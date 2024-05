Godoy Cruz-San Lorenzo: hay ocho detenidos por los graves incidentes en la tribuna

Así quedó el baño del estadio mendocino tras los incidentes durante el partido contra San Lorenzo (@Debih_22)

El encuentro que empataban (1-1) Godoy Cruz y San Lorenzo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza fue suspendido a raíz de los graves incidentes que protagonizaron un grupo de simpatizantes locales, con el rostro cubierto, que arrojaron piedras y otros elementos contundentes al campo de juego que llegaron a herir a personal de Bomberos.

A raíz de los disturbios hubo ocho detenidos, según informaron a Infobae fuentes policiales. Se trata de cinco aprehendidos que fueron derivados a Comisaria 50, todos sin medidas pendientes y otros tres hombres por averiguación de antecedentes.

Al mismo tiempo, se registraron destrozos dentro del club. Un video que circuló en redes sociales muestra el mal estado en el que quedó el baño de la institución.

Los violentos que empañaron el encuentro no solo habrían destrozado los mingitorios para usar los pedazos como proyectiles, sino que también habrían arrancado las puertas para utilizarlas como escudo, de acuerdo a las imágenes que trascendieron.

Incidentes en la tribuna de Godoy Cruz en el duelo ante San Lorenzo

En tanto, la Policía trabaja en el estadio para encontrar evidencias que permitan esclarecer los hechos, detalló el diario de Mendoza.

Más temprano, los dos colectivos que trasladaron al plantel de San Lorenzo al estadio Malvinas Argentinas para jugar ante Godoy Cruz, por la 3° fecha de la Liga Profesional, fueron apedreados cuando iban en camino al estadio Malvinas Argentinas.

La palabra de los protagonistas del encuentro suspendido

El árbitro Nazareno Arasa decidió suspender el partido a los 7 minutos del segundo tiempo al considerar que no había garantías suficientes para velar por la seguridad de los futbolistas. Durante gran parte de la etapa inicial, los violentos comenzaron a arrojar proyectiles contra el arquero visitante, Gastón Chila Gómez y el referí debió detener momentáneamente las acciones mientras en la tribuna se registraban peleas entre los aficionados del Tomba que querían desalojar a los violentos.

“Está suspendido. No estaban dadas las garantías. Agotamos todas las instancias posibles que puede haber. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores, de nosotros, de lo que es el espectáculo. Empezamos a escuchar los balazos, vino el jefe del operativo y no me dio las garantías. Creo que lo mejor y lo mas sano es haberlo suspendido y después se resuelva en que momento se va a jugar el tiempo restante”, indicó Arasa una vez que tomó la decisión.

Por su parte, el arquero de Godoy Cruz, Franco Petroli, dio su punto de vista y lamentó lo ocurrido: “Es una lástima no poder jugar, no poder hacer lo que tanto queremos. La verdad que esto no suma para nada. Esto es un espectáculo, venimos a brindarnos todos para que salga bien, para que salga un lindo partido, para la gente también que viene a apoyar y a acompañar a este equipo. Que termine así entristece un poco”.

También habló el jugador Nahuel Ulariaga, autor del tanto de Godoy Cruz. “Estoy muy triste. Preparamos el partido toda la semana, hacemos un esfuerzo enorme y que pasen estas cosas duele mucho. Hubo tres parates, nos enfríamos, se sentía el frío. Estamos muy dolidos, es una lástima que pasen estas cosas. No sé por qué pasan estas cosas, pero se tiene que solucionar afuera de la cancha, no acá que nos perjudican a nosotros”, indicó el delantero.