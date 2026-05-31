Fernanda Metilli: “No deseo ser madre y me dicen ‘¿quién te va a cuidar cuando seas vieja?’”

Es actriz, clown y hace stand up. Desde hace muchos años es parte del grupo Las chicas de la culpa junto a Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias, que hoy tiene su propio programa de televisión en horario central los domingos por Canal 13 y que no para de crecer. Sus shows recorren Argentina, Latinoamérica y Europa. Está en pareja desde hace 12 años con el actor Agustin “Rada” Aristarán. Hoy protagoniza además en teatro la obra Berlín, Berlín.
–Es un gran paso que estemos ocupando ese lugar las mujeres, cuatro comediantes, actrices. Llevamos juntas nueve años desde que empezamos con La culpa es de Colón, que era un programa en Telefe. Vamos creciendo juntas.
–Pero además parece que se llevan muy bien.
–Muy bien, tenemos nuestras agarradas, como todo grupo. Pero somos muy democráticas. El tema es cuando es dos y dos, ahí viene la productora y vota. Somos muy pragmáticas.
–No paran de crecer.
–Estamos felices, pero siempre queremos arriesgar más. Llegó la propuesta de la tele de parte de Suar, me mandó un mensajito: “Queremos probar un par de episodios”. Para nosotras todo es un gran paso.
–¿Sos la representante del grupo?
–Un poco yo soy la vocera. Las chicas dicen que yo comunico muy bien. A veces hay que organizar una charla y las cuatro somos todas muy pasionales. Yo digo: díganme todas lo que piensan y yo paso la info. Después, si vamos a un programa, soy la que menos habla.
–¿De qué hablan en los chats? ¿Hablan de sexo como Connie en sus espectáculos? Sabe mucho Connie…
–Sabe mucho porque la gente le cuenta abiertamente. A nosotras ya no nos pasan tantas cosas, todas tenemos pareja estable desde hace años, hablamos de sexo en el show. Somos las cuatro muy adictas al laburo y vemos siempre en qué podemos mejorar. Y el chisme nos encanta.
“CON AGUSTÍN CADA TANTO NOS SEPARAN. CREEN QUE ESTAMOS SEPARADOS PORQUE NO VIVIMOS JUNTOS”
–Hablando de chismes: aparece en los portales muy seguido el anuncio de tu separación de Rada.
–Sí, el otro día me mandaron la captura. Primero me la mandan mis amigas de Tandil de toda la vida, “amiga, ¿esto es cierto?” Con las chicas nos reímos de eso porque cada tanto nos separan.
–¿Te molesta cuando aparece ese chisme?
–No, me causa gracia. Pero porque no es algo que sea verdad. Por ahí molesta si dicen algo hiriente. La información era cierta, pero pasó hace ocho años.
–En algún momento tuvieron una separación.
–Él dice que fueron cuatro meses. Yo le digo “amor, fueron seis”. Fue hace ocho años. Cuando se reaviva ese tema dicen “están separados”. Y además creen que estamos separados porque no vivimos juntos, los dos trabajamos todo el día y los dos somos igual de apasionados con nuestro laburo. Es verdad, por ahí no nos vemos tanto. Nos vemos en un evento, en los Martín Fierro lo vi después de cuatro días.
–Pero ustedes han dicho muchas veces que no viven juntos.
–“Hace mucho que no suben una historia juntos”, si no pasa por las redes no pasa. Y es todo lo opuesto.
–Lo bueno es que te reís. ¿Él se ríe también de eso?
–Se mata de risa.
–Él contó la historia de la separación muy dramáticamente, que vos lo dejaste.
–Sí, es que había que poner un stop. Estábamos muy desconectados. Cuando una pareja convive, esa desconexión quizás dura un poco más por costumbre, porque es tu casa, pero cuando no convivís y estás desconectado realmente se nota más. Porque si comparto con vos una cena y en ese único momento no estamos conectados, ya está.
“LE DIJE ‘CHAU’ Y NOS SEPARAMOS SEIS MESES”
–¿Te separaste para siempre en ese momento o era como un impasse?
–No, yo sabía que no era para siempre.
–¿Se lo habías dicho en ese momento que era un impasse?
–No, ni en pedo, jajaja.
–¿Qué le dijiste?
–“Chau”. Yo estaba muy enojada. “Chau”. Cuando me enojo, déjenme sola. Me duró seis meses.
–¿El tipo tenía que hacer el duelo?
–Pero los dos decimos que estuvo buenísima la separación, que la primera temporada fue esa, esta es la segunda temporada y a diferencia de muchas series o películas esta segunda parte es mucho mejor.
–Resulta que él habla mucho de vos. No sé si a vos te gusta o no te gusta. Y si vos querés hablar de él.
–¡Sí! ¡Me encanta!
“RADA ES EL HOMBRE DE MI VIDA, COMO COMPAÑÍA, TERNURA Y CRECER JUNTOS NO TENGO DUDAS”
–Dice a menudo una frase que todos queremos escuchar de los hombres: “Fernanda es la mujer de mi vida”.
–Sí, y yo siento que él es el hombre de mi vida. Cada tanto tenemos algún sueño y nos lo contamos. Sueño de manera recurrente que estoy saliendo con mi primer novio. Y en el sueño digo “ay, me falta un montón para llegar a Agustín”. En la vida me pasa eso: hay algo de la compañía, de la ternura… A nivel compañía, ternura y crecer juntos no tengo dudas.
“YO PIENSO MUCHO EN LA VEJEZ, YA SE QUE CON ÉL ME VOY A CAGAR DE RISA”
–Con una relación así te asegurás una linda vejez.
–Exacto, yo lo pienso mucho en la vejez. Miro a los padres de él y son geniales. Me río mucho con mis suegros, son espectaculares Robert e Inés, y los quiero mucho. Ya sé que me voy a cagar de risa. En la juventud te atraés desde lo desde lo físico, compartís otras cosas. Yo pienso en cuando a los dos se nos caiga el cuerpo.
–Pensaste en otra palabra.
–El culo, las tetas, los huevos. Vamos a ser tiernos porque hay mucha ternura.
–¿Cómo es eso de no convivir? ¿Conviven en los viajes o en las vacaciones?
–Solo en viajes y vacaciones. Sí, bárbaro.
“ME MUERO SI TENGO QUE COMPARTIR LAS CUENTAS”
–No convivir con el desgaste que provocan las cuentas, la cotidianeidad en general.
–Me muero, me muero si tengo que compartir las cuentas.
–¿Nunca lo hiciste?
–Nunca. Viví con tres amigas cuando tenía 22 y fue la única vez, ni bien me vine de Tandil con mi prima. Fue la única vez que conviví y que compartí eso. Después, prefería alquilar una pieza así de chiquita pero no convivir con una pareja por necesidad. Eso te arruina la pareja, porque elegís por necesidad estar con el otro y no porque querés. Entiendo que cuando no se puede no se puede, pero sí tenía casos de amigas que por vivir en tal barrio o en tal lugar más grande convivían con la pareja. Yo no, prefería estar apretada, sola, pero independiente.
“MIS VIEJOS COMPARTIAN LA ALMOHADA CHORIZO, ¡ESO ES ESCLAVITUD!”
–Ahora también tenés un montón de amigas que conviven. ¿Las ves sufrir? ¿Las ves muy incómodas?
–No sé si sufrir, pero muchas me dicen que van a implementar la doble habitación. Es que a mí me parece anormal. Yo pienso que mis viejos compartían la almohada chorizo…
–Claro, una sola almohada larga.
–Eso es esclavitud. ¿Cómo no vas a poder abrazarte a tu almohada? No, me ahogo.
–Si convivis compartís las sábanas y el cubrecama. O sea, ¿el tironeo?
–Él es re caluroso, aire al toque, yo me muero de frío. Él se saca el acolchado y me lo agarro todo yo. Entonces ahí no hay problema.
–¿Viste cuando son dos los que van tirando del acolchado?
–¿Por qué llegar a eso? Ponete dos acolchados.
–Ponete dos camas, ponete cuartos, ponete dos casas.
–O dos camas separadas en la misma habitación. ¿Para qué sufrir?
–Cuando están de vacaciones, estás pensando, ¿cuándo termina esto?
–No, de vacaciones no, porque sabemos que son pocos días. Igual en las vacaciones están esos días en los que cada uno hace algo distinto, de parte de los dos.
–¿Cuánto puede encender la pasión vivir en casas separadas?
–Para mí suma un montón. Estamos de cita, lo que no quiere decir que no nos acompañemos en el día a día, a un ensayo, después vamos a comer y después cada uno se va a su casa. El otro día llegué al teatro y mis compañeros me dijeron, “¡qué producida!“. “Porque hoy tengo cita”. A mí me encanta, hoy salimos a cenar. Sobre todo ahora, él está por estrenar Charlie y la fábrica de chocolate y yo a veces trabajo desde la mañana. Vuelvo, veo a mis perros y me voy al teatro y él lo mismo. Entonces cuando nos vemos no es todo color de rosas.
“AL PRINCIPIO DE LA RELACIÓN ÉL QUISO CONVIVIR Y YO LE DIJE, ‘¿ESTÁS LOCO? VENÍS DE CONVIVIR OCHO AÑOS, ¡TENÉS QUE VIVIR SOLO!’”
–En realidad no sabemos si él hubiera querido convivir porque él convivía con la mamá de su hija Bianca.
–Exacto. Al principio de la relación él quiso y yo le dije, “¿estás loco? Venís de convivir ocho años, tenés que vivir solo". Después estaba feliz de vivir solo con Bianchi.
“FUERON AÑOS MUY DUROS. FALLECIÓ MI MAMÁ Y A LOS DOS MESES EXACTOS SE FUE MI PAPÁ, SE FUE CON ELLA”
–No sé cómo hacés humor después de haber pasado meses muy duros, muy dolorosos.
–Sí, fueron años muy duros porque se enfermó mi mamá durante el 2024. Yo estaba haciendo Matilda y las últimas dos funciones fui a verla con la peluca pegada. Muy repentino todo y muy cruel. Y el 11 de abril del 2025 falleció mi mamá y el 11 de junio, a los dos meses exactos, se fue mi papá. Se fue con ella. Y a los 15 días de que se fue mi papá se fue mi tío, el hermano de mi mamá. Era mi familia, pasábamos Año nuevo, Navidad ellos tres y nosotros los primos. De pronto te sentís chiquita y ahora sos vos la adulta.
“LA ORFANDAD ES COMO UN VACÍO, UNA SOLEDAD QUE NO PODÉS DESCRIBIR”
–En ese momento te sentis chiquita y sola.
–Ese sentimiento de orfandad, tengas la edad que tengas es como un vacío, una soledad que no podés describir. Con mi hermano hablamos mucho y la estamos descubriendo ahora porque recién al año uno entiende la ausencia. Ausencia física y emocional también porque te empezás a agarrar de las últimas fotos que tenés. Al año empieza a caer el duelo de otra forma.
“EL WHATSAPP DE MI MAMÁ NO PUDE ABRIRLO, CREO QUE NO ESTOY PREPARADA PARA VOLVER A ESCUCHAR SUS AUDIOS”
–Perdés algunas cosas, el sonido de la voz o el olor.
–El WhatsApp de mi mamá no pude abrirlo, ahí está. Trato de recordarla en mi mente y de no recurrir todavía al mensaje porque creo que no estoy preparada para volver a escuchar sus audios.
–¿Caíste o no?
–A veces no. Yo vivo acá hace 17 años, mi hermano vive allá en Tandil y su peluquería queda en la casa de mis papás entonces su duelo fue todos los días, entrar todos los días a esa casa y que no estén. Yo iba los últimos dos años todos los lunes, pero entiendo y veo su ausencia cuando voy. Mi duelo y mi aceptación de su ausencia es quizás más mental que visual.
“ME AYUDÓ MUCHO SEGUIR HACIENDO LA TEMPORADA. NO SÉ SI ESTABA DE PIE. ESTABA...”
–¿Cómo hiciste para seguir haciendo humor? ¿Y cómo hacés con semejante duelo?
–Yo estaba haciendo en ese momento Empieza con D, siete letras de Campanella con Eduardo Blanco. A mí me ayudó mucho seguir haciendo la temporada. Y con Las chicas de la culpa también, que me abrazaron y me ofrecieron hacer lo que necesitara.
–¿Pero podías?
–Sí, todo el equipo de Politeama y el equipo de Campanella me decían, “lo que necesites”. Fue un alivio muy hermoso y era una elección estar ahí. No sé si estaba de pie, estaba... Cuando respiré un poco dije: “Acaba de pasar todo esto”. Pero seguía aferrada a mi trabajo. Por eso en diciembre necesité cortar y no volver a trabajar hasta marzo. Pero me costó esa decisión. Juan Pablo Geretto, mi amigo actor, me dijo: “Sí, todos estábamos esperando que pares para que llores”.
–¿Lloraste?
–Sí, lloré y lloro todavía. Hace un año recién. Hay algo en la vejez que… Yo trabajé mucho tiempo en escuelas especiales con niños discapacitados haciendo teatro y en geriátricos, haciendo teatro. El geriátrico no me lo banqué, era demoledor. En los niños todavía hay esperanza, todavía hay un descubrir.
–¿Para vos tus perros son tus hijos?
–Sí, claro.
–Hay perros tuyos y perros de Rada también. Él habló mucho de eso y dijo frases polémicas y te quiero consultar. “A Fernanda le gusta mucho el perro en la cama y yo no lo tolero”.
–Sí, claro, por eso no convivimos. Igual cuando su perro Honorio se le sube a la cama a él le encanta. Lo que pasa es que él no soporta toda la noche el perro y está bien. Los míos son así.
–“Fernanda es capaz de dormir en el sillón sola con los perros”.
–Sí, claro. Él tiene un sillón muy cómodo y ha pasado en pleno verano que él prende el aire, hace un frío terrible en su habitación y yo me voy abajo al sillón con los perros.
–Cuando habló de su perro dijo su nombre, Honorio; cuando hablo de tus perros dijo “los perros de Fernanda”.
–Jajaja ¿Por qué hace diferencia? Él hace diferencia con mis chiquitos porque ellos son especiales.
–Dijo que eran una cosita deforme. Estás acostumbrada a que hable así. ¿No te ofende?
–No, va desde el humor siempre. Yo lo gasto y le digo que él tiene un perro concheto que vive en un country, que ve una gallina y se asusta. Los míos vienen de patear la calle. Los míos vienen del barrio.
“A MIS PERROS YO NO LOS CONSIDERO HIJOS. SON MI COMPAÑÍA, SON MIS ANIMALES”
–Una frase que me sorprendió: “a veces no viene Fernanda y vienen los perros a casa”.
–Sí, jajajaja. “Voy a estar trabajando mucho, ¿por qué no te dejo los perros en tu casa?”. Tenemos una guardería y también nuestra niñera, “perriniera”.
–¿Son hijos?
–No, yo no los considero hijos. Son mi compañía, son mis animales. Yo no quiero tener hijos, ningún tipo de concepto de hijo.
“HAY UN HORARIO EN QUE A LA PLAZA VA LA GENTE CON PERROS A LOS QUE TRATA COMO HIJOS”
–¿Hay conceptos distintos de hijo?
–Claro, por ejemplo, en la plaza hay un horario en el que todo el mundo está paseando los perros. Ya no voy en ese horario porque va la gente con perros a los que trata como hijos, pero yo no soy así.
–¿Hay un horario donde va la gente que trata al perro como un hijo?
–Como la puerta del colegio, la puerta del jardín, pasa lo mismo con el horario pico de paseo de perro. Entre las seis y las siete y media de la tarde.
“EL HORARIO PICO DE PASEO DE PERRO ES COMO ES LA PUERTA DEL COLEGIO. TE PREGUNTAN, ‘¿CÓMO ESTÁ LA CACA?’"
–¿Cuál es el problema de toparse con gente que trata a los perros como hijos?
-Que te preguntan lo que yo no quiero que me pregunten como si tuviese un hijo. “¿Cómo está la caca?”. Si no lo quiero hacer con un hijo, ¿por qué lo voy a hacer con un perro? Se juntan, hacen un grupo, así como se lleva a los nenes a la plaza llevan a los perros y se hacen amigos. Yo entiendo las ganas de socializar de la gente, yo no soy así. “¿Vos con quién los cuidás?”. “¿A qué veterinario lo llevás?”. Toda una comunidad como la puerta del colegio. No me interesa la del colegio, ¿por qué me va a interesar la del perro? ¿Por qué voy a hacer lo mismo que no quiero hacer con un hijo humano? A eso voy.
–No quería decirte que dijo “los perros de Fernanda son horrorosos” porque me parece fuerte, me alegra que te rías.
–Él los ama, jajaja, porque yo adopto perros que tienen alguna dificultad. A mí me gusta adoptar perritos viejos, nadie adopta perritos viejos, es lindo. Cuando tenía ocho años le dije a mi mamá “cuando yo sea grande quiero poner un geriátrico de perros”.
–¿No hay muchas despedidas? Yo sigo de duelo por mi perro.
–Hay dos cosas que Dios hizo muy mal, la cantidad de años que viven los perros y los dientes. Los dientes duran muy poco, deberían durar más.
“SI SÉ QUE NO QUIERO, ¿CÓMO VOY A SER TAN EGOÍSTA DE TRAER UN HIJO AL MUNDO?”
–Todos sabemos que no querés ser madre, que no tenés el mandato, el instinto, el deseo. Supongo que al principio caía raro cuando lo decías.
–Ahora también. Nunca me lo pregunté. Nunca me vi, ni me imaginé ni nada. No, nunca lo deseé. Obvio que llega una edad en que tus amigas todas tienen hijos o quieren buscar, pero nunca me fue un problema. Dije “no, yo tengo en claro que no”.
–¿No era tema?
–No era tema. Cuando lo dije muchas mujeres me agradecían que hablara de este tema, para mí está re bueno también. Muchos de los comentarios eran “qué egoísta, no quiere traer un hijo al mundo” y para mí es al revés. Si sé que no quiero, ¿cómo voy a ser tan egoísta de igual traer un hijo al mundo?
“ME DICEN ‘¿A QUÉ VINISTE AL MUNDO?’ Y ‘¿QUIÉN TE VA A CUIDAR CUANDO SEAS VIEJA?’”
–A mucha gente le cae mal.
–“¿A qué viniste si no?”
–¿Alguien te dijo “a qué viniste”?
–Claro. “¿Y a qué viniste entonces?”. 42 voy a cumplir y les cae mal también.
–Aunque hayan pasado los años y haya muchas mujeres que digan “no tengo ganas”.
–Mucha te vienen con “¿y quién te va a cuidar cuando seas vieja?“. Y yo le digo que tengo dos sobrinos hermosos.
–No conozco gente que tenga hijos para que los cuiden.
–Eso es como: mirá qué mal invertiste en tu vida, a ver si ahora te cuidan tus perros. Como si fuese un castigo. Tenía amigas que obviamente deseaban con todo su corazón ser madres, que lo son y que me decían, “si no puedo tener un hijo, ¿a qué vine?”. Hay muchas personas que lo sienten así y yo lo respeto, me parece hermoso. Respetá también cuando no es ese el deseo.
–¿Tuviste presiones familiares o de algún tipo?
–No, cero. Mis viejos en eso siempre fueron muy modernos para esa época. Tuve padres grandes, tenían como 15 años más que el resto de los padres, pero en ese sentido eran muy modernos.
–Me impresiona la gente que se cierra, la que dice que hay que tener muchos hijos y quizás ni se lo pregunta, y la que dice que nunca jamás y quizás después quiere.
–Claro, si después querés está bien. ¿A quién le tenés que dar explicación? ¿A quién le importa?
–Cuando hablamos de tus papás y de tu hermano, sobrevolamos tu ciudad, Tandil. Tandil, los quesos, los salames, del Potro.
–Si. Víctor Laplace y la Facultad de Arte. Orgullosisima de Tandil. Tiene muy buenas universidades, la facultad de Arte, yo egresé ahí.
–¿Extrañás?
–Sí, extraño obviamente a mi familia, mis amigas y cada tanto la tranquilidad de la ciudad. Aunque yo amo el quilombo de Buenos Aires, lo amo, pero sí me gustaba todos los lunes salir un ratito al dique, aire puro.
–Ahora que tus viejos no están, ¿es más difícil volver?
–Se hace más difícil, claro. Pero tengo a mi hermano, mis sobrinos, mis amigas. Cada 15 días es ideal, vas, te llenás de anécdotas, de mimos y volvés.
–En la vida diaria tener esta especie de foro de mujeres que es Las chicas de la culpa que todo el tiempo está creando cosas nuevas es como la mejor vida posible o, ¿hay algo más lindo que estar entre amigas?
–No, trabajar con amigas no tiene otra comparación. Es intenso, porque lo malo te va a doler y te va a molestar porque es tu amiga y lo bueno lo vas a festejar mil veces más porque es tu amiga, esa intensidad pasional va a ser igual para los dos lados. También me pasa cuando hago obras de teatro como Berlín, Berlín, somos ocho, imaginate si nos lleváramos mal de miércoles a domingo... El teatro es convivencia, no hay otra. El teatro es equipo, es convivencia, es llevarse bien. Funciona si te llevás mal también porque sos profesional y decís “bueno, listo, hablo, hasta acá voy y me maquillo sola, digo mi letra, me voy”. Funciona también así, pero no es lo mismo.
–No es lo mismo que estar trabajando remoto en tu casa con una computadora, como tantos trabajos
–Exacto, no es lo mismo. Nosotros llegamos con nuestra energía del día. ¿Qué te pasó? Nos damos cuenta de que algo está pasando.
–Muchas relaciones siguen para siempre. Por más que los elencos se separen, hay algo que queda como atado.
–Sí, yo de todos los elencos me llevo una amiga o un amigo, me encanta encontrar esa alma gemela teatral.
–Me encantó conocerte seria.
–¿Viste que no soy todo dientes?