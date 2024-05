“Después de la pelea solo quería comer e irme a acostar”, nuevas declaraciones de Máximo Thomsen sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen: “Después de la pelea solo quería comer e irme a acostar”

Luego de que 24 horas atrás se conociera la primera parte de la nota a Máximo Thomsen, preso en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde cumple la condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, este miércoles se emitió el segundo y último tramo de la primera entrevista que concedió el ex rugbier. “Después de la pelea solo quería comer e irme a acostar”, dijo sobre lo que hizo mientras la víctima se moría.

El ex rugbier habló sobre el abogado Hugo Tomei, les ofreció disculpas a los padres de Fernando, dijo que reza por la víctima para que descanse en paz, explicó el rol de otros cinco condenados y repitió que no tuvo intención de matar, argumento clave en su estrategia para rebatir el agravante de la premeditación.

También se refirió a lo que hizo el grupo tras la paliza mortal esa madrugada del 18 de enero de 2020. De ello hay videos en la calle, en la casa de comidas rápidas. Un audio donde se escucha “caducó”. ¿Qué versión dio Thomsen?

“Fui a la casa a cambiarme porque estaba cerca y tenía hambre. Siempre después de salir me da ganas de comer”, dijo sobre lo que hizo tras abandonar la cuadra del boliche Le Brique. Y siguió: “Quería estar más cómodo, tenía rota la camisa, estaba impresentable. De la sangre en la zapatilla no me di cuenta. Las dejé, me puse las ojotas y salí”.

Thomsen tiene 24 años y fue condenado a perpetua (@telenoche)

Luego, se refirió al local de comidas rápidas. “Fuimos a comer. Le dije a Lucas (Pertossi), que también tenía hambre. Íbamos siempre. Salí, hubo un problema, una pelea y nos fuimos a comer para después dormir y empezar otro día”, resumió. Fernando para esa altura ya estaba muerto.

Flaqueó cuando le consultaron sobre el audio que Lucas Pertossi, quien estaba con él en la casa de comidas rápidas, mandó al grupo y en el que avisaba ‘caducó'. “Ese mensaje lo escuché en el juicio, porque en ningún momento agarré el celular. Yo solo quería comer e irme a acostar”.

El periodista Rolando Barbano le repreguntó cómo no se enteró si estaba comiendo con el que mandó ese audio. Thomsen, trastabilló: “Sí, no, me dice de una pelea y que algo malo había pasado y había una ambulancia. Y le respondí que pudo ser otra... Para mí, lo grave era que esté un chico en el hospital, porque no lo tenía presente (a Fernando)... Fue muy rápido, un abrir y cerrar de ojos (la pelea)”.

Máximo Thomsen reconoció que él fue el que incriminó a Pablo Ventura

Luego, habló de Pablo Ventura, el joven acusado falsamente, que pasó 4 días preso. Thomsen admitió que lo inculpó ante la Policía. Su explicación: “Los policías me empiezan a hacer preguntas, qué había uno más, que esto era grave, una pena de 25 años, de 20... Y me empecé a asustar, me temblaban las piernas y di un nombre que no lo podían vincular a nosotros, alguien nada que ver. Tiré un nombre por tirar, no porque tenga algo contra él. Esperaba el momento para pedirle disculpas, me arrepiento ciento por ciento”.

¿Qué hablaron cuando estuvieron todos en la comisaría?, preguntó el periodista. “Les dije que me digan qué hice porque no me acordaba. Sé que me metí y pegué, pero no me acuerdo. Yo quería la verdad porque me iba a venir a ver mi mamá y le quería contar. A ella siempre le dije la verdad, porque no me gusta mentir”, respondió.

Sobre el abogado Tomei, que los defendió a todos hasta el juicio, aunque ahora tanto él como Matías Benicelli son representados por otros letrados, recordó: “Creo que las familias, como él era un abogado conocido en Zárate, concordaron que era lo mejor. A nosotros nos dijo: ‘Esto es simple, en 15 días se soluciona, ya hablé con la fiscal; esto es un homicidio en riña y agresión y se van a su casa’.

Thomsen habló de cinco de los condenados y sus roles (@telenoche)

Quizá el momento en el que los dichos de Thomsen desnudan la estrategia de su abogado fue cuando le preguntó Barbano si sintió que se pudo defender bien: “No, porque al no decir todas estas cosas lo único que pasó es que me siguieron apuntando a mí y cargando con cosas que no hice... Estaba ahí y pasó lo que pasó, pero siempre me quise hacer cargo de lo que hice, porque los errores se pagan y estoy acá, pagando por mi error, pero quiero que me culpen por lo que pasó”.

En un tramo de la entrevista, Thomsen habló sobre Silvino y Graciela, los padres de Fernando: “Siempre quise pedirles perdón, pero sé que el perdón no es suficiente... Lo único que puedo decir es perdón, perdón y perdón y que ojalá descanse en paz y puedan encontrar paz en el corazón. No pido que me perdonen porque sé que si estuviese del otro lado, capaz, que pensaría igual ellos. Solo que sepan que lo que dicen que paso no es así, es distrito”.

Luego, entre llanto, manifestó que reza “todas las noches porque Fernando tenga paz”.

También durante esta parte de la nota, habló de cinco de sus compañeros de penal y del rol que tuvieron la noche del crimen. Detalló que “Blas Cinelli golpeó a Fernando en el boliche”; que Luciano Pertossi participó en una pelea antes del crimen; que Matías Benicelli recibió un golpe de la víctima en Le Brique y que, afuera, recibió una burla y fue hacia el estudiante de abogacía a golpearlo; de Ciro Pertossi, en tanto, contó que tiró una patada, pero que se comprobó que no llegó a destino; y a Enzo Comell lo ubica como quien le pega a Fernando la primera piña, por detrás.

Primer parte

Maximo Thomsen: "No me siento asesino"

En una nota de casi dos horas concedida al periodista Barbano, en la primera emisión, el condenado dio su versión de los hechos, admitió haber pegado, pero todo el tiempo buscó desmitificar la idea de que él y sus amigos querían matar a Fernando. Sí, reconoció que no se representaron que podían asesinarlo y señaló a Matías Benicelli como quien se peleó en el boliche con la víctima.

“Estuve ahí, participé y le pegué, pero nunca quise que pasara algo así”, dijo. Y agregó sobre el momento en que golpean a Fernando frente al boliche Le Brique de Villa Gesell esa madrugada del 18 de enero de 2020: “Yo solo recuerdo que entré pateando (a la pelea). Yo no me quiero esconder de lo que pasó, quiero que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”. Fue luego de pronunciar esta frase que se quebró en llanto.

La idea de Thomsen, junto a su nuevo abogado, Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador de La Libertad Avanza, es revertir la pena dispuesta por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores. El ex rugbier fue señalado como el líder del grupo y quien le dio la patada mortal en la cabeza a Báez Sosa, cuando ya estaba inconsciente en el suelo.

El relato de Thomsen, a más de cuatro años del crimen, y los argumentos de su defensor apuntan a derribar el agravante de la premeditación, la figura que sostiene la perpetua. Y en esa línea habló Máximo: “Era una persona joven, como nosotros. Cargar con la conciencia de que sí, fue por culpa de nosotros, mía también... Pero nadie lo quiso así. Estoy seguro: ni yo ni mis amigos, ninguno quiso que esto terminara como terminó. Es una vida y nadie es quién para quitarle la vida a una persona”. Otra vez se largó a llorar.

Máximo Thomsen: “Estuve ahí, participé y le pegué, pero nunca quise que pasara algo así”

Otra de las frases que se escucharon de boca del condenado en la primera emisión de la nota fue: “Uno no siente que con las manos o con el cuerpo pueda llegar a un extremo de matar a alguien”. Y añadió: “No me siento asesino. Es una palabra muy fuerte... Pensar que te compraron con gente que mata por matar, que después ves acá (en el penal) que cae gente así, que lo cuenta como algo normal y a mí me nombran de la misma manera. Y yo no quería que pasara eso. ¿Si pudiera hacer algo qué haría? Volver el tiempo atrás para que nadie pierda una vida”.

Fin del pacto de silencio

A principios de abril de este año, Thomsen y Matías Benicelli, otro de los condenados a prisión perpetua, decidieron abandonar la defensa conjunta de Hugo Tomei, quien los representó a lo largo de la instrucción y el juicio; y recurrir a la Corte Suprema de Justicia bonaerense para intentar dar vuelta el veredicto del TOC N°1 de Dolores.

Graciela y Silvino con la foto de su hijo

El drástico cambio de estrategia ocurrió luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara las penas de los ocho rugbiers. Aunque tienen intereses contrapuestos, los nuevos abogados de Benicelli y Thomsen, Carlos Attías y Francisco Oneto, respectivamente, apuntan a derribar la premeditación, figura que sostiene, en esta etapa, la perpetua.

Ambos creen que la determinación de Tomei de no dejarlos declarar complicó la situación de todo el grupo condenado por el homicidio del estudiante de Abogacía. Según explicaron a Infobae, la intención de la nueva defensa es que se realice un nuevo juicio, en el que ambos puedan expresarse.

Matías Benicelli y Máximo Thomsen, los dos rugbiers que rompieron el pacto de silencio

Una semana después de romper el pacto de silencio que mantenía con sus compañeros, Thomsen volvió a cuestionar la labor de su anterior representante legal y pidió un nuevo juicio. Lo hizo a través de un recurso extraordinario -presentado ante la Corte Suprema de Justicia Bonaerense- en el que, además, dio su versión de los hechos y señaló particularmente la participación de otros dos de los condenados en el homicidio.

En el documento, Thomsen aseguró que el trabajo de Tomei careció de eficacia debido a que ejerció la defensa de los ocho acusados y, por querer hacerlo a la totalidad del grupo, no representó sus intereses individuales y los de los demás. Sobre esta base, solicitó que se declare nulo aquel proceso y se haga un nuevo juicio.