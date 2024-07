Caso Loan: tras un allanamiento clave y nuevas marchas, indagan al policía detenido implicado por Laudelina

Los vecinos que marcharon este domingo (NA)

Anoche a última hora vecinos de la localidad de 9 de Julio insistieron con el reclamo por la aparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado, cuando salió de la casa de su abuela Catalina para ir a buscar naranjas, a uno 600 metros de distancia.

Portando pancartas y encendiendo fogatas sobre la ruta que atraviesa el pueblo, el pueblo exigió la restitución con vida del menor, informó Noticias Argentinas (NA). Fue al término de una jornada en la que continuaron los allanamientos.

Este domingo, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, encabezó una serie de procedimientos en la denominada zona cero, punto clave del caso en el paraje Algarrobal: allí fue el último rastro de Loan.

La magistrada fue hasta la casa de Abundio Escobar, un ambulanciero que el 20 de junio declaró ante la justicia de Corrientes que había escuchado “gritos de un nene llamando a la madre”, alrededor de las 18.30 del día de la desaparición.

Pocas son las pistas que hay sobre el paradero del niño y son ocho los detenidos, acusados por la sustracción del menor: Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña y Francisco Amado Méndez.

La causa volvió al secreto de sumario luego de una semana en la que se indagó a la mayoría de los detenidos. Justamente, el ex comisario Maciel fue el último en declarar. Dijo que está “detenido de forma injusta”, remarcó que está “preparado para ser policía, no un preso”, apuntó contra Laudelina y otras actitudes sospechosas por parte del resto de la familia.

Este lunes continuarán declaraciones. El foco estará puesto en Méndez, policía retirado de la fuerza provincial, quien fue apresado el miércoles pasado luego de que la tía del nene desaparecido enfrentara a la jueza del caso y desdijera la versión del accidente. Es a su vez una persona a la que Maciel lo tenía agendado en su celular como “informante”.

Francisco Amado Méndez, el octavo detenido

“La última vez que vi a Loan fue cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta. Pero la camioneta pudo haberle levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez o Méndez o cualquiera”, deslizó Laudelina.

Méndez fue partícipe clave de la aparición del botín de Loan. El hombre estuvo en el momento del hallazgo y de inmediato se comunicó con Maciel para informarle sobre el descubrimiento. Tras encontrar el botín, interactuó con las personas que llegaron al sitio, incluyendo a Laudelina y su hija Macarena, quienes dieron con la zapatilla. Ex policía, Méndez tenía conocimiento sobre cómo proceder en la escena y preservar el lugar del hallazgo. Después de asegurarse que el área estaba controlada, se retiró, declarando que su parte en el procedimiento había concluido.

“Estamos esperando saber quién se llevó a Loan. No sabemos nada, no sabemos dónde está, necesitamos que alguien diga algo. Hay que seguir buscándolo, tenemos que encontrarlo”, manifestó José Peña, el hermano del menor desaparecido, en diálogo con LN+. El joven sospecha de los detenidos: “Esperamos que alguien hable. Necesito que la Justicia apreté un poquito más, pasan los días y no tenemos nada. Ahí está la verdad. Me da tanta bronca que no hablen a esta altura. Uno de los 8 detenidos está sabiendo dónde está Loan y se están defendiendo”, manifestó.

José reveló que se comunicó con Macarena, la hija de Laudelina, sin embargo, señaló que “no me supo explicar nada”. No obstante, “en un momento me dice que ‘todos están sabiendo algo’”. “Más de uno tiene que hablar”, agregó José.

“Yo no sé quién sabe lo que pasó con Loan, Macarena no me dijo nada pero ella sospecha de Benítez, de Ramírez... todos sospechan de todos. Dicen muchas mentiras”, acusó.

Para el hermano del menor desaparecido, los sospechosos están buscando “desviar la investigación” reafirmó que él y su familia están “a disposición de lo que pida la Justicia”.

Para José Peña, “Laudelina miente”. “No se si sabe dónde está, pero estoy convencido que sabe lo que realmente pasó con Loan”, opinó.

“Que se haga justicia y vuelva pronto. Necesitamos a mi hermanito, necesito verlo, me rompe el alma”, lamentó visiblemente emocionado.