Investigan a un oftalmólogo de Mendoza denunciado por estafar a sus pacientes: está detenido y allanaron su clínica

La Unidad de Delitos Económicos del MPF de Mendoza allanó la clínica que el doctor Miranda posee sobre la peatonal Sarmiento, en la capital provincial

La situación procesal del doctor Pedro Reinaldo Miranda, un reconocido oftalmólogo de la ciudad de Mendoza, se complica a medida que pasan los días. Luego de ser detenido el pasado viernes en plena peatonal Sarmiento de la capital provincial en el marco de la causa que lo investiga como presunto responsable de haber estafado a al menos una decena de pacientes de su clínica, ayer se sumaron dos imputaciones más y cuatro denuncias que son analizadas por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal mendocino.

El miércoles, personal de la Fiscalía a cargo de la doctora Mariana Pedot allanó una de las clínicas de Miranda, en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Durante el operativo, los investigadores secuestraron computadoras y documentación que podría ser valiosa para la causa. Hasta este jueves por la mañana, todo el material incautado en el operativo todavía no había sido analizado por las autoridades.

El doctor Pedro Miranda se encuentra detenido desde el pasado viernes. (Alfredo Ponce /MDZ)

Fuentes del caso consultadas por Infobae brindaron detalles del modus operandi con el cual Miranda engañaba a sus pacientes: les solicitaba dinero a modo de adelanto para señar operaciones o estudios oftalmológicos, pero nunca los realizaba y se quedaba con los montos recibidos.

El imputado fue trasladado el pasado martes desde la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.Da) a la Penitenciaría Provincial, donde actualmente se encuentra alojado.

Mientras el sospechoso permanece detenido, en las últimas horas se conoció otra grave denuncia en su contra. Un paciente asegura haber perdido un alto porcentaje de la visión de un ojo tras someterse a distintas cirugías en la clínica del imputado.

El doctor Miranda está acusado de estafar a al menos nueve pacientes, mientras que la Unidad de Delitos Económicos del MPF de Mendoza investiga otras cuatro denuncias en su contra. (Alfredo Ponce /MDZ)

“A esta persona creo que la odio, porque arruinó mi vida, literalmente”, admitió Gustavo, de 55 años, en diálogo con el medio MDZ.

Durante su relato, el hombre contó que sacó un turno con el doctor Miranda por un desprendimiento de retina. Al comienzo del tratamiento no tuvo problemas, de hecho la intervención en su ojo izquierdo fue exitosa. Pero todo cambió cuando se quiso tratar el ojo derecho.

“Esa tarde me operó con láser, me tapó el ojo y no sentí dolor, que generalmente se siente algo de dolor, por lo que me pareció una buena operación, pero cuando me sacaron el parche y llegué a mi casa noté que la retina seguía desprendida. Parece ser que se había olvidado de aplicar el láser”, recordó Gustavo.

Y en la misma línea, continuó: “Después de que me opera por segunda vez intento mover el ojo y no se movía. Sentía tanto dolor que se me anestesió el ojo, pero del dolor. Después me pone una inyección en el brazo para calmar el sufrimiento y a partir de ahí comenzó un camino de mentiras. Me hizo hacer un montón de estudios porque me apareció una mancha en el ojo”.

“En la segunda operación me dañó el ojo, casi no veía nada. Después, me puso un lente que mejoró un poco la vista, pero el daño quedó, y esa mancha la sigo teniendo en el medio del ojo”, subrayó durante el relato de su historia.