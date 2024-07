La declaración de Mónica Millapi en el caso Loan: el “hombre malo” que les dijo cosas a los chicos y la tortura a Ramírez en la comisaría

Loan Danilo Peña está desaparecido desde el 13 de junio

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña avanzó este viernes con la indagatoria a otra de las personas detenidas: Mónica del Carmen Millapi. La mujer está sospechada de haber colaborado con los presuntos secuestradores del menor, que se esfumó en el paraje rural correntino Algarrobal. Fue imputada por el delito de sustracción de menores, que prevé una pena de prisión de 5 a 10 años.

Frente a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, relató los hechos ocurridos en torno a aquel almuerzo que el 13 de junio tuvo lugar en el domicilio de la abuela de Loan, a quien se lo vio por última vez cuando salió a buscar naranjas en compañía de otros cinco chicos y varios adultos, entre ellos Millapi y su pareja, Daniel “Fierrito” Ramírez.

La acusada contó que, tras advertir que Loan no estaba, los adultos comenzaron a buscarlo en diferentes direcciones mientras ella se quedó con los demás chicos. Pasó un rato y, sin novedades positivas, después decidió llevaros a donde había quedado estacionado su auto para ir a ayudar a Laudelina Peña. Pero como tampoco lo hallaron luego, regresó al vehículo. En ese momento, aseguró haber encontrado a los menores asustados, y reveló: “Cuando llego, los chicos estaban llorando en el auto, y me dijeron que el hombre malo les dijo muchas cosas malas”.

“Entonces, ahí le llamé a mi marido y le dije que iba a llevar a los chicos, y me fui”, cerró Millapi.

Laudelina Peña y Mónica Millapi van hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños

En la indagatoria remarcó otro episodio que le llamó la atención, ya en la madrugada del 14 de junio: “Escuchamos cerca de las 3 de la mañana que el comisario nos dijo que apareció Loan. Yo le mandé mensaje a mi hijo y le digo que apareció, que ya nos vamos. En los estados, además, estaban poniendo que había aparecido. Pero Laudelina decía que era mentira, que ella estaba hablando con Camila (Núñez) y que le dijeron que no. A la media hora, llaman para decir que era una falsa noticia”.

Por otro lado, se refirió al momento de su detención: “En la comisaría ya no recuerdo cómo pasó cada cosa. Recuerdo que era de noche, no estoy segura si era 14 o 15. Entregamos toda la ropa que teníamos puesta y revisaron nuestro auto. Sacaron todo. Después nos detienen y nos llevan al calabozo. Un día prácticamente estuvimos sentados. Benítez entraba y salía, y cuando salía mi marido tardaba mucho. Una noche salió y tardó mucho, habían pasado como tres horas, estaba preocupada por la salud de él. Después lo trajeron, y recién en el viaje me contó que lo torturaron”.

Noticia en desarrollo...