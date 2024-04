Se conocieron nuevas imágenes del asalto que terminó con un menor muerto en La Plata: para el fiscal, fue un caso de legítima defensa

El robo al comercio de La Plata que terminó con un adolescente muerto

El comerciante que mató ayer a un delincuente menor de edad que había ingresado a robar a su distribuidora en el partido de La Plata finalmente postergó su declaración ante el fiscal que interviene en la causa, Álvaro Garganta, en el marco de una causa en la que enfrenta cargos por homicidio.

Fuentes del caso contaron a Infobae que el hombre, de 46 años, todavía está conmocionado por lo ocurrido dentro de su local de alimentos lácteos ubicado sobre la calle 520, en la localidad de Tolosa. Se espera que dé su testimonio la semana que viene. El próximo lunes, además, se realizará la autopsia al cuerpo del fallecido.

Los investigadores consideran que los hechos están prácticamente “esclarecidos”. Según supo este medio, inicialmente había dudas sobre si los disparos ocurrieron en secuencias diferentes, con el ladrón en fuga y siendo perseguido tras el asalto, lo que hubiese complicado la situación del propietario de la distribuidora.

Pero eso quedó descartado tras la recolección de las primeras pruebas incorporadas al expediente, incluidas las cámaras de vigilancia del interior del comercio que registraron parte de lo sucedido. Para el fiscal Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°11, el imputado actuó en legítima defensa.

Otras imágenes del hecho ocurrido en la localidad de Tolosa

El hecho ocurrió cerca de las 13 del viernes en “Don Otto”, donde estaban el dueño, dos empleadas y algunos clientes. Fueron dos los ladrones armados que quisieron asaltar el lugar. Ante esa situación, el propietario fue a buscar un arma de fuego y cuando regresó vio que los delincuentes tenían en el suelo a las víctimas.

Así lo contó a la prensa el abogado del imputado, Marcelo Mazzeo, a partir del relato de su defendido. El fallecido intentó abrir fuego contra el comerciante pero no le salió el disparo. “Su arma tenía una munición percutada”, confirmó Garganta. “Mi cliente respondió cuando escuchó gatillar el revólver del delincuente”, agregó el letrado.

Como consecuencia, el ladrón cayó muerto en la entrada del negocio. A falta de los resultados de la autopsia, los informes preliminares indicaron que había recibido cuatro balazos por la espalda.

El fallecido fue identificado como Ariel Rubén Darío González. Tenía 16 años y domicilio registrado en Tolosa, a menos de dos kilómetros de donde tuvo lugar el asalto. Además, contaba con antecedentes por robos de similar modalidad.

Mientras, su cómplice escapó. Hacia esta tarde de sábado este sospechoso continuaba prófugo. Otras cámaras de la zona lo registraron huyendo, sosteniendo un arma en su mano derecha. Las imágenes serán claves para identificarlo. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que sería mayor de edad.

La fuga del cómplice del menor muerto en un asalto en La Plata

En la puerta del local había quedado la moto en la que se movilizaban los delincuentes, un vehículo marca Blitz que tenía pedido de secuestro activo: había sido robada hacía unos pocos días en la zona de la Comisaría Novena de La Plata. El rodado fue secuestrado.

Ayer, después del hecho, familiares, vecinos, clientes y colegas del comerciante se acercaron a la distribuidora para manifestar su apoyo al dueño del local. Entre ellos estaba la hermana del dueño del lugar, quien contó que al hombre “ya lo asaltaron muchas veces”, incluso “le quisieron entrar a la casa”.

La mujer también reveló que su hermano tiene habilitación para portar arma y que la distribuidora cuenta con seguridad privada. Por último, lamentó con resignación la situación que viven a diario: “Toda la gente está cansada de que la roben, no podemos salir a la calle y no hacen nada. No se puede vivir más así”.

En las inmediaciones del comercio también se reunieron familiares del fallecido, varios de los cuales lanzaron insultos hacia la Policía.

En la inmediaciones del comercio se reunieron familiares del fallecido (Aglaplata)

Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a circular mensajes de otros familiares. Una prima lo despidió con las siguientes palabras: “Descansa en paz. Se te va a extrañar, nos faltó compartir una banda de cosas. Eras lo que había dejado el tío para que cuidemos pero todo se nos fue de las manos. Abrazo fuerte al tío. Te vamos a extrañar Darío, siempre presente negro”.