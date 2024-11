El errático recorrido de María Cash antes de desaparecer y el misterio de la valija roja: cronología del caso

El 8 de julio fue, quizás, el día en el que su comportamiento fue más errante. A la madrugada tocó la puerta de una casa y solicitó pasar la noche. La dueña se negó. Esa misma mañana apareció en una estación de servicio en Güemes. Un empleado, que la notó sucia, dijo haber visto en tres horarios diferentes, incluso mencionó un episodio en el que una camioneta negra se detuvo y ofreció llevarla, pero María no quiso. La última vez que la observó, notó que se había aseado.

Antes, la joven, de por entonces 29 años, habló con otro empleado. Ella le dijo: “No me mires, no estoy loca ni estoy perdida”.