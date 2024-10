Cómo sigue el caso del adolescente de San Martín acusado de vender fotos porno de sus compañeras alteradas con IA

Escándalo en una escuela de San Martín: la Justicia investiga a un alumno acusado de vender fotos editadas con IA de sus compañeras desnudas

El Colegio Agustiniano, ubicado en la localidad de San Andrés, partido de San Martín, es el escenario de un escándalo donde un alumno está acusado de vender fotos pornográficas de sus compañeras, editadas con inteligencia artificial para que aparenten estar desnudas. La fiscal Verónica Novoa, a cargo de esclarecer el caso, avanza con diversas medidas.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae precisaron que la fiscal Novoa, entre otras medidas, ya le tomó declaración el pasado viernes al director del colegio. Al mismo tiempo, Novoa aguarda por el resultado de la pericia que se le realizará hoy lunes al teléfono celular que le incautaron al chico denunciado.

Mientras trabaja en determinar la imputación que le podría caber al acusado, que es menor de edad y continúa asistiendo a clases, la fiscal Novoa ordenó que este lunes se extraiga el el IMEI del teléfono -código que identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial- incautado al menor, para así poder realizar los análisis.

Por otra parte, las mismas fuentes estiman que Novoa podría determinar esta semana una restricción perimetral para que el menor de 15 años no pueda acercarse a sus víctimas, con quienes se cruza a diario en los pasillos del colegio.

La causa comenzó en agosto pasado, a raíz de la denuncia radicada por los padres de cinco víctimas. Poco tiempo después, se allanó el domicilio del menor denunciado, donde se secuestraron los dispositivos electrónicos.

Florencia, una de las madres denunciantes, contó que uno de los alumnos de la institución se hizo pasar por comprador y adquirió una de las carpetas con fotos que ofrecía el acusado.“Un alumno se hizo pasar por comprador y cuando tenía el CBU y el nombre real de la persona, empezó a avisarle a cada una de las víctimas para que hicieran algo”, explicó la mamá de una de las víctimas en diálogo con el canal de noticias TN.

Durante el reportaje, Florencia criticó el accionar de las autoridades del establecimiento: “Desde el colegio nos dijeron que eso ocurrió fuera del establecimiento y ellos no podían hacer nada”.

La madre precisó que comercializaba las fotos a través de la plataforma Discord. “Es una aplicación donde pueden jugar y hablar, se comunican con gente que no tienen en las redes, así que es muy fácil hacerse un perfil ahí. Les envían un link de Discord a los chicos, los invitan a unirse a este grupo y les piden que suban fotos de mujeres, no importa si son mayores, menores… Él estaba unido a ese grupo e iba subiendo de manera gratuita en principio. Después de 3 meses, los compañeros se enteraron y uno de ellos decidió comprarle esta carpeta que estaba ofreciendo para ver quiénes eran las chicas”, señaló.

“Necesitamos que las chicas estén tranquilas y puedan seguir estudiando. Mi hija no tiene ganas de venir al colegio, no quiere, tiene vergüenza. Ahora nosotros la vamos a tener que cambiar de escuela y es injusto que una víctima se tenga que ir cuando no hizo nada”, concluyó su relato Florencia

Sin embargo, los padres del estudiante denunciado aseguran que a su hijo le robaron el celular, y que él no es el responsable de la difusión y comercialización de las fotos en cuestión. No obstante, los padres denunciantes descreen de esta versión.

.