Granadero Baigorria donde estuvo internada la víctima (Fuente: ElDoce.TV)

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Una mujer embarazada de 29 años que sufrió quemaduras en aproximadamente el 15% de su cuerpo en una vivienda de Granadero Baigorria permanece internada en estado delicado. El hecho ocurrió el lunes en la casa que compartía con su pareja, un hombre de 36 años que permanece detenido mientras se investiga el caso como una presunta tentativa de femicidio.

La víctima ingresó al Hospital Eva Perón trasladada por el propio sospechoso. La gravedad de las lesiones, que afectaron distintas partes del cuerpo y comprometieron las vías respiratorias, obligó al equipo médico a intervenir de urgencia.

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La mujer cursaba un embarazo de 33 semanas cuando ingresó al centro de salud, por lo que los profesionales resolvieron realizarle una cesárea para preservar la vida del bebé. La investigación judicial, en paralelo, busca determinar cómo se produjeron las quemaduras y cuál fue la participación del hombre detenido.

El bebé nació prematuro, con un peso de 1,840 kilogramos. Tras permanecer intubado durante las primeras horas, continúa estable en Neonatología con asistencia respiratoria no invasiva. La madre, en tanto, sigue en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Los últimos reportes de este martes, indicaban que su estado permanecía estable, aunque con pronóstico reservado. La evolución clínica y la extensión de las lesiones serán aspectos centrales para determinar el alcance de las consecuencias del episodio.

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Por el hecho está detenido Maximiliano C., de 36 años y pareja de la víctima. La investigación está a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía solicitó informes médicos que permitan establecer el alcance de las lesiones de la mujer, su posible recuperación y las consecuencias del episodio. Esa documentación será incorporada antes de la audiencia en la que se formalizará la imputación contra su pareja.

La audiencia imputativa todavía no fue fijada de manera definitiva. De acuerdo con la información disponible, la calificación provisoria que se analiza es tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

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El hombre permanece alojado en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. La detención no implica una condena, su situación procesal deberá ser resuelta por la Justicia a partir de los elementos que presente la Fiscalía, las pruebas que produzca la defensa y la decisión del juez que intervenga en la audiencia.

El episodio ocurrió en la casa que compartía la pareja, ubicada en Rafael Obligado al 400. En ese domicilio, la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones secuestró una botella de alcohol y prendas con signos de quemaduras, entre ellas una remera blanca. Los objetos serán sometidos a peritajes para establecer si pueden aportar precisiones sobre el origen del fuego y la mecánica del hecho.

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Entre las declaraciones mencionadas en las publicaciones periodísticas figura la de una mujer que habría podido hablar con la víctima antes de su traslado al hospital. Según informó Infobae, durante esa conversación la joven manifestó que no había iniciado el fuego que le provocó las quemaduras.

Ese testimonio forma parte de los elementos que la investigación deberá analizar junto con las pericias y las declaraciones de otras personas. Su alcance y valor probatorio serán determinados en el marco del proceso judicial.

Los investigadores también analizan indicios de que el episodio habría sucedido en presencia de los dos hijos de la pareja, de 3 y 8 años. Uno de ellos tendría una discapacidad.

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Entre los elementos que analiza el fiscal Tassini aparecen declaraciones sobre presuntos episodios previos de violencia de género. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, la mujer habría atravesado situaciones de agresión en otras oportunidades, aunque no existirían denuncias formales previas.

Hasta el momento no se conoció una explicación oficial sobre la secuencia que provocó las quemaduras. La reconstrucción dependerá de los estudios médicos, los peritajes sobre la ropa y la botella secuestradas, y los testimonios que todavía se encuentran en proceso de recolección.