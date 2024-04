Nicolás Pachelo habló tras la condena por el crimen de María Marta García Belsunce: “No la maté”

Nicolas Pachelo hablo tras la condena por el crimen de Maria Marta Garcia Belsunce (Eltrece)

A fines de marzo pasado, los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño revirtieron la absolución por mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro dictada en 2022 y condenaron a prisión perpetua a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce. Este jueves, se conoció una entrevista que el ex vecino del Carmel concedió desde el penal de La Plata donde cumple la pena.

En la entrevista con Telenoche (Eltrece), Pachelo respondió “no, por supuesto que no” cuando le preguntaron si había matado a María Marta ese 27 de octubre de 2002 en el country de Pilar en el que ambos vivían.

“Yo sí robé en casas de country que estaban vacías y sin violencia contra las personas en un fin de semana largo de Semana Santa. Y me hice cargo y hace seis años que yo estoy preso por eso”, lanzó Pachelo. Por eso asaltos recibió 9 años y medio de prisión de parte del tribunal que lo absolvió por el asesinato. Por esos hechos, está en la cárcel desde abril de 2018. En paralelo, también se lo investiga por un caso en el country Pingüinos de Ituzaingó: tiene prisión preventiva.

Y siguió, quien ahora cumple una pena a perpetua por el crimen: “Yo me hago de lo que hice, no de lo que no hice, yo del tema María Marta García Belsunce soy totalmente ajeno e inocente”.

Maria Marta Garcia Belsunce fue asesinada de cinco disparos en la cabeza

“Yo era el sospechoso ideal”, conjeturó el condenado y siguió: “No la maté y no tengo la menor idea de quién lo hizo. Habría que preguntarle a la familia de María Marta, que encubrió todo. Yo creo que esta gente ha hecho un plan sistemático durante todos estos años”.

Pachelo llegó a juicio por el crimen de la socióloga en 2022 en San Isidro, luego de que la Justicia absolviera Carlos Carrascosa, marido de la víctima, y pidiera que se haga una nueva investigación sobre quién había asesinado a María Marta con la teoría del viudo clausurada.

Justamente, Pachelo usó para defenderse lo que vivió el viudo ante la Justicia. “Para la absolución de Carrascosa, el tribunal de Casación que lo absolvió tomó algunas cosas en cuenta: que la huella no era de él, y que no pudieron ubicarlo en el horario del crimen dentro de la casa. Bueno, a mí tampoco”, explicó.

Lo que gambeteó que existe un testigo que lo ubica a metros de la víctima y de la casa de los García Belsunce-Carrascosa el día del crimen y minutos antes del homicidio. A Carrascosa, en cambio, uno de los vigiladores que llegó acusado junto al ex vecino, y luego fue absuelto, lo ubicó fuera de la casa durante el debate.

Nicolás Pachelo (captura Eltrece)

“Tengo sentimientos encontrados. Es muy duro que de un día para el otro te conviertan en asesino”, describió Pachelo y añadió: “Condenan a un inocente para tapar 20 años de horrores judiciales”. En ese contexto, y mientras la apelación al fallo de Casación ya fue presenta, el condenado lanzó: ”Qué juez pone los huevos arriba de la mesa y dice: ‘No vamos a condenar a un flaco que no fue’”.

Luego, se defendió con la teoría clausurada por la Justicia, atacando a la familia: “La gente que lo encubrió tiene que saber quién la mató, nadie encubre por encubrir”. Y dijo sobre Carrascosa: “No acepto que me eche la culpa a mí por algo que él sabe cómo fue”.

El caso, cronología

La causa por el crimen de María Marta se comenzó a investigar tarde. Fueron 36 días los que pasaron desde que murió, el 27 de octubre de 2002, hasta que la autopsia confirmó el 2 de diciembre de ese año que le habían dado 5 tiros en la cabeza.

Hay que recordar que Carrascosa fue condenado por el crimen de María Marta, pasó 7 años preso por la causa impulsada por Molina Pico y luego fue absuelto. Parte de la familia de la víctima también fue hallada culpable del delito de encubrimiento y luego librada del cargo.

El country donde ocurrió el crimen

Cuando la Justicia absolvió de culpa y cargo a Carrascosa y clausuró la teoría del viudo como autor del crimen de María Marta, también pidió que se investigue quién fue el asesino. El expediente completo recayó en la fallecida fiscal de Pilar María Inés Domínguez, quien instruyó el caso. Y, así, Pachelo llegó a juicio en 2022, el año en que prescribía el caso.

Paradójicamente, dos décadas después, justo el mismo día que los forenses hallaron los plomos en la cabeza de la socióloga, los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin absolvían a Nicolás Pachelo por el homicidio. Federico Ecke, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro, votó por la condena.

El expediente

Para los jueces Andrejin y Rossi había una “alta duda” sobre la responsabilidad del ex vecino en el asesinato de la socióloga, e incluso solapadamente con giros hacia la familia de la víctima, que ya zanjó sus temas en la Justicia.

El escrito elevado a la Cámara en la Navidad de 2022 por los fiscales Ferrari, Andrés Quintana y Federico González fue muy crítico para con los jueces que absolvieron a Pachelo. Lo señalaron como arbitrario y preconcebido, e ironizaron: “No la mató nadie”.

El tribunal que, por mayoría, absolvió a Pachelo

A casi 14 meses de esa decisión por mayoría de absolver a Pachelo, la Sala II de la Cámara de Casación dio por probado que el ex vecino fue el asesino y lo condenó a prisión perpetua. Los jueces fueron muy críticos con los magistrados que votaron por liberarlo del cargo de homicidio.