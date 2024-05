“Tu plata está”: las mentiras de uno de los protagonistas del esquema piramidal Money Shelter

Audios de S.B de Money Shelter

“La plata está, estamos esperando que nos la devuelvan, tenemos full confianza que va a estar. Yo jamás le toqué un peso a nadie, casi todos mis clientes son amigos y familia. En un país como éste, ellos confiaron plata en mí. Entonces, cuando esté el dinero, yo te voy a llamar, te lo voy a devolver. Te doy mi palabra”.

De esta manera, S.B., señalado como una de las cabezas de la estafa piramidal Money Shelter, intentaba tranquilizar en julio de 2022 a una de sus presuntas víctimas que reclamaba su dinero: 6.800 dólares que había entregado en agosto de 2021. Por ese dinero, según le prometieron, recibiría un 3 por ciento de interés mensual. Según la denuncia, la víctima le dijo que si “traía otros inversores”, la ganancia crecería.

“Se nos habló de las maldades del sistema bancario, de la pérdida de dinero con la inflación y de aspirar a productos que nos den paz financiera”, detalló la mujer en su presentación a la Justicia. Los meses pasaron y no recuperó los billetes, según consta en la presentación a la que tuvo acceso Infobae.

Audios de S.B. de Money Shelter

S.B., que fue “CEO” de un estudio de tatuajes sobre la avenida Cabildo según él mismo, se presentaba como el presidente de la firma montada por cuatro amigos acusados de ejecutar una estafa de tipo piramidal. El joven de 32 años, que es calificado como “irrecuperable” por el Banco Central, reside en la localidad de San Andrés, en el partido de San Martín, al igual que su hermana Agostina Biagioni, quien tiene un pedido de captura internacional vigente de la UFI N°10 de General Rodríguez, a cargo de María Gabriela Urrutia.

A diferencia de Agostina (prófuga), Yago Nahuel Escobar (capturado en San Luis), Ivo Nahuel Bertolone (prófugo) y Camila Bertolone (detenida y excarcelada), S.B. no aparece involucrado, hasta el momento, en el expediente en manos de esa fiscal.

S.B. está, claramente, en el rastro de papeles: figura como fiduciario del Fideicomiso Money Shelter Company, creado por el grupo en julio de 2021. Además, aparece en las fotos de la inauguración de las oficinas del grupo en Núñez, de la fiesta privada en el Hipódromo de Palermo en la que los socios regalaron dólares y de los viajes internacionales “de negocios” encarados por el grupo.

A juzgar por los propios audios enviados a la víctima, S.B. tenía su propia cartera de “clientes”, por fuera de la pirámide general. Le aseguró a la víctima en cuestión que las inversiones estaban “atrapadas” por un broker y, luego, que “sus abogados” ejecutarían un seguro en Londres, ante la ausencia del capital.

Nada de esto era real, de acuerdo a los investigadores.

S.B. se fotografiaba junto a Ivo Bertolone, Yago Escobar y Agostina Biagioni

“La plata no se perdió y va a estar. (...) temas legales yo me voy a contactar con vos y te la voy a devolver. Hay mucha más platas que 6800 dólares acá en juego, yo la estoy pasando muy mal hace rato, ustedes me vieron de hecho. La idea es devolvértela toda, no tengo por qué ni necesito tener tu plata y no es mía demás, no me corresponde, cuando se solucione, yo los voy a llamar y se las voy a devolver, yo te doy mi palabra”.

Luego, envió otro mensaje de voz a la damnificada, molesto porque lo “llamaba día por medio”. Las excusas -probablemente para ganar tiempo- siguieron:

“Es lo que siempre te expliqué, la plata está atrapada en la auditoria en el broker, estamos esperando que nos habiliten o que nos adelanten algo. ¿Cuándo la van a largar? Nos habían dicho el 20 del 11, pensamos que era la fecha tope y lo iban a solucionar antes, así que estamos a la espera de eso. Información concreta para que nosotros bajemos a los clientes, no tenemos. Si a mí cuando me dijeron que seguramente a mitad, finales de octubre, ya está, imaginate si yo le digo eso a todos los clientes, ahora mismo tendría una avalancha encima mío. Hasta que no me digan una fecha concreta yo no puedo dejar nada por escrito, así que estamos peleando con eso”.

S.B. en el Cerro Castor

La víctima insistió. El presunto empresario, entonces, le respondió:

“Hola, ¿cómo estás? No tengo novedades. De hecho nuestros abogados a partir del martes van a empezar a actuar ejecutando el seguro y cuando tenga novedades concretas te voy a avisar yo a vos”.

En uno de los últimos audios que hizo referencia al tema, Biagoni sonaba ofendido y, a diferencia de la primera conversación, admitía que su dinero no estaba: “Hace lo que tengas que hacer, yo no te estoy mintiendo, no tengo la plata, si no ya te lo hubiera dado, vos te pensás que por 6800 dólares no te lo hubiese dado y tenerte así, todo el tiempo. Yo no soy ningún hijo de puta, no me quedo con la plata de nadie, nada, cuando tenga la plata te la voy a devolver, hayas iniciado o no algún reclamo legal”.

S.B. junto a su hermana Agostina, prófuga

“No me voy a quedar con plata que no es mía, estoy esperando que se solucione esto para devolvertela, cuándo es la fecha, no lo sé. A mí me dijeron el 20, te lo dije hace 150 días, no es un invento de ayer. No se cumplió el 20, bueno, van a ejecutar el seguro mis abogados a partir del mes que viene, qué más querés que te diga, no soy abogado, no estudié esos temas. Pensá lo que quieras, yo cuando la tenga, te la voy a dar, así que quedate tranquila, yo tengo mi mente tranquila”, dijo luego.

En un momento, la mujer se acercó a las ostentosas oficinas de Money Shelter en Núñez. Las encontró cerradas. S.B le explicó que “se habían mudado a una cuadra” porque la dueña de la propiedad los había culpado de la rotura de la “calefacción central”.

Por supuesto, su víctima no le creyó y lo denunció a la Justicia. Los 6800 dólares siguen sin aparecer hasta hoy.